Les nouvelles règles de BMC pour ouvrir alternativement les magasins de Mumbai conduisent à des mèmes confus

La Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) de Mumbai a autorisé lundi les magasins non essentiels à fonctionner entre 7 heures et 14 heures un jour sur deux du lundi au vendredi pendant les 15 prochains jours. Les cas de Covid-19 étant en baisse constante, l’organisme civique de la ville a assoupli certaines des restrictions qui étaient en place dans le cadre d’un verrouillage dans l’État du Maharashtra pour freiner la propagation de la deuxième vague de la pandémie. Conformément aux nouvelles règles, les magasins vendant des articles essentiels, qui sont actuellement autorisés à fonctionner entre 7 h et 11 h, sont désormais autorisés à rester ouverts tous les jours entre 7 h et 14 h. Cependant, un aspect des nouvelles règles a semblé attirer l’attention des internautes. Selon les nouvelles règles, les magasins situés à gauche et à droite de la route seront autorisés à fonctionner un jour sur deux.

Les magasins situés du côté droit des routes seront ouverts les lundi, mercredi et vendredi, tandis que les magasins du côté gauche seront autorisés à fonctionner le mardi et le jeudi.

Les modifications suivantes à #Briser la chaîne les directives seront applicables à Mumbai : les magasins essentiels fonctionneront de 7h à 14h, dans une semaine Les magasins non essentiels à droite et à gauche des routes seront ouverts de 7h à 14h un jour sur deux, hors week-end Commerce électronique autorisé https://t.co/kORPrzZbB2 — Mumbai, BMC (@mybmc) 1 juin 2021

Les nouvelles règles ont causé un peu de confusion et des blagues évidentes sur Twitter. Beaucoup se sont demandé comment les autorités décideraient de quel côté est à gauche ou à droite dans une rue puisque cela dépendrait de la position du spectateur.

L’hilarité s’ensuivra. Le déverrouillage commence à Mumbai. Les magasins situés à droite et à gauche d’une route ouvriront tous les deux jours. A qui la gauche est-elle droite ? . Mais je suis heureux que Mumbai ait atteint cette étape. https://t.co/S7UvRcpNdq – Sudhir * Double masque * Kesavan (@SudKes) 31 mai 2021

Mumbai a maintenant les magasins Schrodinger ouverts et fermés, jusqu’à ce que vous décidiez qui est à gauche et à droite de la route — Le somnambule (@sotachetan) 1 juin 2021

La meilleure politique pour Wasooli. La police de Mumbai peut décider lequel est le magasin du côté droit et lequel est laissé sur un coup de tête en changeant le côté d’où ils sont entrés dans la rue. https://t.co/qibtVcUHYK– Sensei Kraken Zero (@YearOfTheKraken) 31 mai 2021

Les nouvelles règles ont été annoncées dans le cadre d’une ordonnance émise dans le cadre de l’initiative «Break the Chain» qui a également permis la distribution d’articles non essentiels ainsi que d’articles essentiels dans le cadre du commerce électronique. Les magasins non essentiels peuvent fonctionner entre 7h00 et 14h00 un jour sur deux du lundi au vendredi.

« La semaine prochaine, les magasins du côté gauche de la route seront ouverts lundi, mercredi et vendredi, tandis que les magasins de droite seront ouverts mardi et jeudi », indique l’ordre, ajoutant que le même arrangement se poursuivra pour les semaines à venir.

Le BMC a également déclaré que ces ordonnances seront applicables jusqu’à ce que les directives émises par le gouvernement de l’État sous «Break The Chain» restent en vigueur.

Pendant ce temps, le gouvernement du Maharashtra a prolongé dimanche les restrictions de type verrouillage jusqu’au 15 juin et a également annoncé que des assouplissements seraient accordés en fonction du taux de positivité de Covid-19 et de la disponibilité des lits d’oxygène.

