Les nouvelles règles Airbnb à New York limitent les options d’hébergement pour les touristes | Nouvelles de voyage

Les vacanciers à la recherche d’un logement à New York trouveront beaucoup moins d’options que d’habitude après la répression des règles Airbnb.

Les nouvelles réglementations entrées en vigueur mardi ont effectivement mis fin à la mêlée qui permettait à tous les propriétaires et résidents de louer leurs propriétés aux touristes à la semaine ou à la nuit.

Airbnb affirme avoir déjà commencé à limiter certaines nouvelles réservations.

Selon les nouvelles règles, seuls les hôtes enregistrés seront autorisés à accepter des voyageurs pour une durée inférieure à 30 jours via des plateformes telles qu’Airbnb et VRBO.

Ils doivent rester dans la maison pendant la location et pas plus de deux invités à la fois – ce qui interdit essentiellement les familles et met fin aux réservations de groupe pour les fêtes ou les week-ends entre célibataires.

La ville de New York Les responsables déclarent avoir reçu 3 800 candidatures de personnes souhaitant s’inscrire en tant qu’hôtes, mais un peu moins de 300 ont été approuvées jusqu’à présent.

La réglementation est une victoire pour les défenseurs du logement qui affirmaient que les appartements en ville devenaient de facto des hôtels.

Airbnb s’est battu contre les nouvelles règles, arguant que les conditions strictes équivalaient à une interdiction et auraient un impact négatif sur les voyageurs à la recherche d’un hébergement abordable.

Mais depuis le 21 août 2023, Airbnb – qui comptait 38 500 annonces « non hôtelières » à New York en janvier – a suspendu les réservations pour les hôtes qui ne pouvaient fournir ni un numéro d’enregistrement municipal ni une preuve de leur demande.

Les autorités de New York sont loin d’être les premières à restreindre le fonctionnement des plateformes de location saisonnière dans leur ville.

Hôtes Airbnb dans San Francisco ne peuvent louer l’intégralité de leur propriété que pour un maximum de 90 jours par an, tandis qu’à Amsterdam, la limite est de 30 nuits, sauf si vous disposez d’une licence spécifique.

Berlin a totalement interdit la location à court terme en 2014, mais la loi a été abrogée en 2018. Cependant, des restrictions sur la durée pendant laquelle les gens peuvent louer leur propriété dans la capitale allemande restent en vigueur.