Les nouvelles réglementations de la FDA soulignent la complexité du dépistage des femmes ayant des seins denses

La Food and Drug Administration a mis en œuvre une règle qui entrera en vigueur le 10 septembre 2024, obliger les centres de mammographie à informer les femmes L’objectif est de s’assurer que les femmes de tout le pays soient informées des risques liés à la densité mammaire, informées que d’autres examens d’imagerie pourraient aider à détecter les cancers et encouragées à discuter avec leur médecin des prochaines étapes en fonction de leur situation individuelle.

À l’origine, la FDA a publié la règle le 10 mars 2023mais a prolongé la date de mise en œuvre pour donner aux centres de mammographie un délai supplémentaire pour se conformer.

The Conversation US a demandé à une équipe d’experts en Sciences sociales et comportements de santé des patients, politique de santé, radiologie et Recherche sur les soins primaires et les services de santé pour expliquer les nouvelles réglementations de la FDA concernant ces communications de santé et ce que les femmes devraient prendre en compte lorsqu’elles décident de procéder à des tests d’imagerie supplémentaires, souvent appelés dépistages supplémentaires.

Qu’est-ce que la densité mammaire et pourquoi est-ce important ?

La densité mammaire est classée en quatre catégories : graisseuse, tissu dispersé, hétérogène et extrêmement dense.

Les seins denses sont composés de plus de tissu fibreux, de tissu conjonctif et de tissu glandulaire (c’est-à-dire de glandes qui produisent le lait et de tubes qui le transportent jusqu’au mamelon) que de tissu adipeux. Étant donné que le tissu fibroglandulaire et les masses mammaires apparaissent tous deux blancs sur les images mammographiques, une densité mammaire plus élevée rend la détection du cancer plus difficile. la moitié de toutes les femmes américaines sont classées comme ayant des seins denses.

Avoir des seins denses augmente également le risque de développer un cancer du seinbien que la raison en soit inconnue.

De ce fait, les décisions concernant le dépistage du cancer du sein deviennent plus compliquées. les preuves sont claires : les mammographies régulières sauvent des viesDes examens supplémentaires tels qu’une échographie, une IRM ou une mammographie avec contraste peuvent être nécessaires chez les femmes ayant des seins denses.

Que dit la nouvelle règle de la FDA ?

La FDA exige désormais un langage spécifique pour garantir que toutes les femmes reçoivent les mêmes « informations précises, complètes et compréhensibles sur la densité mammaire ». Après une mammographie, les femmes doivent être informées :

– Que leurs seins soient denses ou non

– Que avoir des seins denses augmente le risque de cancer du sein

– Qui a des seins denses rend plus difficile la détection du cancer du sein sur les mammographies

– Pour les personnes ayant des seins denses, des examens d’imagerie supplémentaires pourraient aider à détecter un cancer

Il faut également leur conseiller de discuter de leur situation individuelle avec leur prestataire de soins de santé, afin de déterminer si des examens supplémentaires pourraient être indiqués, le cas échéant.

Pourquoi la FDA a-t-elle émis cette nouvelle règle ?

Avant la règle fédérale, 38 États américains exigent une certaine forme de notification de la densité mammaire. Mais certains États n’avaient aucune obligation de notification, et parmi les autres il y avait beaucoup d’incohérences que préoccupations soulevées par les défenseursy compris des femmes ayant des seins denses dont le cancer avancé n’avait pas été détecté lors d’une mammographie.

La FDA a normalisé les informations que les femmes doivent recevoir. Elles sont rédigées à un niveau de lecture de niveau collège et lycée et peuvent tenir compte des différences raciales et de niveau d’alphabétisation dans les connaissances des femmes sur la densité mammaire et sur leurs réactions aux notifications écrites.

Par exemple, notre équipe de recherche ont constaté de manière disproportionnée plus de confusion et d’anxiété Parmi les femmes de couleur, celles qui ont un faible niveau d’alphabétisation et celles dont l’anglais n’était pas la langue maternelle, certaines femmes ayant un faible niveau d’alphabétisation ont signalé une diminution de leurs intentions futures de se soumettre à un dépistage par mammographie.

Quelle est la valeur d’un dépistage supplémentaire ?

Les mammographies standard utilisent des rayons X pour produire des images bidimensionnelles du sein. Un nouveau type d’imagerie mammographique appelé tomosynthèse produit des images 3D, qui détecter plus de cancers chez les femmes ayant des seins denses. Ainsi, les chercheurs et les médecins s’accordent généralement à dire que les femmes ayant des seins denses devraient subir un dépistage par tomosynthèse lorsque cela est possible.

Il existe encore peu de preuves scientifiques pour guider les recommandations en matière de dépistage supplémentaire du sein au-delà de la mammographie standard ou de la tomosynthèse pour les femmes ayant un tissu mammaire dense. Les données montrent que le dépistage supplémentaire avec ultrason, IRM ou mammographie avec contraste peut détecter des cancers supplémentaires, mais il n’existe aucune étude prospective confirmant que ce dépistage supplémentaire sauve davantage de vies.

Jusqu’à présent, il n’existe aucune donnée issue d’essais cliniques randomisés montrant que les IRM mammaires supplémentaires, le dépistage complémentaire le plus souvent recommandé, réduisent la mortalité par cancer du sein.

Cependant, à un stade plus précoce – mais pas à un stade avancé – les cancers sont détectés grâce à l’IRMce qui peut nécessiter une intervention chirurgicale moins étendue et moins de chimiothérapie.

Les diverses organisations professionnelles et les experts interprètent différemment les données disponibles sur le dépistage complémentaire, aboutissant à des conclusions et recommandations différentes. Le niveau de risque individuel de la femme est un élément important à prendre en compte, car de nouvelles données suggèrent que les femmes dont le risque personnel de développer un cancer du sein est élevé sont les plus susceptibles d’en bénéficier provenant d’un dépistage supplémentaire.

Certaines organisations ont conclu que les preuves actuelles sont trop limitées à faire une recommandation pour un dépistage supplémentaireou ils ne recommandent pas l’utilisation systématique d’un dépistage supplémentaire pour les femmes basé uniquement sur la densité mammaire. Autres recommander un dépistage supplémentaire pour les femmes ayant des seins extrêmement denses ou hétérogènes, même lorsque leur risque est intermédiaire.

Que devraient prendre en compte les femmes à propos du dépistage supplémentaire ?

Étant donné que le risque personnel de cancer du sein est une considération cruciale dans la décision de subir ou non un dépistage supplémentaire, les femmes doivent comprendre leur propre risque.

L’American College of Radiology recommande que toutes les femmes subissent une évaluation des risques avant l’âge de 25 ans. Les femmes et leurs prestataires de soins peuvent utiliser des calculateurs de risques tels que Tyrer-Cuzick, qui est gratuit et disponible en ligne.

Les femmes doivent également comprendre que la densité mammaire n’est qu’un des nombreux risques de cancer du sein, et que certains des autres peuvent être modifiés. Pratiquer une activité physique régulière, maintenir un poids santé, limiter la consommation d’alcool et manger une alimentation saine, riche en légumes peut tout réduire le risque de cancer du sein.

Y a-t-il des risques potentiels ?

Au milieu de la débat sur les bénéfices du dépistage complémentaire du cancer du seinon parle moins de ses éventuels méfaits. Les fausses alarmes sont les plus courantes: des résultats suggérant la présence d’un cancer qui nécessitent des examens de suivi. Moins fréquemment, une biopsie est nécessaire, ce qui peut entraîner une peur et une anxiété à court terme, des factures médicales ou des complications potentielles liées aux interventions.

Dépistage supplémentaire peut également conduire à un surdiagnostic et à un surtraitement – le faible risque d’identifier et de traiter un cancer qui n’aurait jamais posé de problème.

Le dépistage par IRM implique également l’utilisation d’une substance chimique appelée gadolinium pour améliorer l’imagerie. Bien que de minuscules quantités de gadolinium soient retenues dans le corps, la FDA considère que agent de contraste pour être sûr lorsqu’il est administré à des patients ayant une fonction rénale normale.

L’IRM peut également révéler des anomalies en dehors du sein, par exemple au niveau des poumons, qui justifient des examens supplémentaires et des coûts plus élevés. Les femmes doivent évaluer leur tolérance à ces risques par rapport à leur souhait de bénéficier d’un dépistage supplémentaire.

Le coût à la charge du patient d’un dépistage supplémentaire au-delà d’une mammographie est également un facteur à prendre en compte ; seuls 29 États plus le District de Columbia exiger une couverture d’assurance pour un dépistage complémentaire du cancer du seinet seuls trois États – New York, le Connecticut et l’Illinois – imposent une couverture d’assurance sans quote-part.

Comment pouvez-vous en apprendre davantage ?

Bien que la FDA encourage les femmes à parler avec leurs prestataires de soins, nos recherches ont révélé que peu de femmes ont de telles conversations et cela de nombreux prestataires manquent de connaissances suffisantes sur la densité mammaire et les lignes directrices actuelles en matière de dépistage du cancer du sein.

On ne sait pas encore pourquoi, mais les prestataires reçoivent peu ou pas de formation sur la densité mammaire et signalent peu de résultats. confiance dans leur capacité à conseiller les patients sur ce sujet.

Pour combler ce déficit de connaissances dans certains milieux de soins de santé, les radiologues, dont les directives de dépistage sont plus strictes que celles d’autres organisations, recommandent parfois un dépistage supplémentaire dans le cadre de leur rapport de mammographie au prestataire qui a prescrit la mammographie.

En savoir plus sur le sujet avant une discussion avec un prestataire peut aider une femme à mieux comprendre ses options.

De nombreuses ressources en ligne peuvent fournir plus d’informations, notamment Société américaine contre le cancer, le site Dense Breast-info et le Collège américain de radiologie.

Armées d’informations sur les complexités de la densité mammaire et son impact sur le dépistage du cancer du sein, les femmes peuvent discuter de leur risque personnel avec leurs prestataires de soins et évaluer les options de dépistage supplémentaire, en tenant compte de la façon dont elles évaluent les avantages et les inconvénients associés aux différents tests.