Les nouvelles recrues russes sont invitées à utiliser des produits sanitaires comme fournitures de premiers secours – ministère britannique de la Défense

Le MOD britannique a déclaré que les conscrits russes devaient utiliser des produits sanitaires comme premiers soins.

Il suit une vidéo qui semble montrer un membre du personnel demandant aux soldats d’utiliser des tampons pour boucher les plaies.

Un membre du comité de défense russe a déclaré que tous les soldats sont équipés de manière adéquate.

Selon le ministère britannique de la Défense, il est conseillé aux nouveaux conscrits du président russe Vladimir Poutine d’emballer des produits sanitaires comme forme de premiers secours.

“La provision médicale pour les troupes de combat russes en Ukraine s’aggrave probablement”, lit-on dans un communiqué du MOD vendredi.

“Certains réservistes russes nouvellement mobilisés ont reçu l’ordre de s’approvisionner eux-mêmes en fournitures de premiers secours au combat, avec l’avis que les produits hygiéniques féminins sont une solution rentable”, a-t-il déclaré.

Le ministère russe de la Défense n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Insider.

Cependant, le membre du Comité russe de la défense, Dmitri Perminov, a démenti mardi des informations similaires. dit au site d’information russe Podyum que “c’est la première fois” qu’il entend que de tels objets sont utilisés dans l’armée.

“Le président a déclaré que toutes les personnes mobilisées seront fournies, équipées, entraînées, coordonnées au combat et seront envoyées pour effectuer des tâches”, a-t-il déclaré au média.

Selon le site d’information russe indépendant The Insider (qui n’a aucun lien avec Insider), le refus est venu en réaction à vidéo qui a circulé sur Telegram.

La vidéo montrait un membre du personnel militaire dans le kraï de l’Altaï, dans le sud de la Russie, conseillant aux recrues de “demander à vos épouses, petites amies ou mères des serviettes hygiéniques”, a rapporté The Insider.

“Les serviettes les moins chères, plus les tampons les moins chers”, a-t-elle déclaré, expliquant que les tampons pouvaient être utilisés pour boucher les blessures par balle.

Elle leur a également conseillé d’acheter leur propre peroxyde d’hydrogène – un antiseptique doux – et des garrots, selon la vidéo. Insider n’a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante son authenticité.

Vendredi, le MOD du Royaume-Uni a déclaré que la formation aux premiers secours pour les troupes russes était probablement médiocre. Alors que certains soldats russes ont acheté des garrots de combat modernes, ils “les ont rangés sur leur équipement à l’aide d’attaches de câble, plutôt qu’avec le velcro fourni – probablement car ces équipements sont rares et susceptibles d’être volés”, indique le communiqué. Selon le MOD, cela rendrait les garrots beaucoup plus difficiles à utiliser lorsqu’ils sont nécessaires. Une mauvaise formation médicale contribue au mauvais moral des Russes sur le terrain, selon le communiqué du MOD. Il y a eu des rapports fréquents de moral bas et de ravitaillement insuffisant parmi les soldats russes. À la mi-septembre, des fichiers audio non vérifiés partagés par les services de renseignement ukrainiens a semblé révéler les pensées de deux soldats, dont l’un a maudit son commandant et un autre qui s’est demandé pourquoi il se battait. Un autre appel que Defence Intelligence a déclaré mardi qu’il avait intercepté un soldat russe qui semblait le montrer disant qu’il “prierait pour une blessure” afin qu’il puisse être renvoyé chez lui.