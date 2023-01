Les nouvelles puces M2 Pro et M2 Max MacBook Pro offrent des “sauts marginaux” par rapport aux processeurs actuels

Les prochains modèles de MacBook Pro M2 Pro et M2 Max d’Apple offriront “des avancées marginales par rapport aux processeurs MacBook Pro actuels”, selon Mark Gurman de Bloomberg, qui corrobore les rumeurs précédentes suggérant que les nouveaux modèles 14 pouces et 16 pouces représenteront des mises à niveau mineures de les machines de la génération actuelle.

Écrivant dimanche dans sa newsletter hebdomadaire Power On, Gurman déclare que les nouvelles machines seront annoncées au cours du premier semestre de cette année, “présentant les mêmes conceptions et caractéristiques que les modèles actuels de 14 pouces et 16 pouces, mais incluent M2 Pro et les puces M2 Max.

Il ne devrait pas être surprenant que les nouveaux modèles de MacBook Pro 2022 d’Apple apportent des mises à niveau relativement mineures par rapport aux modèles M1 Pro et M1 Max de la génération précédente, qui ont été lancés parallèlement à une refonte complète du MacBook Pro, avec une encoche de style iPhone, une charge MagSafe, un écran Liquid Retina XDR, un port HDMI, et plus encore.

Gurman a précédemment signalé que la puce M2 Max aura 12 cœurs de processeur—composé de 8 cœurs de performance et de 4 cœurs d’efficacité et de 38 cœurs graphiques.