Les nouvelles puces AR de Qualcomm pointent vers une nouvelle génération de lunettes intelligentes

Au milieu d’un hausse récente dans les casques VR, la dernière annonce de puce de Qualcomm laisse entendre que la prochaine vague de produits pourrait être des lunettes AR. Lors du récent événement de la société axé sur les puces, le plus récent Processeurs de téléphone Snapdragon ont été annoncés, ainsi qu’une toute nouvelle gamme de puces optimisées pour les lunettes AR qui pointent vers une prochaine vague de lunettes intelligentes avancées qui devraient arriver entre 2023 et 2025, avec des fonctionnalités possibles telles que le suivi des yeux, le suivi des mains et le streaming sans fil vers les téléphones ou depuis le nuage.

Le Snapdragon AR2 Gen 1 est un type de plate-forme différent du haut de gamme de l’entreprise Processeur XR2, qui est déjà dans les casques VR autonomes comme le Méta Quête 2 et Pic 4. L’AR2 se concentre davantage sur le traitement basé sur l’appareil photo et le capteur que sur les graphiques, visant à améliorer la durée de vie de la batterie sur des lunettes plus petites. La conception est divisée en trois coprocesseurs, qui sont censés vivre dans chaque bras d’une paire de lunettes intelligentes et également au-dessus du pont. Il est destiné à réduire les fils et à réduire la surchauffe sur les futures conceptions de lunettes.

Les lunettes utilisant l’AR2 Gen 1 peuvent être beaucoup plus rapides à utiliser des caméras pour la numérisation et la détection de profondeur : Qualcomm promet une IA plus rapide pour des choses comme la reconnaissance d’objets et le suivi des mains que même la puce XR2 trouvée sur des casques tels que le Quest 2, mais en utilisant la moitié autant de puissance que la puce XR2. Il n’y a nulle part où cacher une grosse batterie sur une paire de lunettes normale, c’est pourquoi l’AR2 Gen 1 vise à être efficace d’une manière qui rappelle les besoins des appareils portables comme les montres intelligentes.

Qualcomm



La puce AR2 Gen 1 ne sera pas utilisée pour les casques VR traditionnels. Selon Qualcomm, la résolution et le champ de vision des lunettes AR utilisant ces nouvelles puces ne seront pas aussi bons que ce dont la réalité virtuelle actuelle est capable. Les lunettes et casques AR existants ont tendance à avoir des zones de visualisation plus petites et s’appuient sur des graphiques contextuels occasionnels, par rapport aux graphiques plein champ expansifs et aux besoins d’affichage de la réalité virtuelle.

Qualcomm s’appuie fortement sur les téléphones, les ordinateurs et le cloud pour faire le gros du travail pour ces futures lunettes. Le chipset comprend le Wi-Fi 7 et une gamme de téléphones exécutant les puces Snapdragon de Qualcomm et le Espaces Muflier plate-forme logicielle pourrait être utilisée pour traiter sans fil les graphiques AR pour ces lunettes. Ce sont essentiellement des périphériques portables, bien que les lunettes puissent également faire certaines choses par elles-mêmes.

Le suivi des yeux sur les lunettes prend en charge l’authentification de l’iris, qui est gérée sur les lunettes avec une puce de sécurité dédiée. Reste à savoir comment cela sera utilisé par d’autres fabricants.

Qualcomm a déjà annoncé une vague de noms technologiques familiers qui sont à bord pour fabriquer des lunettes AR avec la puce AR2, notamment Lenovo, LG, Niantic, NReal, Oppo, Pico, NTT Qonoq, Rokid, Sharp, TCL, Vuzix et Mi. Microsoft et Adobe travaillent également à rendre leurs plates-formes logicielles intercompatibles, ce qui reflète les récentes nouvelles de partenariat avec Meta plus tôt cette année.

Des partenariats sont nécessaires, en particulier pour les appareils comme les lunettes intelligentes qui tentent d’être des outils utiles dans un monde de téléphones, d’ordinateurs, de dispositifs portables et d’équipements pour la maison intelligente déjà bien connectés. Microsoft a déjà annoncé un partenariat avec Qualcomm sur les futures puces de lunettes AR plus tôt cette annéeet l’AR2 Gen 1 semble faire partie de cette évolution au-delà du coûteux, axé sur les affaires HoloLens 2.

Qualcomm a précédemment travaillé sur des puces pour les casques AR et les lunettes intelligentes existants, y compris le Lumière réellede Lenovo Pensez réalité A3 et Meta Histoires Ray-Ban. Cependant, le responsable de XR de Qualcomm, Hugo Swart, a indiqué lors d’un briefing avec des journalistes que les efforts actuels n’ont pas été assez bons pour fonctionner assez longtemps sur une seule charge de batterie pour être utiles. (La durée de vie de la batterie sur presque tous les casques VR et AR existants a tendance à être inférieure à 2 heures au mieux.)

Les rêves du métaverse sont, pour le moment, freinés à parts égales par le matériel et le logiciel. Alors que les casques VR ajoutent lentement des fonctionnalités de type AR à l’aide de caméras passthrough, comme dans le Méta Quête Proil n’y a pas de lunettes AR qui fonctionnent toute la journée en fait tout bonbien que certains casques comme le saut magique 2 essaient de se rapprocher de leur utilité pour des utilisations commerciales pratiques. Peut-être que Meta, qui promet ses propres lunettes AR depuis des années, s’appuiera également sur l’AR2 Gen 1 pour un futur produit.

Il n’y a encore rien de disponible qui ressemble aux écrivains de science-fiction sur la technologie des lunettes dont rêvent depuis des décennies. Les nouvelles puces de Qualcomm ne conduisent peut-être pas à des lunettes AR parfaites, mais ces puces peuvent conduire à des lunettes sans fil améliorées du type qui n’existaient pas auparavant. Peut-être que cette vague de lunettes compatibles AR2 Gen 1 pourrait être le début des véritables lunettes AR que nous attendions.