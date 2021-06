Les nouvelles publicités WhatsApp favorisent le cryptage de bout en bout

WhatsApp a mal commencé 2021, annonçant en janvier qu’il apporterait des modifications à sa politique de confidentialité. Les utilisateurs ont vu des pop-ups leur disant qu’ils devaient accepter les changements, mais faisant un travail exceptionnellement médiocre pour expliquer ce qu’ils étaient.

La société appartenant à Facebook a tenté de rassurer les utilisateurs sur le fait que les messages privés seraient toujours cryptés et illisibles par elle-même, Facebook et quiconque, mais des millions de personnes ont tout de même sauté sur des applications de messagerie concurrentes telles que Telegram.

WhatsApp a ensuite fixé la date du 15 mai pour introduire les changements et a déclaré qu’il commencerait à limiter les fonctionnalités pour ceux qui n’accepteraient pas la nouvelle politique. Mais il est revenu sur cela après diverses protestations (y compris une lettre du gouvernement indien) et a déclaré « Nous ne limiterons pas la fonctionnalité de fonctionnement de WhatsApp dans les semaines à venir ».

Maintenant, il a lancé une campagne internationale conçue, une fois de plus, pour essayer de restaurer la confiance que son application est sûre à utiliser et que seuls vous et les personnes avec qui vous discutez savent ce que vous dites. Pour tout le monde, y compris WhatsApp, ces messages sont illisibles.

Il l’appelle « Message privé » et deux publicités seront diffusées en ligne et à la télévision au Royaume-Uni et en Allemagne pour commencer.

Dans l’un, ci-dessous, un couple se réunit mystérieusement lors d’un double dîner après s’être échangé des messages sur WhatsApp et un autre où quelqu’un l’utilise pour échapper à un travail qu’il déteste et décrocher un travail qu’il aime.

Deux autres seront également présentés à une date ultérieure, l’un mettant en vedette un jeune couple en train de parler à la maison lorsque la caméra se retire pour révéler une porte. Le gars se rend compte qu’il peut fermer la porte et empêcher les téléspectateurs de voir et d’entendre plus, avec des messages WhatsApp brouillés et illisibles de l’autre côté de la porte.

WhatsApp affirme que les publicités « mettent en évidence les avantages du cryptage de bout en bout et montrent comment WhatsApp protège la confidentialité des messages des personnes avec des fonctionnalités de confidentialité de pointe ».

Ces avantages incluent des fonctionnalités telles que la disparition des messages, qui vous permettent de choisir combien de temps les messages restent dans les discussions des autres.

La société a déclaré qu’elle prévoyait d’étendre les options de disparition des messages plus tard cet été.

« Le cryptage de bout en bout protège la confidentialité des moments personnels que nous partageons chaque jour. Nous pensons que les gens ont le droit de communiquer sans que des entreprises ou des tiers ne les écoutent et nous voulons que tout le monde sache jusqu’où WhatsApp va pour protéger leurs messages privés. La campagne Message Private exprime notre engagement envers la confidentialité de nos utilisateurs et ce que nous faisons pour créer de nouvelles façons de protéger leurs messages », a déclaré Will Cathcart, directeur de WhatsApp.

