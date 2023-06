Les nouvelles publicités de Google se moquent de l’iPhone « légendaire »

Google a lancé aujourd’hui une nouvelle campagne pour téléphones Pixel non seulement pour faire la promotion de son prochain Pixel Fold, mais aussi pour se moquer un peu de l’iPhone 14 Pro et des avantages que les téléphones de Google ont sur ceux d’Apple. Il y a cinq publicités dans la campagne pour lancer les choses et certaines sont assez intelligentes.

La nouvelle série commerciale s’appelle #BestPhonesForever. Il comprend un téléphone Google Pixel (principalement le Pixel 7 Pro et Pixel Fold) parlant à un iPhone 14 Pro via leurs voix d’assistant numérique. Le personnage du téléphone Pixel est celui de l’ami qui est un mélange du nouveau gamin cool du quartier et aussi de celui qui a connu un succès récent et compris les avantages et les améliorations de la vie. C’est là comme une épaule sur laquelle s’appuyer pour l’iPhone 14 Pro, qui reste coincé dans le passé comme l’ancienne légende qui n’a pas beaucoup changé depuis des années et a besoin de soutien.

Il y a des fouilles chez Apple sur les bulles bleues, le manque d’astrophotographie sur leurs téléphones, la faible autonomie de la batterie (hein ?) Et l’utilisation de câbles Lightning en 2023. Google utilise également les publicités pour montrer son nouveau pliable, sans parler. dans le service VPN et le partage de batterie pour faire revivre un iPhone mort.

Mais les publicités sont juste assez idiotes avec leurs commentaires pour qu’elles valent la peine d’être regardées. Les meilleurs sont probablement « Plateau » et « Opening Up », que vous trouverez ci-dessous.

Plateau

Ouverture

Sauveur

Wi-Fi fragmentaire

Voir des étoiles