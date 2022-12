Les nouvelles photos Instagram de Kim Kardashian inondées de commentaires furieux des fans sur la suppression de TikTok de chiens vivant dans un garage

Les fans de KARDASHIAN ont déchaîné leur fureur sur Kim en ligne après avoir publié de nouvelles photos Instagram.

La critique n’a rien à voir avec les nouvelles photos qu’elle a publiées, mais plutôt une vidéo TikTok supprimée que sa fille North, neuf ans, avait publiée.

tiktok/kimandnorth

Les fans ont été indignés après que la fille de Kim, North, neuf ans, ait publié puis supprimé un TikTok montrant leurs chiens dans le garage[/caption] Instagram

Les fans ont continué le contrecoup sur le TikTok supprimé sur les nouvelles photos Instagram de Kim[/caption]

Le US Sun a rapporté le week-end dernier que la vidéo avait été supprimée du compte TikTok commun de North et Kim, mais qu’elle avait été remise en ligne par un compte de fan de célébrités.

Le compte qui a remis en ligne la vidéo a écrit : « Cette vidéo a été supprimée du compte de North.

“Est-ce parce que Kim Kardashian ne veut pas que les gens pensent qu’ils gardent leurs chiens dans le garage ?”

La vidéo montre plusieurs petits chiens dans un enclos en métal dans le garage des Kardashian.

L’enclos était rempli de coussinets pipi, de nourriture pour chien, d’eau et de lits pour chien.

Les chiots avaient également des décorations de Noël, comme un arbre de Noël et des poupées Elf on the Shelf, dans leur enclos.

Chaque chien portait également sa propre robe pull.

Dans la vidéo, North a écrit : “Le temps de Noël pour les chiens” en caractères rouges.

JEU CONTINU

Bien que la vidéo ait été publiée la semaine dernière, Kim continue de recevoir des réactions négatives de la part des fans.

Kim a publié de nouvelles photos sur Instagram d’elle-même avec plusieurs de ses enfants, dont sa fille Chicago, quatre ans, et son fils Saint, sept ans.

Elle a légendé les photos: “My bb’s.”

Les fans se sont rapidement précipités vers la section des commentaires en revenant à la vidéo TikTok supprimée.

Une personne cinglée: “Nous savons que les chiens ne sont pas de yo bb.”

“Est-ce que vous maltraitez vos chiens ???” un autre interrogé.

Un autre a plaidé: “Sortez vos chiens du garage Kim”, tandis qu’un autre a défendu la star de télé-réalité en écrivant: “Vous pourriez probablement installer votre appartement dans son garage, passez à autre chose.”

« Je ne sais pas avec certitude, mais son garage est probablement super sympa. C’est probablement chauffé et tout s’ils y vivent », a spéculé un autre.

Kim a trois chiens nommés Sake, Soba et Sushi, ainsi qu’un lézard nommé Speed.

Ce n’est pas la première fois que Kim est critiquée pour des vidéos TikTok douteuses que sa fille a publiées.

À L’ÉTUDE

En février dernier, TikTok a examiné le compte partagé par North et Kim suite aux plaintes de papa Kanye West, selon Hollywood Unlocked.

Kanye a exprimé ses plaintes concernant North, huit ans, utilisant TikTok plusieurs fois vendredi, en publiant une photo d’une de ses vidéos sur Instagram.

Il a légendé son premier de nombreux messages: “PUISQUE CECI EST MON PREMIER DIVORCE, J’AI BESOIN DE SAVOIR CE QUE JE DEVRAIS FAIRE AU SUJET DE LA MISE SUR TIK TOK DE MA FILLE CONTRE MON VOLONTÉ?”

Il a également publié une capture d’écran des conditions d’utilisation du site, selon lesquelles les utilisateurs doivent être âgés de plus de 13 ans.

Quelques heures plus tard, Hollywood Unlocked a rapporté que TikTok avait confirmé son intention de revoir le compte, créé en novembre 2021.

North a également récemment choqué les fans avec une vidéo TikTok effrayante.

Avant le début de la vidéo, l’avertissement “contenu sensible” informait les téléspectateurs qu’ils pourraient trouver la “vidéo dérangeante”.

Tout en portant un sweat-shirt noir, la fillette de neuf ans a retouché ses joues et son front avec du fond de teint.

La fille de Kim a ensuite brossé le côté de son visage avec de la peinture rouge épaisse et gluante.

À la fin de la courte vidéo, North a créé l’illusion d’un effet zombie terrifiant, comme si sa chair avait été rongée.

Elle s’est ensuite promenée dans le dressing de sa mère avec du faux sang sur le visage.

Une version accélérée de la chanson d’Arctic Monkeys, I Wanna Be Yours, jouée en arrière-plan.

tiktok/kimandnorth

La vidéo montrait la configuration du garage qui comprenait des lits pour chiens en peluche, un arbre de Noël et des bas[/caption] Instagram/kimkardashian

Kim et North partagent un compte TikTok ensemble[/caption] Instagram

Kim et North publient souvent des vidéos TikTok ensemble[/caption]