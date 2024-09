Les nouvelles « peintures » surprise de Liza Lou avec des milliers de perles

Artiste Chez Liza Lou nouvelle exposition Peinture à Galerie Lehmann Maupin à New York lance 12 nouvelles œuvres réalisées à partir de dizaines de milliers de perles de verre colorées qui ressemblent à des coups de pinceau. C’est une surprise de couleur et de texture qui offre plus d’intrigue à mesure que vous regardez de plus près – un hybride entre peinture et pixels, lumière et physique extrême. Inspirée par son expérience de visualisation de la peinture au microscope, Liza Lou pousse une fois de plus son matériau signature vers des possibilités nouvelles et inattendues.

Depuis plus de trois décennies, Liza Lou a choqué et ébloui le monde de l’art contemporain avec ses installations de perles de verre à la taille d’une pièce. Son hyper-couleur grandeur nature Cuisine (1991-1996) par exemple, il a fallu cinq ans pour le construire avec des millions de perles et a (encore) attiré les foules lors d’une récente exposition au Whitney Museum. Et pas plus tard que la semaine dernière, le Brooklyn Museum a installé son 40 pieds Bande-annonce (1998-2000) dans leur pavillon d’entrée – invitant les spectateurs à regarder, un à la fois, dans une véritable maison mobile de 1949 avec un intérieur entièrement perlé étrange et incroyable.

Lou s’aventure à nouveau sur de nouveaux terrains dans son travail actuel – où les perles deviennent des particules de pigment surdimensionnées. Plutôt que les perles bien ordonnées en forme de mosaïque de Cuisine cependant, ces perles s’empilent et s’agglutinent en pixels 3D ressemblant à des coraux. Tous ont été construits dans la solitude dans son atelier du désert de Mojave. (Voir son studio à Joshua Tree ci-dessous !)

Chaque œuvre ici a également été composée de manière intuitive – un coup de pinceau à la fois – ce qui a donné lieu à des œuvres qui peuvent faire référence à des échos historiques de l’art, mais qui existent également en tant que grandes peintures abstraites à part entière. Par moments, vous oubliez les perles et profitez simplement de superbes compositions et expressions.

Mais ce matériau unique produit également des effets que je n’ai jamais vus en peinture, surtout lorsqu’on s’en rapproche. Les meilleurs moments sont ceux où les « coups de pinceau » se chevauchent. Les perles, incapables de se fondre comme une peinture mouillée ou de recouvrir entièrement la couche située en dessous, se brisent en un joyeux chaos de particules de couleurs intenses dans les zones les plus denses.

Action en baisse 2024 (ci-dessus) se démarque, avec un fond cousu de perles blanches qui ressemble à une toile et quelques coups de pinceau de « vraie peinture » qui se camouflent avec les perles lorsqu’elles sautent sur la surface.

Même si j’ai hâte de voir l’une de ces peintures juxtaposée à d’autres peintures dans un musée, il est exceptionnellement spécial de voir les 12 dans un seul espace – une accumulation qui dépasse n’importe quelle œuvre. Une visite à la galerie cet automne est fortement recommandée.

Et en bonus, je vous recommande fortement de combiner votre visite de la galerie avec une visite au Brooklyn Museum pour voir Bande-annonce. Créées à plus de 20 ans d’intervalle avec le même matériau, les œuvres ne pourraient pas être plus différentes visuellement et toutes deux deviennent plus complexes, mystérieuses et riches lorsqu’elles sont vues ensemble.

Quoi: Liza Lou : Peinture

Où: Galerie Lehmann Maupin501 W24ème Rue, New York, NY

Quand: 5 septembre – 12 octobre 2024

Prime: Chez Liza Lou Bande-annonce (1998-2000) à l’affiche à Le musée de Brooklyn200 Eastern Parkway, New York. (Vérifier site web pendant des heures).

Toutes les images d’œuvres d’art et d’installation sont une gracieuseté de l’artiste et de Lehmann Maupin, New York, Séoul et Londres. Images détaillées photographiées par l’auteur David Behringer pour Design Milk.