L’armée américaine assouplira les restrictions sur le rouge à lèvres, le vernis à ongles et les coiffures protectrices dans un effort pour promouvoir l’inclusion du genre et de la race.

L’armée américaine a dévoilé cette semaine une politique de toilettage mise à jour qui devrait entrer en vigueur fin février. La nouvelle politique supprime également les exigences de longueur et de dimension des cheveux et autorise les queues de cheval et les boucles d’oreilles.

Les révisions ont été décidées par un panel de 17 soldats, dont 15 femmes, qui ont évalué les suggestions de soins axées sur la santé, le bien-être, la diversité et l’inclusion des soldats tout en gardant à l’esprit « l’apparence professionnelle », a déclaré l’armée.

«Je considère que (les nouvelles normes) sont un peu plus conscientes des différentes textures et types de cheveux de nos soldats», a déclaré Deshauna Barber, PDG de Service Women’s Action Network, un groupe de défense des femmes militaires. Barber est afro-américaine et a décrit ses cheveux comme « l’une des plus grandes luttes » alors qu’elle était dans l’armée pendant 10 ans.

«Nous envisageons, vous savez, un avenir de femmes qui auront des cheveux en meilleure santé», a déclaré Barber, un capitaine de la réserve de l’armée. « Il est important pour nous de sentir que nous pouvons entrer dans l’armée … et de nous sentir confiants dans notre apparence et nous ne sacrifions pas notre apparence ou la santé de nos cheveux. »

Plus:Le projet de loi sur la défense nationale pousse le Pentagone à acheter des gilets pare-balles pour les femmes dans l’armée

En vertu de la politique actuelle, les cheveux des femmes soldats ne peuvent pas être plus courts qu’un quart de pouce ou avoir des tresses, des torsions, des mèches ou des cornrows plus larges qu’un demi-pouce. La nouvelle politique supprime ces restrictions.

Auparavant, seuls les petits pains étaient autorisés pour les femmes soldats aux cheveux mi-longs. La nouvelle norme leur permettra désormais d’attacher leurs cheveux en queue de cheval « si la longueur ou la texture des cheveux de l’individu les empêche de les fixer en un chignon serré », indique le communiqué. dit.

Bientôt, tous les soldats pourront également teindre leurs cheveux de n’importe quelle couleur naturelle, et les femmes soldats pourront porter du rouge à lèvres et du vernis à ongles dans des couleurs approuvées. Les couleurs vives telles que le violet, le bleu, le rose, le vert, l’orange, le rouge vif et le néon sont toujours pas permis. Les hommes seront également autorisés à porter du vernis à ongles transparent.

Les boucles d’oreilles seront également autorisées pour les femmes soldats lorsqu’elles ne sont pas sur le terrain ou au combat. Ils doivent être à visser, à clipser ou à post-type; être en or, en argent ou en diamant; et répondre aux exigences de diamètre.

Mady Segal, sociologue militaire et professeur émérite à l’Université du Maryland, College Park, a déclaré que c’était un « excellent pas en avant », mais s’inquiète du fait que bon nombre de ces directives soient spécifiques aux femmes et non inclusives aux soldats masculins.

«Chaque fois qu’il y a une différence dans les réglementations selon le sexe ou le sexe, les hommes ont tendance à avoir l’impression de ne pas être traités de la même manière», a déclaré Segal.

Elle a cité la directive qui autorise le vernis à ongles de couleur pour les femmes soldats, mais uniquement le vernis à ongles transparent pour les hommes soldats, affirmant que cela suit les normes sociales.

« Nous évoluons dans notre pays et notre société, et, franchement, dans de nombreux pays, pour ne pas faire de distinctions fondées sur le sexe », a déclaré Segal. «Alors je me demande si cela suffira. Peut-être que ce sera progressif.

Les nouvelles normes supprimeront également «les mots et expressions potentiellement offensants et armés» tels que «Mohawk, Fu Manchu, dreadlock, excentrique et à la mode», a déclaré l’armée dans un communiqué.

En annonçant les changements, l’armée a déclaré qu’ils faisaient partie de son «engagement à améliorer le bien-être de tous les soldats».

«C’est l’une des nombreuses facettes de donner la priorité à nos gens et de reconnaître qui ils sont en tant qu’êtres humains», a déclaré le Sgt. Le major Brian Sanders, chef de file de la branche politique de l’uniforme de l’Armée G-1, dans un communiqué. « Leur identité et leurs antécédents divers sont ce qui fait de l’armée une force de combat ultime. »

Les hauts dirigeants ont récemment approuvé les changements recommandés par le panel de soldats de différentes races et origines culturelles, et de différents grades et domaines de carrière, a déclaré l’armée. Le processus comprenait des dermatologues, un psychologue et un conseiller pour l’égalité des chances.

Lois de coiffure:L’interdiction des coiffures ethniques «confirme cette notion de suprématie blanche».

Ces dernières années, les États et les villes ont adopté une législation interdisant la discrimination fondée sur les coiffures, qui affecte de manière disproportionnée les femmes noires.

La loi sur la création d’un monde respectueux et ouvert pour les cheveux naturels (CROWN) a été adoptée pour la première fois en Californie en 2019, suivie de New York, New Jersey, Maryland, Colorado, Virginie et Washington.

« Il ne s’agit pas seulement de cheveux, il s’agit de la reconnaissance des droits personnels, il s’agit de vérifier les préjugés », a déclaré la sénatrice de l’État de Californie, Holly Mitchell, à USA TODAY.

«Nos cheveux ont toujours été une source de fierté ou d’embarras, un sentiment de pouvoir ou un sentiment d’inégalité», a-t-elle déclaré.

Le CROWN Act a été adopté par la Chambre des représentants des États-Unis en septembre, mais l’approbation du Sénat et du président Donald Trump a été bloquée.

La législation pourrait être relancée alors que les démocrates contrôlent désormais le Sénat et que le président Joe Biden s’est concentré sur la lutte contre les inégalités raciales au cours de sa première semaine avec de nouveaux décrets.

Joe Biden s’engage à lutter contre la rémunération et le racisme systémique: « L’écart de chômage des Noirs et des Latino reste trop important »

Contributeur: Associated Press; Nicquel Terry Ellis et Charisse Jones, USA AUJOURD’HUI.