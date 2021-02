Les nouvelles montres Motorola seront dévoilées plus tard cette année – Moto G, Watch et One

L’année dernière, l’emblématique montre intelligente Moto 360 de Motorola fonctionnant sous Wear OS a fait son grand retour, mais elle a été fabriquée par l’un des partenaires de Motorola – eBuyNow. Et il semble que les deux sociétés étendent leur partenariat en apportant trois autres montres intelligentes de marque Moto plus tard cette année.

Dans une présentation montrant la feuille de route des futurs appareils, nous pouvons voir une smartwatch Moto G prévue pour une sortie en juin et, comme son nom l’indique, nous cherchons probablement un appareil à petit budget. Un design circulaire est à portée de main avec deux boutons physiques sur le côté.

Si tout se passe comme prévu, nous devrions voir apparaître une Moto Watch et une Moto One un mois plus tard. La montre adoptera un design semblable à celui de l’Apple Watch, tandis que la One sera probablement l’offre premium.

Il y a aussi une mystérieuse montre intelligente Moto rendue en 3D dans la présentation de l’investisseur qui ne ressemble à aucun des appareils portables illustrés ci-dessus, mais qui ressemble à la 360. Elle a un châssis transparent à l’arrière, vous permettant d’avoir un aperçu de la charge bobine et certains des composants à l’intérieur.

Dans tous les cas, étant donné que le fabricant a répertorié Qualcomm comme l’un de ses partenaires stratégiques, il est probable que les montres Moto les plus chères utiliseront la plate-forme Snapdragon Wear 4100 avec au moins 1 Go de RAM tandis que le Snapdragon 3100 sera utilisé pour les offres les plus économiques. . Tous utiliseront WearOS, bien sûr.

