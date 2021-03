Les nouvelles montres Moto, One Watch et Moto G de Motorola pourraient être lancées plus tard cette année, un design fuit

Motorola prévoit de lancer de nouveaux modèles de smartwatch plus tard cette année. Selon un pronostiqueur, la société peut apporter jusqu’à trois montres intelligentes, dont deux seraient dotées d’un cadran de forme ronde, tandis que la troisième unité pourrait probablement être dotée d’un écran de forme carrée. Les nouvelles montres s’appelleraient Moto Watch, Moto One Watch et Moto G, et leur image a également été divulguée en ligne. La société n’a pas encore confirmé le développement de ses modèles de smartwatch de nouvelle génération.

Le développement est venu du pronostiqueur Felipe Berhau, qui publie régulièrement des articles sur les produits Motorola. Dans une série de tweets, Berhau suggère que la smartwatch Moto G fera ses débuts en juin et que la Moto Watch, ainsi que la Moto Watch One, seront lancées en juillet de cette année. Les trois modèles seraient en cours de développement par eBuyNow, titulaire de la licence de la marque portable Motorola. Le pronostiqueur affirme que les informations proviennent d’une présentation commerciale. Selon l’image disponible sur Twitter, la montre Moto G semble être un modèle circulaire correctement orienté budget avec un boîtier simple et sans couronne rotative. Une version légèrement améliorée de Moto G semble être Moto One Watch avec le même design. D’un autre côté, la Moto Watch ressemble un peu à une Apple Watch et semble être du côté premium.

Montre intelligente Moto G disponible en juin 2021Moto Watch et Motorola One Watch juillet 2021 – Felipe Berhau (@FelipeBerhau) 26 février 2021

Les appareils peuvent également emballer le processeur Snapdragon Wear de Qualcomm et fonctionner sur le système d’exploitation Wear de Google – similaire à Moto 360 lancé en 2019. Les spécifications et les détails de prix restent flous pour le moment. En 2019, eBuyNow a apporté la Moto 360 améliorée (3e génération) au prix de 349,99 $ (environ 25800 Rs). Ses caractéristiques comprennent un écran OLED de 1,2 pouces (360 × 360 pixels) Qualcomm Snapdragon 3100 SoC, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Il contient également un GPS, NFC et une batterie de 355 mAh. Nous pouvons nous attendre à ce que les nouvelles montres intelligentes Moto Watch, Moto One Watch et Moto G soient une version améliorée de la Moto 360 existante.