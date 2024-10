Les nouvelles mises à jour Pixel incluent une protection contre le vol basée sur l’IA

Google déploie une multitude de mises à jour pour les montres, smartphones et tablettes Pixel. Dans de nombreux cas, leurs prédécesseurs bénéficient également de nouvelles fonctionnalités, telles que Night Sight pour Instagram, disponibles sur tous les Pixel 6 ou sur les appareils plus récents autres que la série A. L’outil vous permet de prendre des photos directement sur Instagram sans vous soucier qu’elles deviennent sombres. Cela pourrait être idéal si vous aimez prendre des photos lors de concerts ou de fêtes sans vous soucier du déclenchement d’un flash lumineux. Les autres mises à jour disponibles pour le Pixel 6 ou les appareils plus récents incluent l’astrophotographie via Night Sight et la protection contre le vol.

Désormais disponible dans le monde entier, la protection contre le vol est l’une des mises à jour les plus complètes et s’applique réellement à tous les appareils Android 10 ou plus récents (Android 15 est disponible aujourd’hui) – pas seulement aux Pixel. Puis, plus tard cette année, Google lancera Identity Check, une fonctionnalité qui nécessite une authentification biométrique pour accéder à des actions telles que la modification de votre code PIN et la désactivation de la protection contre le vol. La nouvelle fonctionnalité comprend des outils tels que le verrouillage de détection de vol alimenté par l’IA, qui utilise l’apprentissage automatique sur l’appareil pour détecter d’éventuelles tentatives de vol de votre appareil et le verrouillera automatiquement si tel est le cas. Les fonctionnalités supplémentaires incluent le verrouillage à distance, qui vous permet de sceller votre appareil avec simplement un numéro de téléphone vérifié, et le verrouillage de l’appareil hors ligne. Tu peux regardez un aperçu complet de la protection contre le vol sur la page YouTube d’Android.

Google a publié sa dernière gamme en août : les Pixel 9, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro et certaines de ses dernières fonctionnalités lui sont exclusives. C’est le cas d’une extension Gemini pour les captures d’écran, un outil qui vous permet de « Hey Google » pour accéder à l’image exacte que vous recherchez. Par exemple, vous pouvez dire : « Ok Google, utilise les captures d’écran pour afficher la chemise rouge que j’ai enregistrée ». De plus, vous pouvez désormais utiliser un boîtier étanche pour capturer des images et des vidéos améliorées sous la mer.