Les nouvelles mises à jour de l’appareil photo Galaxy S22 vous permettent de capturer les étoiles comme un pro – Samsung Global Newsroom

Plus tôt cette année, la série Galaxy S22 a présenté l’appareil photo pour smartphone de qualité professionnelle avec des fonctionnalités Nightography avancées. Maintenant, cet appareil photo est encore meilleur. Avec une version mise à jour de l’application Expert RAW et une toute nouvelle application appelée Camera Assistant,1 vous serez en mesure de capturer des photos de qualité professionnelle.

Capturez la galaxie avec Astrophodans Expert RAW

L’Expert RAW élève les capacités de photographie de nuit déjà robustes du S22 avec une puissante fonction Astrophoto. Cette toute nouvelle fonctionnalité permet aux astronomes et aux amateurs de plein air de prendre des photos claires et magnifiques des constellations et de l’activité du ciel sombre.

Activez simplement le guide du ciel pour localiser l’emplacement des constellations, des systèmes solaires, des groupes d’étoiles et des nébuleuses. Votre appareil photo utilisera une technologie de segmentation AI avancée et un traitement multi-images basé sur les mouvements d’un corps céleste pour prendre des photos sur une période de temps définie. En conséquence, vous capturerez de superbes photos d’étoiles qui semblent avoir été prises avec un équipement professionnel de premier ordre.

Si vous aimez explorer votre côté artistique, vous pouvez tirer parti de la fonction d’expositions multiples pour prendre plusieurs images à la fois, puis utiliser les modes de superposition pour les combiner en une seule photo remarquable. Vous pouvez également laisser libre cours à votre créativité et expérimenter en superposant plusieurs images les unes sur les autres pour créer d’incroyables clichés abstraits.

Pour accéder à la version bêta d’Astrophoto et d’Expositions multiples, rendez-vous dans les options Photo spéciale du menu Paramètres d’Expert RAW.

L’application Camera Assistant vous permet de prendre des photos à votre guise

Chaque photographe passionné a son propre style de prise de vue, il est donc essentiel d’avoir un appareil photo qui vous donne les rênes de la créativité. Avec la nouvelle application Camera Assistant, vous pouvez choisir les fonctionnalités automatisées que vous souhaitez utiliser pour une expérience de prise de vue entièrement personnalisée.

Vous pouvez télécharger l’application depuis le Galaxy Store ou l’application Good Lock. Une fois l’application installée, vous pouvez lancer la fonctionnalité en cliquant sur l’icône de l’application, en naviguant vers l’application Good Lock ou en accédant au menu Camera Assistant sous Camera Settings dans votre application de caméra native.

L’application Camera Assistant vous permet d’activer ou de désactiver certaines fonctionnalités, notamment la commutation automatique de l’objectif, le HDR automatique et l’obturateur plus rapide. Vous disposez également de plus d’options lorsque, par exemple, vous sélectionnez le nombre de photos que vous souhaitez prendre après le déclenchement du retardateur.

L’application Camera Assistant vous permet de profiter des fonctionnalités clés suivantes :2

HDR automatique : Si vous souhaitez obtenir des images atmosphériques sans effet HDR, vous pouvez maintenant simplement le désactiver.

Adoucir les images: Vous pouvez activer cette fonctionnalité pour lisser les contours nets et les textures de vos photos.

Changement d’objectif automatique : Vous pouvez désormais désactiver la fonction de commutation automatique de l’objectif, qui change automatiquement les objectifs de l’appareil photo dans des environnements sombres ou lorsque vous vous rapprochez de l’objet que vous photographiez. Par exemple, si vous souhaitez continuer à utiliser le téléobjectif au lieu de l’objectif grand angle pour prendre une photo de l’objet plus proche de vous, vous pouvez simplement le désactiver dans le menu.

: Vous pouvez désormais désactiver la fonction de commutation automatique de l’objectif, qui change automatiquement les objectifs de l’appareil photo dans des environnements sombres ou lorsque vous vous rapprochez de l’objet que vous photographiez. Par exemple, si vous souhaitez continuer à utiliser le téléobjectif au lieu de l’objectif grand angle pour prendre une photo de l’objet plus proche de vous, vous pouvez simplement le désactiver dans le menu. Enregistrement vidéo en mode Photo : Vous pouvez maintenant désactiver cette fonctionnalité, qui vous permet de prendre un clip vidéo en appuyant longuement sur le bouton en mode Photo, vous évitant d’enregistrer accidentellement une vidéo.

Vous pouvez maintenant désactiver cette fonctionnalité, qui vous permet de prendre un clip vidéo en appuyant longuement sur le bouton en mode Photo, vous évitant d’enregistrer accidentellement une vidéo. Nombre de photos après minuterie : Vous pouvez déjà prendre automatiquement plusieurs photos en succession rapide après le compte à rebours. Désormais, vous pouvez également choisir le nombre de photos prises (1, 3, 5 ou 7 photos).

Vous pouvez déjà prendre automatiquement plusieurs photos en succession rapide après le compte à rebours. Désormais, vous pouvez également choisir le nombre de photos prises (1, 3, 5 ou 7 photos). Obturateur plus rapide : Ce mode vous permet de prendre jusqu’à sept photos en une seconde. Ceci est très utile pour prendre des photos d’objets en mouvement.

Délai d’expiration de la caméra : Vous pouvez sélectionner la durée d’activation continue de l’application Appareil photo (écran d’aperçu) pendant 1, 2, 5 ou 10 minutes.

Vous pouvez sélectionner la durée d’activation continue de l’application Appareil photo (écran d’aperçu) pendant 1, 2, 5 ou 10 minutes. Aperçu net sur les écrans HDMI : Affichez l’aperçu de la caméra sans aucun menu ni bouton sur les écrans connectés par HDMI.

1 Les applications Expert RAW et Camera Assistant mises à niveau sont actuellement disponibles sur la série Galaxy S22 exécutant One UI 5 ou des versions ultérieures. Le moment de la disponibilité peut varier selon le marché, le modèle et le fournisseur de réseau.

2 Certaines fonctionnalités seront disponibles sur certains modes ou objectifs.