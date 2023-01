Les nouvelles mesures frontalières américaines reposent sur une autorité légale connue sous le nom de «libération conditionnelle»

Commentez cette histoire Commenter

L’administration Biden a donné son feu vert à une utilisation élargie d’un programme des années 1950 pour permettre à des dizaines de milliers de migrants de résider temporairement aux États-Unis pour des raisons humanitaires ou pour d’autres raisons urgentes, approfondissant son utilisation de l’autorité exécutive pour façonner la politique frontalière. La nouvelle approche du programme, connue sous le nom de libération conditionnelle, offre l’entrée aux migrants de pays spécifiques dans des conditions spéciales, telles que la candidature en ligne. Les États-Unis accepteront jusqu’à 30 000 migrants par mois en provenance d’Haïti, de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela, tout en renforçant l’application des frontières.

Alors que les administrations précédentes ont utilisé la libération conditionnelle pour faire face aux urgences ou aux défis humanitaires, Biden a fait un usage plus fréquent de l’autorité que tout autre président. Une utilisation précédente du programme, lancée en octobre et limitée aux Vénézuéliens, avait un plafond unique de 24 000.

Les responsables de Biden disent qu’ils adoptent une approche innovante et utilisent les outils juridiques disponibles pour gérer un système dysfonctionnel qui se fissure après des décennies d’inaction du Congrès sur la réforme de l’immigration.

Les responsables de l’administration affirment que l’utilisation élargie de la libération conditionnelle est associée à une approche plus stricte de l’application de la loi à la frontière qui menace de renvoyer davantage de migrants au Mexique s’ils évitent les nouvelles voies légales et traversent illégalement les États-Unis. Les autorités frontalières américaines élargiront leur utilisation de la loi sur la santé publique du titre 42 de l’ère de la pandémie pour effectuer des retours rapides au Mexique, ont-ils déclaré.

Les critiques du dernier plan de Biden affirment que la libération conditionnelle est destinée à des circonstances exceptionnelles et non à créer une voie d’immigration parallèle pour des centaines de milliers de nouveaux arrivants.

Le sénateur Charles E. Grassley (R-Iowa) a déposé un projet de loi en décembre pour restreindre l’utilisation plus large de la libération conditionnelle, affirmant qu’elle devrait être réservée aux urgences individuelles. L’État de Floride a déposé une plainte fédérale en 2021 visant à empêcher l’administration d’utiliser le système à la frontière sud.

Muzaffar Chishti, avocat et chercheur principal au Migration Policy Institute, un groupe de réflexion non partisan de DC, a déclaré que les récents dossiers des douanes et de la protection des frontières montrent que la libération conditionnelle est devenue un moyen majeur pour les migrants d’entrer dans le pays.

“C’est clairement une solution à court terme pour donner à une crise non gérée une apparence plus gérée”, a-t-il déclaré dans une interview.

Selon les dernières règles, un candidat doit avoir un sponsor américain et soumettre des informations via une application en ligne, CBP One (cbp.gov). S’ils sont acceptés, les participants au système de libération conditionnelle peuvent se rendre aux États-Unis par avion avec la permission de vivre et de travailler dans le pays pendant deux ans, et la possibilité de rester plus longtemps en renouvelant leur statut.

La loi fédérale sur l’immigration autorise le Department of Homeland Security à admettre temporairement des migrants via la libération conditionnelle pour des raisons humanitaires ou pour un bénéfice public important. Les fonctionnaires doivent examiner les candidats au cas par cas et les soumettre à des vérifications d’antécédents et de sécurité.

Nouveaux bénéficiaires du programme rejoindra un éventail international croissant de nouveaux arrivants dont la résidence provisoire aux États-Unis restera largement soumise aux caprices de la branche exécutive. L’administration Biden a utilisé la libération conditionnelle pour admettre près de 80 000 Afghans qui ont échappé à la prise de contrôle des talibans et plus de 100 000 Ukrainiens qui ont fui l’invasion russe de leur patrie, entre autres.

“Ils essaient d’accomplir quelque chose pour changer le statu quo, et je les en remercie, mais cela ne correspond à aucune utilisation antérieure de la libération conditionnelle”, a déclaré le sénateur James Lankford (R-Okla.).

Ces derniers mois, un nombre record de migrants ont traversé la frontière sud des États-Unis depuis Cuba, le Nicaragua et le Venezuela, pays dont les relations diplomatiques tendues avec Washington rendent presque impossible pour les États-Unis d’organiser des vols d’expulsion.

Les autorités mexicaines ont accepté d’accepter beaucoup plus de migrants revenant des États-Unis originaires de Cuba, du Nicaragua, du Venezuela et d’Haïti – jusqu’à 30 000 au total par mois – et les responsables américains affirment que le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador n’aurait pas accepté de faciliter la répression à moins que les États-Unis n’ouvrent davantage de canaux légaux pour que les migrants restent.

Un haut responsable de l’administration, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour discuter des négociations, a déclaré que le consentement du Mexique aux retours était “une décision indépendante fondée sur notre volonté de prendre ces personnes”.

Le gouvernement mexicain dispose d’une plus grande latitude pour expulser les migrants vers Cuba, le Venezuela et le Nicaragua, mais López Obrador a indiqué qu’ils seront autorisés à chercher un emploi ou une protection en matière d’asile au Mexique.

À Ciudad Juárez, au Mexique, où les passages massifs vers El Paso ont submergé les agents frontaliers américains et les abris humanitaires début décembre, les migrants ont cherché des sponsors et essayé de comprendre comment demander une libération conditionnelle, a déclaré Marysol Castro, avocate chez Diocesan Migrant and Services aux réfugiés.

“La libération conditionnelle est un ticket d’or”, a-t-elle déclaré. “La libération conditionnelle est leur autorisation temporaire d’être aux États-Unis et de voir leur demande d’asile jugée.”

Castro, qui fournit une aide juridique aux demandeurs d’asile, a déclaré que l’exigence du gouvernement selon laquelle les candidats doivent trouver un parrain américain ayant un statut légal et utiliser l’application en ligne CBP One pourrait potentiellement nuire à ceux qui ont le plus désespérément besoin d’aide.

“Si vous êtes pauvre et persécuté et que vous ne connaissez personne aux États-Unis, vous êtes foutu”, a-t-elle déclaré. « J’ai des clients qui ont été emprisonnés au Cameroun pendant des mois et abusés sexuellement, puis se sont évadés. Ils n’ont pas le temps pour CBP One de leur répondre.

La libération conditionnelle a ses racines au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les autorités ont inclus la libération conditionnelle dans la loi sur l’immigration et la nationalité de 1952, en partie pour gérer les réfugiés. Le président Dwight D. Eisenhower a été le premier à utiliser la libération conditionnelle pour admettre 15 000 réfugiés hongrois qui ont fui la révolution de 1956, selon le Congressional Research Service.

Le Congrès a créé un système officiel de réfugiés des décennies plus tard, mais le gouvernement fédéral a continué à utiliser la libération conditionnelle pour répondre aux urgences, par exemple pour accorder rapidement l’entrée à 125 000 Cubains arrivés en Floride lors de l’ascenseur à bateaux de Mariel en 1980 et aux orphelins haïtiens laissés sans abri par une crise de janvier. tremblement de terre de 2010. Les autorités ont également utilisé la libération conditionnelle pour réunir des familles séparées par des arriérés de visas de plusieurs années pour venir aux États-Unis.

La libération conditionnelle est différente du système officiel des réfugiés aux États-Unis, qui effectue de longues vérifications des antécédents des candidats avant de leur permettre de venir dans le pays de façon permanente.

Une fois que les personnes sont entrées aux États-Unis via la libération conditionnelle, elles peuvent tenter de demander l’asile et bénéficient généralement d’un chemin plus facile vers une forme de résidence légale permanente que quelqu’un qui entre illégalement dans le pays.

Un 2008 Protocole d’accord parmi les agences de la sécurité intérieure ont qualifié la libération conditionnelle de “mesure extraordinaire” et ont déclaré qu’elle ne devait “pas être utilisée pour contourner les processus et les délais normaux de visa”.

Alors que les responsables de Biden l’utilisent pour étendre les protections humanitaires, ils ont également utilisé une forme différente de la mesure comme outil de gestion pour faire face à la surpopulation à la frontière. Les douanes et la protection des frontières des États-Unis ont signalé près de 2,4 millions de passages illégaux au cours de l’exercice 2022 qui s’est terminé le 30 septembre, un record absolu, et les arrestations d’immigrants sont restées à des niveaux historiques depuis lors.

Aux heures de pointe des passages illégaux, les agents de la patrouille frontalière ont été autorisés à libérer les migrants plus rapidement et à les orienter vers les services de l’immigration et des douanes des États-Unis pour des “alternatives à la détention”, généralement une forme de surveillance électronique pouvant inclure des enregistrements téléphoniques. Les migrants qui entrent aux États-Unis avec ce type d’arrangement ne reçoivent pas d’autorisation de travail et ils risquent techniquement l’expulsion, même si les chances qu’ils soient arrêtés et renvoyés chez eux sont faibles.

Plus d’un demi-million de migrants ont été libérés en utilisant une autre forme de libération conditionnelle le long de la frontière sud depuis que les autorités fédérales ont commencé à utiliser l’autorité en juillet 2021 pour accélérer le traitement des familles de migrants, selon le Government Accountability Office, qui a examiné le nouveau système dans un rapport de septembre. Les agents ont ensuite commencé à utiliser l’autorité pour libérer les adultes voyageant seuls alors que les appréhensions aux frontières augmentaient.

La réservation d’un migrant dans le système judiciaire de l’immigration peut prendre plus de deux heures, mais l’utilisation du dernier processus peut prendre 30 minutes, a constaté le GAO. Sur les 1,1 million de migrants admis aux États-Unis l’année dernière, un tiers a obtenu une libération conditionnelle.

Le GAO a constaté que l’ICE avait du mal à gérer les personnes sous sa supervision, et on ne sait toujours pas quand leurs affaires seront entendues par les tribunaux d’immigration en retard.

Les responsables de Biden affirment que les nouvelles utilisations de la libération conditionnelle qui dirigent les migrants vers des applications en ligne les incitent à demander une entrée légale, plutôt que d’embaucher un passeur et de risquer un voyage dangereux.

Selon deux hauts responsables du Département de la sécurité intérieure, les passages illégaux ont diminué depuis que l’administration a annoncé le nouveau programme de libération conditionnelle le 5 janvier.