Les nouvelles mamans ont allaité plus longtemps pendant la pandémie

À l’aide d’enquêtes nationales et de données d’actes de naissance de 2017 à 2020 pour plus de 118 000 femmes en post-partum, les chercheurs ont examiné si les nourrissons étaient allaités et pendant combien de temps. Ils ont étudié l’initiation et la durée de l’allaitement pour les bébés nés avant et après les politiques de refuge sur place.

Les fermetures de lieux de travail dues à la pandémie en mars et avril 2020 ont créé une expérience naturelle pour savoir si la capacité des parents de nouveau-nés à rester à la maison a entraîné des changements dans les habitudes d’allaitement, selon l’étude.

« Les politiques de maintien à la maison ont permis aux parents de continuer à allaiter à la maison au lieu de retourner sur le lieu de travail », a déclaré la co-auteure de l’étude, la Dre Rita Hamad, professeure agrégée en médecine familiale et communautaire à l’Université de Californie à San Francisco.

LUNDI 22 mai 2023 (HealthDay News) — Au début de la pandémie de COVID-19, lorsque les commandes de refuges sur place étaient en cours, les nouvelles mamans avaient tendance à allaiter leurs bébés environ deux semaines de plus que d’habitude, selon de nouvelles recherches.

Les enquêteurs ont constaté que les taux de femmes qui ont commencé à allaiter leur bébé n’ont pas changé. Pourtant, la durée de l’allaitement pour les femmes qui l’ont initié est passée de moins de 13 semaines à près de 15 semaines, soit une augmentation de 18 %.

La race et le revenu ont affecté le résultat. Les femmes blanches ont eu la plus forte augmentation de la durée à 19%. Les femmes hispaniques ont connu la plus faible augmentation à environ 10 %, selon les résultats.

Alors que les femmes à revenu élevé ont également vu leur durée d’allaitement augmenter d’environ 19 %, celles à faible revenu ont augmenté de moins de 17 %.

Les gains pour les femmes blanches et à revenu élevé étaient probablement dus au fait que ces groupes avaient des emplois qui pouvaient être effectués plus facilement à la maison, ont suggéré les auteurs de l’étude. Les parents hispaniques étaient plus susceptibles d’avoir des emplois à bas salaire qui les obligeaient à travailler en personne.

« Une fois de plus, la pandémie a mis en évidence un domaine d’inégalité en matière de santé – des différences dans les lieux de travail qui facilitent l’allaitement », a déclaré Hamad.

Les femmes ont continué à allaiter leurs enfants pendant une durée plus longue jusqu’en août 2020 au moins. Ensuite, les niveaux sont tombés à ce qu’ils étaient avant la pandémie.