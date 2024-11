Les nouvelles maisons d’Elon Musk à Austin, d’une valeur de 35 millions de dollars, sont destinées aux enfants et à deux de leurs mères

Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, aurait acheté un manoir à Austin pour ses 11 enfants ainsi que des propriétés attenantes pour deux des trois mères de ses enfants.

Le complexe de style toscan s’étend sur 14 400 pieds carrés. Adjacent au complexe se trouve un manoir de six chambres qui a également été acheté par Musk, selon les archives publiques. Ensemble, les propriétés totalisaient environ 35 millions de dollars.

Le New York Times rapporte Musk a dit à ses proches qu’il voulait que ses enfants et deux de leurs mères vivent dans ces propriétés, afin que ses plus jeunes enfants puissent être proches les uns des autres et que Musk puisse plus facilement passer du temps avec eux. Des sources proches du milliardaire texan ont déclaré au Times que les nouvelles propriétés se trouvent à environ 10 minutes à pied du manoir d’Austin dans lequel il réside habituellement.

Combien d’enfants Elon Musk a-t-il ? Combien de mères ont ses enfants ?

Musk a 12 enfants avec trois partenaires, selon le magazine People. Seuls 11 sont en vie : le premier enfant de Musk, Nevada Alexander Musk, est décédé en 2002 à l’âge de 10 mois des suites du syndrome de mort subite du nourrisson. Nevada était l’enfant de la première épouse de Musk, l’auteure canadienne Justine Wilson. Les deux se sont mariés de 2000 à 2008.

Musk et Wilson ont eu cinq autres enfants par fécondation in vitro : Vivian Jenna (qui a changé de nom et de sexe en 2022), Griffin, Kai, Saxon et Damian. Vivian et Griffin sont des jumeaux nés en 2004, et Kai, Saxon et Damian sont des triplés nés en 2006.

Musk a ensuite eu trois enfants avec Claire Boucher, une musicienne et productrice de disques canadienne mieux connue sous le nom de Grimes. Ils ont eu un fils, X Æ « X » A-Xii, en 2020 et une fille, Exa Dark Sideræl, en 2021 par mère porteuse. Techno « Tau » Mechanicus est né en 2022, également par mère porteuse, mais on en sait moins sur le troisième enfant de Musk et Boucher. Le couple ne s’est jamais marié mais est sorti périodiquement entre 2018 et 2021.

Musk a également trois enfants avec Shivon Zilis, directeur de projet pour l’une des sociétés de Musk. Les deux ont accueilli des jumeaux, un fils nommé Strider et une fille nommée Azure, en 2021. Ils sont nés des semaines avant la naissance de la fille de Musk et Boucher. Le troisième enfant de Musk et Zilis est né au début de cette année, mais le nom et le sexe du bébé restent inconnus du public.

Les rapports montrent que Zilis et ses enfants ont déjà emménagé dans l’enceinte d’Austin, et Wilson et ses enfants devraient emboîter le pas.

La relation entre Musk et Grimes s’est tendue l’année dernière au milieu d’une bataille pour la garde lorsque Musk n’aurait pas laissé Grimes voir ses enfants, Rapports de NBC News.