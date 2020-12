Les ministres ont établi des plans pour donner la priorité à la construction de nouvelles maisons dans les villes d’Angleterre à la suite de la réaction des députés conservateurs face aux craintes concernant l’impact des réformes de planification proposées sur leurs circonscriptions.

Les hauts conservateurs, y compris l’ancienne première ministre Theresa May, se sont opposés en octobre à un algorithme planifié qui aurait conduit à une importante construction de maisons dans le centre sud du Parti conservateur.

Le gouvernement a déclaré mercredi qu’il viserait à construire 300000 logements par an tout en protégeant la campagne, les villes étant encouragées à planifier davantage de maisons familiales et à utiliser des bâtiments vacants et des terrains sous-utilisés pour protéger les espaces verts.

Le secrétaire au Logement, Robert Jenrick, a déclaré que les plans visaient à encourager davantage de construction dans les 20 plus grandes villes du pays pour aider à revitaliser les rues principales après la crise des coronavirus.

«La pandémie de Covid-19 a accéléré et amplifié les schémas qui existaient déjà, créant une opportunité générationnelle pour la réutilisation des bureaux et des commerces en tant que logements et pour la rénovation urbaine», a déclaré M. Jenrick.

«Nous voulons que ce soit une opportunité pour une nouvelle trajectoire pour nos grandes villes – une qui contribue à forger un nouveau pays au-delà de Covid – qui est plus beau, plus sain, plus prospère, plus voisin et où plus de personnes ont la sécurité et la dignité de une maison à eux.

En octobre, Mme May a critiqué le plan précédent comme étant «mécaniste» et «mal conçu» tout en soutenant en principe l’objectif de construire plus de logements.

Lors d’un débat sur le plan, le député conservateur Bob Seely (île de Wight) a déclaré que l’algorithme proposé «éviderait nos villes, urbaniserait nos banlieues et banliserait la campagne».

Il a déclaré à la Chambre des communes que sur 15 ans, cela conduirait à la construction de 14 000 maisons de moins à Manchester et de 10 000 autres dans l’est du Cheshire.

Les nouveaux plans annoncés mercredi comprennent un «fonds de remise à disposition des terres contaminées» de 100 millions de livres sterling pour promouvoir la régénération urbaine et le développement sur les terres du secteur public.

Les ministres ont déclaré qu’ils alloueraient également plus de 67 millions de livres sterling de financement aux autorités des West Midlands et du Grand Manchester pour la livraison de nouvelles maisons.