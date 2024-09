Les nouvelles lunettes Snap sont un « désastre », déclare un ancien ingénieur

Les lunettes intelligentes sont présentées comme la voie de l’avenir, mais au moins une personne ayant travaillé sur de tels projets n’en est pas si sûre.

Un ancien ingénieur de conception chez Snap a fustigé les dernières lunettes de réalité augmentée de la société, The Verge signalé Vendredi. Sterling Crispin s’est adressé à X pour exprimer son mécontentement à l’égard des lunettes intelligentes de cinquième génération, qui ont été dévoilées plus tôt cette semaine mais ne sont pas encore disponibles au public.Rapport Robb (a contacté Snap pour un commentaire mais n’a pas encore reçu de réponse.)

« J’ai travaillé sur ces produits pendant environ un an chez Snap, et j’ai un million de choses négatives à dire sur l’expérience et l’appareil, mais je pense que le produit parle de lui-même et qu’il est évidemment mauvais », a déclaré Crispin. a écrit« Je ne veux pas entrer dans les détails car je pourrais par inadvertance enfreindre un accord de confidentialité et je blesserais probablement les sentiments de certaines personnes qui ont travaillé dessus, mais c’est vraiment un désastre. »

Les Spectacles de nouvelle génération s’inspirent des versions précédentes sur plusieurs points, mais les fonctionnalités ne sont pas très intéressantes. L’appareil n’a que 45 minutes d’autonomie et 46 degrés dans le champ de vision, a noté The Verge. (Cela se compare à 30 minutes et 26,3 degrés pour le modèle précédent.) Et bien que les consommateurs ne puissent pas encore débourser pour les nouvelles Spectacles améliorées, elles sont proposées aux développeurs AR de Snap pour 99 $ par mois, avec un minimum d’un an.

Crispin a déclaré que ces limitations sont évidentes pour tous les produits de réalité augmentée et de réalité virtuelle, qui doivent faire face à des problèmes tels que la taille, les performances et l’échelle de production, a écrit The Verge. Malgré tout, il affirme que les lunettes Spectacles de Snap sont une version assez terrible de cette technologie.

« Ce projet est le fruit d’une série de très mauvaises décisions qui se sont aggravées, aggravant encore la situation », a déclaré Crispin, selon le média. « Tous ceux qui ont travaillé sur ce projet étaient au courant des problèmes et de ceux qui les posaient. »

Snap semble avoir suffisamment confiance dans le nouveau modèle pour l’avoir dévoilé au public. Mais Evan Spiegel, le PDG de l’entreprise, ne pense pas que les lunettes AR constitueront une part importante de l’activité de Snap avant la fin des années 2020. Comparez cela à une autre entreprise technologique, Meta, qui vient de conclure un partenariat à long terme avec EssilorLuxottica pour fabriquer des lunettes intelligentes pour la prochaine décennie. (Les deux entreprises ont déjà fait équipe sur les lunettes Meta de Ray-Ban.) Si elle veut rivaliser avec ce marché, Snap devra peut-être revoir ses Spectacles.