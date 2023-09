Les nouvelles lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta peuvent diffuser sur Instagram

Je me regarde à travers l’appareil photo du téléphone que je tiens à la main : je porte des lunettes Ray-Ban assez normales. Une simple pression sur un bouton, et maintenant je diffuse la vidéo des Ray-Bans directement sur Instagram.

Alors que Meta a des ambitions pour de véritables lunettes intelligentes à réalité augmentée, elle a pour l’instant mis à jour ses lunettes intelligentes Ray-Ban, vieilles de deux ans. Annoncé aux côtés du nouveau Quête 3 casque compatible réalité mixte lors de la dernière conférence des développeurs de Meta, les nouvelles lunettes – désormais appelées Ray-Ban Meta Collection – sont toujours uniquement conçues pour écouter de la musique, prendre des appels et prendre des photos et des vidéos via des caméras intégrées dans les coins du cadres. À partir de 299$ils arrivent le 17 octobre, et malgré deux années qui se sont écoulées, peu de choses ont changé philosophiquement par rapport à la version 2021, bien que ces plus récentes soient disponibles dans plus de designs et promettent de meilleures performances.

Regarde ça: Ray-Bans de Meta, pratiques : ces lunettes sont désormais diffusées sur Instagram 04:27

Les caméras, les microphones et les haut-parleurs ont tous été améliorés cette fois-ci, et une toute nouvelle puce Qualcomm à l’intérieur des lunettes pourrait être le début d’une vague d’autres lunettes intelligentes améliorées au cours de l’année prochaine. Cependant, en comparaison, le programme amélioré récemment lancé par Amazon Lunettes intelligentes Echo Framesdéveloppés avec le fabricant de lunettes Carrera, sont uniquement audio.

Je dois les essayer. Scott Stein/CNET

La nouvelle puce AR1 Gen 1 de Qualcomm à l’intérieur de ces lunettes Ray-Ban pourrait théoriquement prendre en charge les écrans intégrés, mais Meta a ignoré l’ajout d’écrans cette fois-ci. Au lieu de cela, la proposition est la même que lorsque Meta a lancé ses Ray-Ban Stories en 2021 : prendre des appels, écouter de la musique, prendre des photos et des vidéos et répondre à « Hey Meta » pour effectuer quelques tâches de base. Les lunettes sont cette fois disponibles dans une gamme beaucoup plus large de designs et de couleurs : il existe désormais des montures Wayfarer et Headliner, ainsi qu’une gamme de couleurs. Les options de cadre bleu transparent, jaune et noir montrent la forme des circuits dans les bras de ce qui est par ailleurs un design d’apparence plutôt normale.

Il est difficile de dire qu’il s’agit de lunettes intelligentes, même de près. Scott Stein/CNET

Audio et caméra : quoi de neuf

Un réseau de cinq microphones dans ces lunettes est plus sensible aux commandes vocales et peut enregistrer du son spatial dans des clips vidéo (en lisant un peu en portant les lunettes, j’ai entendu des voix fantômes autour de moi). Les haut-parleurs sont toujours de style ouvert, provenant des bras, mais les niveaux audio et les basses sont meilleurs. Cela ressemblait plus à des écouteurs ordinaires que mes souvenirs de la première paire de Ray-Ban Stories que j’ai examinées.

La navigation se fait toujours avec des commandes vocales ou un pavé tactile sur une branche de lunettes : la zone du pavé tactile est cette fois plus grande. Un bouton de capture sur le bord de la monture peut également déclencher des prises de vue ou démarrer une diffusion en direct – l’une des plus grandes nouveautés des lunettes.

Un aperçu de la vidéo que j’ai tournée il y a quelques instants à travers mes lunettes sur Instagram. Scott Stein/CNET

Les caméras de 12 mégapixels peuvent enregistrer jusqu’à une minute de vidéo à la fois en 1080p et diffuser sur Instagram ou Facebook pendant 30 minutes maximum. La fonction de streaming peut basculer entre la caméra du téléphone et la caméra des lunettes en appuyant simplement sur un bouton sur les lunettes, permettant ainsi la diffusion à la volée d’une double caméra. Les changements me rappellent certaines des choses que Snap a faites avec ses précédentes lunettes d’appareil photo.

Il existe d’autres améliorations pratiques : les cadres sont un peu moins gros, ont une résistance à l’eau IPX4 et durent quatre heures avec une charge, se rechargeant dans un étui en cuir inclus pendant 32 heures supplémentaires ou environ huit charges.

Les lunettes Ray-Ban de Meta (à gauche) à côté des miennes. Ils commencent à se ressembler… à l’exception des caméras dans les coins des Ray-Ban. Scott Stein/CNET

Des lunettes de tous les jours, mais pas des lunettes AR

Celles-ci sont conçues pour être des lunettes qui durent toute la journée, quelque chose que je n’ai pas pu essayer dans mon avis en 2021 car je n’ai pas trouvé de magasin Lenscrafters qui m’équiperait de verres correcteurs. Meta dit que le processus est plus facile cette fois, à condition qu’un Lenscrafters dispose de l’équipement d’entretien. Les verres correcteurs, les verres de transition et les verres anti-bleu sont toutes des options.

Cependant, Meta n’intègre toujours aucune technologie AR dans ses Ray-Bans intelligents. La vidéo qu’ils enregistrent n’est pas en 3D et vous ne pouvez ajouter aucun effet AR. Les lunettes n’ont pas non plus d’écran.

L’étui de chargement en cuir est élégant. Scott Stein/CNET

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, avait précédemment annoncé que Meta travaillait sur de véritables lunettes AR, et le partenariat de Meta avec EssilorLuxottica (la société mère de Ray-Ban) semble être une étape dans cette voie. Pourtant, deux ans plus tard, ce moment n’est pas encore arrivé.

Pour la RA, Meta s’appuie sur Quête 3 et les fonctions de réalité mixte pour commencer à tracer la voie à suivre dans ce domaine. C’est similaire à la situation d’autres sociétés avec AR, notamment Apple et son Vision Pro.

Il s’agira cependant de lunettes IA : l’IA basée sur une caméra sera disponible l’année prochaine

La puce améliorée de ces lunettes est destinée aux fonctionnalités d’IA. L’année prochaine, Meta promet une IA embarquée qui reconnaîtra les objets vus par les caméras, ou même lira du texte. L’IA générative pourrait prendre des photos et les publier avec des légendes écrites par l’IA. On ne sait pas exactement comment tout cela se déroulera : ces lunettes se sentiront-elles comme des assistants intelligents, et quand cela s’activera-t-il ? Meta a annoncé ces fonctionnalités à venir lors de sa conférence des développeurs, mais en attendant, la façon dont ces nouvelles Ray-Bans pourraient peut-être se transformer en un produit un peu plus AR sans écrans reste un peu un mystère.

Pour en savoir plus sur les capacités possibles des capacités IA de la puce, nous avons parlé à Hugo Swart, patron de Qualcomm – lisez pour obtenir de nombreuses informations, y compris des réflexions sur les futures fonctionnalités de fitness.

En attendant, Meta espère que les lunettes audio de tous les jours avec caméras seront intéressantes. Sont-ils? Je ne sais pas. La confidentialité reste une préoccupation, étant donné que ces lunettes capturent facilement des photos tout en paraissant presque normales. Et même s’ils ont une lumière LED qui clignote lors de l’enregistrement, est-ce suffisant ?

Je suis cependant curieux de savoir à quoi elles ressemblent en tant que lunettes de tous les jours. J’espère que cette fois-ci, j’en aurai une meilleure idée lorsque je les examinerai avec des verres correcteurs.