Les nouvelles lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta ont l’air plutôt cool

Les lunettes intelligentes semblent connaître un regain de popularité ces derniers temps. Tout d’abord, Amazon nous a rappelé ils les fabriquent toujours avec Alexa intégrée. Maintenant, Meta est en train de se lancer une nouvelle programmation avec un léger changement de marque. On ne les appelle plus Histoires. Au lieu de cela, elles s’appellent les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta, et elles sont bien plus élégantes que l’original. gros rendu qui ressemblait à des lunettes ternes de style Rivers Cuomo. (Je n’aime pas ce type. Je ne veux pas porter de lunettes qui lui ressemblent.)

Samsung présente le premier téléviseur OLED LaserSlim

Les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta offrent un son amélioré, avec des haut-parleurs conçus sur mesure qui sont environ 50 % plus forts et offrent plus de basses pour la musique, les appels et les podcasts. Meta dit que tu pourras même les entendre à travers une circulation venteuse et bruyante. Le microphone a également été mis à jour : cinq autour du châssis, dont un près de votre nez pour qu’il capte votre voix dès qu’elle sort de votre bouche. À titre de comparaison, les Ray-Ban Stories n’avaient qu’un seul microphone, la couverture est donc quatre fois supérieure cette fois-ci.

Les lunettes intelligentes Meta disposent d’une caméra ultra-large de 12 MP capable d’enregistrer des vidéos 1080p jusqu’à 60 secondes, ce qui facilite la prise passive du rouleau B de la vie et de la recherche du bonheur. Les lunettes peuvent également faciliter une diffusion en direct sur Facebook ou Instagram, ce qui plaira sûrement aux « créateurs ». Si vous enregistrez le monde qui vous entoure, une lumière blanche de courtoisie à l’extérieur permet aux gens et aux passants de savoir qu’ils sont devant une caméra cachée.

Les Meta Smart Glasses fonctionnent sur un processeur Snapdragon AR1 Gen 1 plutôt que sur la variante de deuxième génération comme la nouvelle Méta Quête 3. Il est résistant à l’eau IPX4, ce qui signifie qu’il peut supporter de légères éclaboussures d’eau. Vous pourriez les porter sur un bateau. Mais vous devrez opter pour une paire de lunettes de soleil ordinaires achetées dans une station-service si vous envisagez de sauter dans l’eau.

Les nouvelles lunettes n’ont qu’une autonomie de 4 à 6 heures, mais Meta affirme que l’étui inclus peut les charger jusqu’à 8 fois.

Nous avons amarré l’original Histoires Ray-Ban lorsque nous l’avons examiné, car il ne répondait pas à un besoin autre que celui d’être une caméra connectée à Facebook sur votre visage à tout moment. Au moins avec ces nouvelles lunettes Meta Smart, elles semblent prêtes pour une utilisation passive si c’est plus votre truc. J’aime particulièrement l’idée des lunettes pour capturer des extraits rapides du monde qui vous entoure. Essayer de voyager avec une petite caméra de type GoPro ou Insta 360 pour capturer des images à la première personne est souvent fastidieux. Mais une paire de lunettes intelligentes peut faciliter la capture de micro-moments. Je suis définitivement à l’époque où j’aimerais avoir des extraits de souvenirs avec ma fille sans trimballer un système de caméra séparé.

Il sera intéressant de voir si Meta réussit à les remarketer en tant que « lunettes intelligentes » plutôt qu’en tant qu’expérience adjacente à Facebook. Pour l’instant, si vous êtes curieux d’en obtenir une paire, vous pouvez précommander à partir de 300 $. Ils sont disponibles dans différents coloris et commenceront à être expédiés le 17 octobre dans 15 pays, dont les États-Unis, le Canada, l’Australie et toute l’Europe.