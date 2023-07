Les nouvelles lois des États ciblent les sujets controversés du genre, des armes à feu et de l’avortement

Les nouvelles lois des États qui entrent en vigueur samedi ciblent certains des sujets les plus controversés en Amérique, notamment l’avortement, le sexe et les armes à feu. Pendant ce temps, certains automobilistes partant pour des vacances prolongées le jour de l’indépendance pourraient devoir payer des taxes plus élevées à la pompe à essence.

Le début du mois de juillet marque le début de l’année budgétaire dans la plupart des États et constitue également une date courante pour l’entrée en vigueur des nouvelles lois.

Cette année, les législatures des États ont poursuivi une poussée partisane dans des directions opposées sur des questions litigieuses. En conséquence, les habitants de certains États dirigés par les républicains seront confrontés à de nouvelles restrictions sur l’avortement et les traitements affirmant le genre, tandis que les résidents de certains États dirigés par les démocrates verront des lois plus strictes sur les armes à feu.

Voici un aperçu de certaines des nouvelles lois :

GENRE

Au cours des dernières années, les États contrôlés par les républicains ont adopté des lois pour limiter les soins d’affirmation de genre pour les mineurs transgenres, restreindre les programmes scolaires sur la sexualité humaine et spécifier les toilettes scolaires que les personnes transgenres peuvent utiliser. Plusieurs de ces lois entrent en vigueur samedi.

Une interdiction des soins, y compris des bloqueurs de la puberté, une hormonothérapie affirmant le genre et une chirurgie pour les mineurs dans le Dakota du Sud, entre en vigueur samedi, tout comme une interdiction plus étroite en Géorgie permettant aux bloqueurs de la puberté et au traitement hormonal en cours de se poursuivre.

Pour l’instant, les tribunaux ont bloqué l’application d’autres interdictions plus larges, y compris de nouvelles lois sur les bloqueurs d’hormones qui devaient commencer jeudi dans le Kentucky et samedi dans le Tennessee et l’Indiana.

Au moins 17 autres États ont adopté des lois similaires.

Une loi qui doit entrer en vigueur dans l’Indiana oblige les écoles à informer un parent si un élève demande un changement de nom ou de pronom à l’école. Une loi de l’Idaho oblige les écoles à informer les parents lorsqu’il y a des changements connus dans le bien-être mental, émotionnel ou physique de l’élève, mais ne mentionne pas l’identité de genre comme raison spécifique.

La Floride, l’Idaho et le Kansas ont tous adopté de nouvelles lois interdisant aux personnes transgenres d’utiliser les toilettes scolaires associées à leur identité de genre, ce qu’au moins 10 États ont adopté, dont l’Arkansas, où la politique doit entrer en vigueur le 1er août.

La loi du Kansas va plus loin, s’appliquant également aux prisons, aux refuges pour victimes de violence domestique et aux centres d’aide aux victimes de viol. Le procureur général du Kansas a déclaré que la loi empêche également l’État de modifier les marqueurs de genre sur les certificats de naissance et les permis de conduire et l’oblige à annuler tout changement antérieur, bien que cette opinion ait été contestée.

Une autre loi du Kansas qui entre en vigueur interdit aux filles et aux femmes transgenres de participer à des compétitions sportives pour filles et femmes. Au moins 20 autres États ont également adopté des interdictions similaires, dont trois où les tribunaux bloquent l’application.

AVORTEMENT

L’avortement sera interdit après 12 semaines de gestation dans la plupart des cas en Caroline du Nord. L’État, avec une législature contrôlée par les républicains et un gouverneur démocrate, est devenu l’un des derniers du Sud à imposer des restrictions plus strictes à l’avortement après l’annulation l’année dernière de Roe v. Wade, la décision de la Cour suprême des États-Unis qui avait protégé le droit à l’avortement à l’échelle nationale. depuis près de 50 ans.

Il existe quelques exceptions à la loi en cas d’urgence médicale, de grossesse causée par un viol ou un inceste, ou lorsqu’un médecin découvre une anomalie mortelle chez le fœtus.

Les changements laissent la Virginie, qui n’a adopté aucune nouvelle restriction, comme une valeur aberrante dans le Sud. Une interdiction en Floride n’est pas encore entrée en vigueur et celles de Caroline du Sud ont été suspendues par un tribunal.

Une loi interdisant les pilules abortives devait entrer en vigueur dans le Wyoming, mais un juge en juin a bloqué l’application de la mesure.

DROGUES

Plusieurs États prennent des mesures pour étendre l’utilisation légale de la marijuana.

La marijuana récréative deviendra légale pour les adultes de 21 ans et plus dans le Maryland, à la suite d’un amendement constitutionnel approuvé par les électeurs l’automne dernier. Environ 100 magasins qui ont déjà été autorisés à vendre de la marijuana médicale seront les premiers à vendre à des fins récréatives, et les gens peuvent également cultiver leur propre marijuana à la maison.

Dans le Connecticut, où le cannabis récréatif est disponible dans les magasins de détail autorisés depuis environ six mois, il deviendra désormais légal pour les gens de le cultiver également.

Au Minnesota, une nouvelle loi autorisant les adultes à posséder et à cultiver de la marijuana n’entrera en vigueur que le 1er août. Mais les dispositions budgétaires de la loi entrent en vigueur samedi, permettant à l’État de commencer à pourvoir des postes réglementaires et à percevoir des taxes sur certains produits déjà légaux comme seltzers et gommes contenant du THC dérivé du chanvre.

FUSILS

La Floride deviendra le dernier État à autoriser les gens à porter des armes dissimulées sans permis. La nouvelle loi intervient cinq ans après le gouvernement de l’époque. Rick Scott, un républicain, a signé une loi restreignant les armes à feu à la suite d’une fusillade mortelle dans une école à Parkland. Sous l’actuel gouverneur du GOP, Ron DeSantis, l’élan est revenu à l’expansion des droits sur les armes à feu. Une autre nouvelle loi de Floride interdira aux sociétés de cartes de crédit de suivre les ventes d’armes à feu.

Une loi autorisant les armes dissimulées sans permis pour les 21 ans et plus a également été adoptée dans le Nebraska mais n’entre en vigueur que le 10 septembre.

Le Vermont resserre les restrictions sur les armes à feu. Une nouvelle loi impose une période d’attente de 72 heures pour acheter des armes à feu. Il crée également un crime de stockage d’armes à feu par négligence et étend la loi du «drapeau rouge» de l’État pour permettre aux procureurs, à la famille et aux membres du ménage de demander à un tribunal d’interdire les armes à certaines personnes.

En Californie, une nouvelle norme de conduite entre en vigueur pour l’industrie des armes à feu en vertu d’une loi qui facilite également les poursuites contre les fabricants et les revendeurs d’armes à feu.

BÉBÉS

À partir de samedi, les bébés du Connecticut nés dans le besoin bénéficieront d’un programme d’État « d’obligations pour bébés ». Les enfants dont la naissance est couverte par un programme Medicaid auront 3 200 $ investis automatiquement en leur nom qui pourraient être utilisés plus tard pour acheter une maison dans le Connecticut, payer des études ou une formation professionnelle, investir dans une entreprise du Connecticut ou épargner pour la retraite.

Le Connecticut a été le premier État à adopter une législation sur les obligations pour bébés en 2021, mais son lancement a été retardé en raison d’un conflit de financement. Un compromis législatif adopté cette session finance 12 ans d’investissements à l’avance, en utilisant environ 390 millions de dollars de surplus provenant de la restructuration du fonds de retraite des enseignants de l’État.

Des programmes similaires ont été adoptés à Washington, DC et en Californie, mais ils ne sont pas opérationnels.

IMMIGRATION

Une nouvelle loi du Massachusetts permettra aux habitants du pays de demander illégalement un permis de conduire d’État. Dix-neuf États et le district de Columbia ont maintenant de telles lois.

En revanche, une nouvelle loi de Floride annule les permis de conduire délivrés par d’autres États aux personnes vivant illégalement dans le pays. La loi de Floride oblige également les hôpitaux participant à Medicaid à demander aux patients s’ils sont citoyens et oblige les entreprises de 25 employés ou plus à vérifier l’admissibilité au travail, sinon elles risquent la perte de licences commerciales et des amendes de 1 000 $ par jour et par employé.

PORNO

Le Mississippi et la Virginie commenceront à exiger que les sites Web de pornographie vérifient que les utilisateurs ont 18 ans ou plus, ce qui, selon les partisans, aidera à protéger les enfants contre le matériel sexuellement explicite.

Des lois similaires sont déjà en vigueur en Louisiane et en Utah, mais font face à des défis juridiques dans les deux États.

TAXES

Les impôts augmenteront dans certains États et diminueront dans d’autres.

Le taux de la taxe de vente baissera dans le Dakota du Sud et au Nouveau-Mexique. Mais une exonération temporaire d’une taxe de vente sur les produits alimentaires de 1 % prendra fin dans l’Illinois.

Les automobilistes seront confrontés à des taxes sur l’essence plus élevées dans plus d’une demi-douzaine d’États, dont le Colorado, l’Illinois, l’Indiana, le Kentucky, le Maryland, le Missouri et la Virginie. Les taxes pour les bornes de recharge des véhicules électriques entrent en vigueur dans le Montana et l’Utah, bien que la taxe du Montana ne s’applique initialement qu’aux nouvelles bornes.

Après des années de litiges et de changements, Washington deviendra le premier État à déduire une taxe sur les chèques de paie des travailleurs pour financer un programme d’assurance soins de longue durée obligatoire pour les résidents qui ne peuvent pas vivre de manière autonome en raison d’une maladie, d’une blessure ou de conditions liées au vieillissement.

Geoff Mulvihill et David A. Lieb, Associated Press