DEAN RIDINGS PDG, America’s Newspapers



Ce n’est un secret pour personne : les dernières années ont été difficiles pour les petites entreprises et pour les journaux. Un projet de loi bipartite, le Community News & Small Business Support Act, qui a été présenté au Congrès, offrirait un soulagement à la fois aux journaux et aux entreprises locales.

Pour un trop grand nombre de journaux, l’aide ne peut pas arriver assez tôt. Les difficultés économiques ont poussé de trop nombreuses communautés à voir leurs journaux locaux contraints de licencier du personnel, de réduire les jours de publication ou, pire encore, de fermer leurs portes. En moyenne, deux journaux ferment chaque semaine. Cela nuit aux entreprises et aux résidents locaux à long (et à court) terme. Cependant, malgré les défis, ce qui reste vrai, c’est que les journaux locaux font une différence dans leurs communautés.

Mais ne me croyez pas sur parole. Examinons les chiffres et pourquoi les journaux américains ont fait pression pour que la Community News & Small Business Support Act soit introduite.

Une étude nationale récente menée auprès de 5 000 Américains de plus de 18 ans par la société de recherche indépendante Coda Ventures pour America’s Newspapers fournit des preuves irréfutables de l’importance, de la pertinence et de la vitalité des journaux d’aujourd’hui dans le paysage médiatique américain.

Les lecteurs nous ont dit que leur journal local fait une différence. L’étude montre que 79 % des Américains lisent/utilisent les informations locales « pour rester informés » sur leurs villes, comtés et communautés. Ils ont également déclaré qu’ils comptaient sur leur journal local pour se sentir connectés à leur communauté, pour décider de leur position sur les questions locales, pour trouver des endroits et des choses à faire, pour parler avec les gens de ce qui se passe dans la communauté, parce qu’ils trouvent cela agréable. divertir et devenir un meilleur citoyen.

Et contrairement à la croyance populaire, les lecteurs de tous âges se tournent vers les journaux locaux et leurs produits numériques pour rester informés sur leur communauté.

Les lecteurs nous ont également dit qu’ils avaient besoin de plus de nouvelles locales dans leur journal communautaire. Comme l’a déclaré un répondant à une enquête en Californie : « Notre journal ne cesse de devenir plus petit. J’aimerais voir plus d’actualités, ce qui se passe en ville, les nouveautés politiques, etc. Et ils doivent réagir plus rapidement aux dernières nouvelles.»

Tout cela nécessite un personnel local engagé – ce que la législation présentée par la députée Claudia Tenney (NY-24) et la députée Suzan DelBene (WA-1) contribuera à réaliser.

Alors, que signifierait cette législation pour votre communauté locale ?

Les entreprises locales de moins de 50 employés bénéficieraient d’un crédit d’impôt non remboursable sur cinq ans pouvant atteindre 5 000 $ la première année et jusqu’à 2 500 $ les quatre années suivantes, en fonction de leurs dépenses auprès des journaux et des médias locaux. Notre étude a montré que six adultes américains sur dix utilisent la publicité dans les journaux pour les aider à décider quelles marques, produits et services locaux acheter. Les lecteurs de journaux sont également presque deux fois plus susceptibles d’acheter des produits appartenant à un certain nombre de catégories publicitaires importantes que les non-lecteurs de journaux, notamment : les automobiles, les camions et les VUS ; mobilier de maison; produits et services de rénovation domiciliaire ; et les services à domicile comme la lutte antiparasitaire, la plomberie, le chauffage, etc.

Grâce à cette législation, nous nous attendons à ce que davantage d’entreprises puissent se permettre de faire de la publicité auprès des consommateurs, ce qui, en retour, aide les communautés à prospérer.

Pour les journaux locaux, un crédit d’impôt remboursable sur cinq ans les aiderait à embaucher davantage de journalistes pour vous apporter plus d’informations ! C’est une situation gagnant-gagnant pour les communautés locales. Les journaux bénéficieraient d’un crédit d’impôt destiné à rémunérer les journalistes. Le crédit couvrirait 50 % de la rémunération des journalistes la première année et 30 % de la rémunération (jusqu’à 50 000 $) au cours des quatre années suivantes. Ce crédit d’impôt ne serait offert qu’aux journaux communautaires locaux comptant moins de 750 employés et, s’ils n’investissent pas dans leur salle de rédaction, ils n’obtiendront pas de crédit.

Et ces crédits d’impôt ne sont accessibles qu’aux journaux locaux. Les journaux nationaux ne sont pas éligibles.

L’importance des journaux locaux et des entreprises locales est la raison pour laquelle les représentants Tenney et DelBene ont présenté la législation. Nous sommes très reconnaissants de leur soutien.

Nous avons également besoin de votre soutien pour encourager les législateurs à adopter cette loi. Veuillez contacter les bureaux de vos sénateurs et représentants au Congrès américain et les encourager à apporter leur soutien à cette législation. Ces crédits d’impôt ne sont pas permanents ; ils cesseront dans cinq ans. Mais ces cinq années cruciales donneront à l’industrie de la presse le temps nécessaire pour relever les défis auxquels elle est confrontée de la part des Big Tech, qui utilisent souvent le contenu des journaux sans compensation, ainsi que d’autres défis technologiques et commerciaux. Visite www.usa.gov/elected-officials pour les coordonnées de vos législateurs.

Plus de reportages locaux signifient un meilleur accès aux informations locales sur lesquelles les citoyens comme vous comptent. Et des journaux plus forts signifient des supports publicitaires plus puissants pour les entreprises locales.