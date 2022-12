Les nouvelles injections de rappel de Covid réduisent de moitié le risque d’hospitalisation, rapporte le CDC

Depuis lors, cependant, des versions plus évasives d’Omicron connues sous le nom de BQ.1 et BQ.1.1 sont devenues plus courantes, et la pertinence des conclusions par rapport aux nouvelles variantes n’est pas claire.

Au cours de la période BA.5, les personnes qui avaient reçu les rappels mis à jour avaient un risque d’hospitalisation inférieur de 57 % par rapport aux personnes non vaccinées, un risque inférieur de 38 % par rapport aux personnes ayant récemment reçu des doses du vaccin d’origine et un risque inférieur de 45 % risque par rapport aux personnes dont la dernière dose du vaccin initial remonte à au moins 11 mois.

Mais l’étude du CDC n’a pas tenu compte du fait que les patients avaient déjà été infectés par le virus, ce qui pourrait rendre les vaccins mis à jour moins efficaces qu’ils ne le sont. Et la recherche n’a pas pris en compte si certains groupes étaient plus susceptibles d’avoir reçu des traitements comme Paxlovid, ce qui aurait pu fausser les résultats.

Une deuxième étude a fait état des avantages des rappels mis à jour pour les Américains âgés dans 22 hôpitaux du début septembre à la fin novembre.

Parmi les personnes âgées de 65 ans et plus, les vaccins mis à jour ont réduit le risque d’hospitalisation de Covid de 84 % par rapport aux personnes non vaccinées, et de 73 % par rapport aux personnes qui avaient reçu au moins deux doses des vaccins originaux.

Les scientifiques du CDC ont déclaré que les estimations plus élevées de l’efficacité du vaccin dans les groupes d’âge plus âgés pourraient refléter une variété de différences dans les groupes particuliers de patients étudiés.