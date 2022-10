Les nouvelles injections de rappel de Covid ne protègent pas mieux contre l’omicron BA.5, selon des études

Sarah Reingewirtz | Groupe MediaNews | Nouvelles quotidiennes de Los Angeles via Getty Images

Hotez a déclaré qu’il devrait également y avoir des enquêtes sur la façon dont les boosters fonctionnent contre les sous-variantes émergentes d’omicron telles que XBB et BQ.1., Alors que le BA.5 actuellement dominant décline en circulation. Il se pourrait que les nouveaux boosters fonctionnent mieux contre ces variantes émergentes que les coups de première génération, a déclaré Hotez.

Pfizer et Moderna mènent actuellement des essais cliniques sur les nouveaux boosters qui devraient lire les données plus tard cette année.

Les études de Columbia et de Harvard ont été bien faites et proviennent de deux des meilleurs laboratoires de virologie du pays, a déclaré le Dr Peter Hotez, codirecteur du développement de vaccins au Texas Children’s Hospital. Mais il a qualifié les résultats de préliminaires.

“Nous devons être prudents lorsque nous nous présentons devant le public américain et essayons de vendre ce vaccin comme quelque chose de nettement meilleur alors que toutes les preuves dont nous disposons jusqu’à présent ne le soutiennent pas”, a déclaré Offit, expert en maladies infectieuses au Children’s Hospital of Philadelphia, qui a travaillé dans l’équipe qui a développé le vaccin contre le rotavirus.

“La leçon à retenir concerne les personnes qui appartenaient à des groupes à haut risque et qui bénéficient de doses de rappel alors que nous entrons à la fin de l’automne et au début de l’hiver – ceux qui sont immunodéprimés, qui ont des conditions médicales à haut risque, qui sont âgés – ils devraient recevoir ce rappel dose », a déclaré Offit, qui n’est affilié à aucune des deux études.

Les études indiquent que les nouveaux rappels ne fonctionnent pas mieux que les anciens vaccins, bien qu’ils ne soient probablement pas pires non plus, a déclaré le Dr Paul Offit, membre du comité consultatif indépendant sur les vaccins de la FDA. En d’autres termes, les vaccinés obtiennent probablement le même niveau de protection qui proviendrait d’une quatrième dose avec les vaccins de première génération, a-t-il déclaré.

Les deux études ont été publiées sous forme de prépublications, ce qui signifie qu’aucune n’a fait l’objet d’un examen par les pairs par d’autres dans le domaine. Ils ont analysé des échantillons de petits groupes, 21 personnes dans l’étude Columbia et 18 dans l’étude Harvard, qui ont reçu les nouveaux rappels et les ont comparés avec des personnes qui ont reçu l’ancien vaccin comme quatrième injection.

Des scientifiques de l’Université de Columbia à New York ont ​​​​découvert les nouveaux boosters n’a pas produit une meilleure réponse anticorps chez l’homme contre BA.5 que les vaccins de première génération. UN étude séparée par des scientifiques de Harvard sont essentiellement arrivés à la même conclusion.

La Maison Blanche, la FDA et les Centers for Disease Control and Prevention ont exprimé à plusieurs reprises leur confiance dans le fait que les nouveaux rappels offriront une meilleure protection que les anciens vaccins. En effet, ce sont des injections bivalentes qui ciblent directement la variante dominante, omicron BA.5, ainsi que la souche Covid originale qui a émergé en Chine en 2019.

Les vaccins de première génération, en revanche, sont des injections monovalentes qui ne ciblent que la souche originale de Covid, que les scientifiques appellent de type sauvage. Comme le virus s’est éloigné du type sauvage, les injections monovalentes n’offrent plus de protection significative contre les infections et les maladies bénignes.

Ils empêchent encore généralement l’hospitalisation, même si cette protection diminue également avec le temps.

“Il est raisonnable de s’attendre, sur la base de ce que nous savons sur l’immunologie et la science de ce virus, à ce que ces nouveaux vaccins offrent une meilleure protection contre l’infection, une meilleure protection contre la transmission et une protection continue et meilleure contre les maladies graves”, a déclaré le Dr Ashish Jha, chef du groupe de travail Covid de la Maison Blanche, a déclaré aux journalistes en septembre.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, Anthony Fauci, a également déclaré à l’époque que les rappels devraient offrir une meilleure protection que les anciens vaccins, bien qu’il ait déclaré qu’il était difficile de prédire à quel point ils seraient plus efficaces. En effet, la Food and Drug Administration a autorisé les injections bivalentes en septembre sans réponse immunitaire humaine directe ni données d’efficacité sur les rappels BA.5.

Au lieu de cela, la FDA s’est appuyée sur les données humaines d’un vaccin similaire qui cible la première version d’omicron, BA.1. Pfizer et Moderna développaient à l’origine leurs nouveaux boosters contre BA.1, mais la FDA a demandé aux entreprises de changer de vitesse et de cibler BA.5 car cette sous-variante est devenue dominante au cours de l’été.

En conséquence, Pfizer et Moderna n’ont pas eu le temps de lancer des essais cliniques et de présenter des données sur les boosters BA.5 avant l’autorisation. La FDA s’est également appuyée sur des études animales portant directement sur la réponse immunitaire induite par les injections de BA.5.

L’agence agissait de toute urgence pour sortir les nouveaux boosters d’ici l’automne dans l’espoir qu’ils aideraient à éviter une poussée majeure de Covid.

Les scientifiques de Columbia et de Harvard ont déclaré que leurs études suggèrent qu’un phénomène appelé “empreinte immunitaire” pourrait poser un défi aux nouveaux boosters. Cela signifie que votre système immunitaire est déjà amorcé par les injections monovalentes pour reconnaître le Covid de type sauvage, ce qui peut rendre difficile l’entraînement de votre corps à reconnaître et à attaquer de nouvelles souches.

Hotez a déclaré qu’il pourrait être possible de surmonter l’empreinte immunitaire, s’il s’agit en fait d’un problème, en administrant une deuxième dose de BA.5 à un moment donné. En d’autres termes, le rappel pourrait ne pas pousser un système immunitaire têtu entraîné à reconnaître le type sauvage pour changer de vitesse et attaquer une nouvelle variante la première fois. Mais une deuxième dose pourrait le convaincre de produire des anticorps contre BA.5.

Mais Offit a déclaré que les anticorps qui protègent contre les maladies bénignes sont intrinsèquement de courte durée. Le véritable accent devrait être mis sur la prévention des maladies graves et des hospitalisations, ce que les vaccins réussissent à faire.

“Vous allez probablement attraper une maladie bénigne encore et encore avec ce virus, comme c’est le cas pour toutes les courtes périodes d’incubation, les virus respiratoires muqueux – vivez avec”, a déclaré Offit. “Nous allons devoir apprendre à vivre avec parce que c’est la seule chose réalisable – garder les gens hors de l’hôpital.”