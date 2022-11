Les nouvelles initiatives de la campagne du coquelicot visent à moderniser la tradition du souvenir

Une transition vers des matériaux respectueux de l’environnement et de nouvelles stratégies d’engagement numérique font partie des nouvelles initiatives que la Légion royale canadienne espère donner un nouveau souffle à la campagne nationale du coquelicot de 2022.

La poussée annuelle pour honorer les soldats tombés au combat a été officiellement lancée vendredi et devrait se poursuivre jusqu’au jour du Souvenir, et les organisateurs disent qu’ils espèrent que les fonctionnalités introduites cette année aideront à réengager les Canadiens dans l’acte de rendre hommage aux anciens combattants d’hier et d’aujourd’hui. .

La Légion a réduit le nombre de boîtes de coquelicots traditionnelles dans des endroits à travers le pays où les gens peuvent donner de l’argent et recevoir une épingle de coquelicot, en déployant un peu plus de 27 000 contre environ 34 000 en 2021. Mais la nouvelle campagne comportera l’introduction de coquelicots biodégradables et des couronnes faites de matériaux naturels comme le papier, la mousse et le bambou.

Il comprendra également “Poppy Stories”, une initiative permettant aux gens de scanner un coquelicot de revers avec leur smartphone et de recevoir des informations sur de vrais anciens combattants canadiens, y compris des anecdotes sur leur vie, leurs rôles au sein de l’armée, où ils ont servi et quelles sont leurs passions. étaient.

« Les diverses initiatives sont un moyen d’impliquer davantage de Canadiens de toutes les générations, d’impliquer les jeunes dans l’acte de commémoration », a déclaré Nujma Bond, responsable des communications pour le quartier général national de la Légion.

« Nous espérons que lorsque nous moderniserons notre façon de nous souvenir et les matériaux que nous utilisons pour nous souvenir, cela perpétuera également la tradition du souvenir au Canada.

Pour la troisième année consécutive, l’organisation disposera également de boîtiers pouvant accepter les paiements à partir d’appareils ou de cartes compatibles avec le robinet. La légion a déclaré que 1 000 de ces boîtes seront en place cette année, le même nombre qu’en 2021 lorsque de larges pans du pays fonctionnaient toujours sous des restrictions de santé publique destinées à freiner la pandémie de COVID-19.

Les Canadiens peuvent également faire un don pour la campagne sur moncoquelicot.ca, où ils peuvent créer un coquelicot numérique, ajouter une commémoration personnalisée à un ancien combattant et la partager sur les médias sociaux.

Bien qu’il y ait encore des restrictions régionales en place qui devront être respectées, moins de mesures de santé publique signifient que plus de bénévoles seront physiquement présents dans les boîtes de pavot pour dialoguer avec les passants et encourager les dons.

“C’est une chance de partager plus d’histoires, pour les gens de rencontrer des anciens combattants, d’avoir des conversations positives, d’en apprendre un peu plus sur ceux qui nous ont servi”, a déclaré Bond.

L’approvisionnement en coquelicots de cette année comprendra à la fois les versions traditionnelles et respectueuses de l’environnement, a déclaré la Légion, notant qu’elle espère épuiser les anciens stocks avant de passer exclusivement à des matériaux durables pour les futures campagnes.

L’organisation n’a pas de chiffres définitifs sur le montant collecté lors de la campagne de l’année dernière, mais Bond a déclaré que la légion lève généralement près de 20 millions de dollars de sa campagne du coquelicot chaque année pour soutenir les anciens combattants, leurs familles et leurs communautés.

Brent Craig, officier des services aux anciens combattants pour la filiale Westboro de la Légion dans l’ouest d’Ottawa, a déclaré que ces fonds vont directement à une gamme de programmes qui aident les anciens combattants ayant une foule de besoins, y compris l’aide à la paperasserie lors de la demande de prestations d’Anciens Combattants Canada ou de soutien par les pairs. programmes.

« J’ai eu le privilège de travailler avec un certain nombre d’anciens combattants qui ont participé à la campagne du coquelicot et qui sont également venus à la boîte, et ils ont tous beaucoup apprécié le fait que la campagne du coquelicot existe », a déclaré Craig, dont le père a servi dans l’armée de l’air et le grand-père a servi en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ronn Anderson, 78 ans, a servi pendant plus de 38 ans dans les Forces armées canadiennes, avec des séjours en Europe comme artilleur et dans la Force aérienne. C’est la 22e année qu’il dirige la campagne du coquelicot pour la filiale St. James de la Légion à Winnipeg, et il a dit qu’il espère voir des pics dans le nombre de bénévoles, l’engagement du public et le total des dons d’ici la fin de la campagne par rapport aux deux dernières années.

Il a déclaré que le retour des boîtes de pavot traditionnelles est particulièrement bienvenu parmi les anciens combattants, ajoutant que lui et ses camarades anciens soldats avaient des interactions plus significatives avec le public et recevaient plus de remerciements pour leur service lorsqu’ils enfilaient leurs uniformes et se portaient volontaires pour la campagne.

“Cela signifie beaucoup pour moi de pouvoir soutenir ces anciens combattants qui ont besoin de notre aide”, a déclaré Anderson. “Personne n’aime être dans le besoin, mais par nécessité, par les circonstances, les gens deviennent dans le besoin et nous sommes heureux d’aider nos anciens combattants avec l’argent que nous avons gagné.”

Jour du Souvenir