Les nouvelles infections ont presque triplé en deux semaines: mises à jour COVID

Un médecin de l’Alabama dit d’un air maussade qu’elle fait « beaucoup de progrès » en encourageant les gens à vacciner – alors qu’elle lutte pour les garder en vie.

Le Dr Brytney Cobia, hospitaliste au Grandview Medical Center de Birmingham, a écrit dans un récent article sur Facebook qu’elle traitait de nombreux jeunes, par ailleurs en bonne santé, pour de graves infections à coronavirus.

« L’une des dernières choses qu’ils font avant d’être intubés est de me supplier pour le vaccin », a-t-elle écrit. « Je leur tiens la main et leur dis que je suis désolé, mais c’est trop tard. »

Dans son article, Cobia a écrit que lorsqu’un patient décède, elle serre les membres de sa famille dans ses bras et les exhorte à se faire vacciner. Elle a dit qu’ils pleuraient et lui disaient qu’ils pensaient que la pandémie était un « canular » ou « politique », ou ciblant un autre groupe d’âge ou une autre couleur de peau.

« Ils souhaitent pouvoir y retourner. Mais ils ne peuvent pas », a écrit Cobia. « Alors ils me remercient et ils vont se faire vacciner. Et je retourne à mon bureau, écris leur avis de décès et dis une petite prière pour que cette perte sauve plus de vies. »

Cobia était enceinte lorsqu’elle a lutté contre COVID-19 l’été dernier, et elle avait une fièvre légère, des maux de gorge, de la fatigue, de la congestion et des éternuements. Elle a passé un week-end avec d’autres membres de la famille – et huit d’entre eux ont finalement été testés positifs pour le virus, dont son mari. La plupart ont souffert de symptômes plus graves qu’elle, a-t-elle déclaré.

« La peur que je ressens pour moi-même et pour mon bébé à naître est déjà assez grave, mais la culpabilité que je ressens d’avoir exposé des personnes qui m’ont fait confiance est ce sur quoi je veux me concentrer », avait-elle écrit dans un article sur Facebook à l’époque. « Ne soyez pas moi. Ne portez pas de masque partout ailleurs dans le monde SAUF autour de votre cœur. »

►Les enfants de Caroline du Nord auraient besoin d’une autorisation parentale avant de pouvoir recevoir des vaccins COVID-19 autorisés par les régulateurs fédéraux pour une utilisation d’urgence dans la législation qui a avancé mercredi par un comité sénatorial.

►Dr. Anthony Fauci a recommandé aux parents de suivre les directives de l’American Academy of Pediatrics appelant toutes les personnes de plus de 2 ans à porter des masques à l’école, quel que soit leur statut vaccinal. Fauci a déclaré à « CBS This Morning » que le CDC révise ses directives appelant à ce que seuls les enfants et les adultes non vaccinés portent des masques.

►Les chercheurs en santé publique ont qualifié l’augmentation des cas et des hospitalisations dans l’Arkansas de « feu de forêt faisant rage », et le haut responsable de la santé de l’État a averti qu’il s’attend à des épidémies importantes dans les écoles. Seuls 35% des Arkansans sont complètement vaccinés.

►Les employés de Las Vegas sont désormais tenus de porter des masques à l’intérieur, mais le mandat ne sera pas étendu aux touristes se promenant sur le Strip ou se réunissant dans les casinos, ont décidé les commissaires du comté de Clark. Le nouveau mandat restera en place au moins jusqu’au 17 août.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 34,1 millions de cas confirmés de COVID-19 et 609 600 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 191,7 millions de cas et 4,1 millions de décès. Près de 161,9 millions d’Américains – 48,8% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce n'est pas une coïncidence, alors qu'un tiers de la population éligible du pays n'est toujours pas vacciné et que la variante delta continue de se propager, la moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens a augmenté au cours des deux dernières semaines pour atteindre plus de 37 000 mardi, contre moins de 13 700 le mois dernier. 6 juillet.

Les États-Unis maintiendront la fermeture des frontières mexicaine et canadienne jusqu’au 21 août

Les États-Unis continueront de restreindre les voyageurs non essentiels en provenance du Mexique et du Canada par voie terrestre et par ferry au moins jusqu’au 21 août, selon des documents qui seront publiés dans le Federal Register. Les restrictions frontalières précédentes devaient prendre fin jeudi. Les voyageurs du Canada et du Mexique peuvent toujours entrer aux États-Unis par voie aérienne avec la preuve d’un test COVID négatif ou d’une récupération de COVID. Les frontières ont été fermées pour la première fois aux voyageurs d’agrément en mars 2020 en raison de la pandémie. Depuis, les restrictions ont été étendues sur une base mensuelle.

Le Canada a annoncé lundi qu’il rouvrirait ses frontières aux citoyens américains entièrement vaccinés et aux résidents permanents le 9 août, avec des plans pour autoriser les voyageurs entièrement vaccinés de n’importe quel pays le 7 septembre.

La US Travel Association estime que chaque mois de fermeture de la frontière coûte 1,5 milliard de dollars. Les responsables canadiens affirment que le Canada a accueilli environ 22 millions de visiteurs étrangers en 2019, dont environ 15 millions en provenance des États-Unis

Frustration face au pic d’infections « en grande partie évitable »

Le dernier pic national de cas de coronavirus – les nouvelles infections ont presque triplé aux États-Unis au cours des deux dernières semaines – frustre les travailleurs de la santé encore sous le choc de la brutale vague hivernale.

« Ils pensent encore une fois que c’est du déjà vu, et il y a une certaine colère parce que nous savons qu’il s’agit d’une situation largement évitable et que les gens ne profitent pas du vaccin », a déclaré Chad Neilsen, directeur de la prévention des infections chez UF Health. Jacksonville en Floride, où le nombre de patients COVID-19 sur ses deux campus est passé de 16 à la mi-mai à 134.

Mercredi, la moyenne sur sept jours des doses quotidiennes de vaccin administrées à l’échelle nationale est passée en dessous de 300 000 pour la première fois depuis fin décembre, lorsque les vaccins étaient rares.

Ce n’est pas une coïncidence, alors qu’un tiers de la population éligible du pays n’est toujours pas vacciné et que la variante delta continue de se propager, la moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens a augmenté au cours des deux dernières semaines pour atteindre plus de 37 000 mardi, contre moins de 13 700 le mois dernier. 6 juillet.

« C’est comme voir l’épave de la voiture avant qu’elle ne se produise », a déclaré le Dr James Williams, professeur agrégé clinique de médecine d’urgence à Texas Tech, qui voit des patients COVID-19 plus jeunes et majoritairement non vaccinés. « Aucun de nous ne veut revivre ça. »

Le vaccin Johnson & Johnson pourrait être moins efficace contre la variante delta

Selon une nouvelle étude, le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 pourrait ne pas être aussi efficace contre la variante delta que ceux dotés de la technologie de l’ARNm. L’étude, publiée par bioRxiv, indique que les 13 millions de personnes qui ont reçu le vaccin J&J à injection unique pourraient avoir besoin de recevoir une deuxième dose, idéalement du vaccin Pfizer ou Moderna.

Bien que l’étude n’ait pas été évaluée par des pairs ni publiée, les résultats s’alignent sur les études du vaccin AstraZeneca qui concluent qu’une dose du vaccin est efficace à 33 % contre la maladie symptomatique du variant delta et à 60 % contre le variant après la deuxième dose. . Les résultats contredisent les études publiées par Johnson & Johnson qui disent qu’une seule dose de son vaccin est efficace contre la variante.

« Le message que nous voulions faire passer n’était pas que les gens ne devraient pas recevoir le vaccin J&J, mais nous espérons qu’à l’avenir, il sera boosté avec une autre dose de J&J ou un boost avec Pfizer ou Moderna », Nathaniel Landau, un virologue de la Grossman School of Medicine de l’Université de New York qui a dirigé l’étude, a déclaré au New York Times.

Faites valoir vos droits HIPAA : les questions sur le statut vaccinal sont acceptables

Peu importe ce que dit la représentante Marjorie Taylor Greene, elle peut être interrogée sur son statut de vaccination COVID et les entreprises peuvent exiger une preuve de vaccination.

La républicaine de Géorgie, qui a été suspendue de Twitter pendant 12 heures cette semaine pour avoir diffusé des informations erronées sur le COVID sur la plateforme en ligne, a invoqué mardi ses « droits HIPAA » en refusant de dire aux journalistes si elle avait été vaccinée.

Mais le Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) de 1996 protège les patients contre le partage de leurs informations de santé privées par des professionnels de la santé sans autorisation – et les experts disent que cela n’a aucune incidence sur qui peut poser ou répondre à des questions sur l’état de santé en dehors des soins réglage.

La variante lambda arrive au Texas, peut-être pas aussi transmissible que le delta

Un hôpital de la région de Houston a signalé son premier cas de variante lambda du coronavirus, mais les experts en santé publique affirment que la variante est peu susceptible de s’installer aux États-Unis de la même manière que la variante delta.

Le Dr S. Wesley Long, directeur médical de la biologie diagnostique de Houston Methodist, a déclaré que la variante ne semble pas être aussi facilement transmissible que la variante delta. Lambda s’est d’abord propagée au Pérou; aux États-Unis, moins de 700 cas séquencés ont été identifiés. Bien qu’il présente des mutations similaires à d’autres variantes qui ont suscité des inquiétudes, il ne se propage pas à l’échelle mondiale d’une manière qui devrait déclencher la même alarme.

« Je sais qu’il y a un grand intérêt pour le lambda, mais je pense que les gens doivent vraiment se concentrer sur le delta », a déclaré Long. « Plus important encore, quelle que soit la variante, notre meilleure défense contre toutes ces variantes est la vaccination. »

L’espérance de vie aux États-Unis enregistre la plus forte baisse depuis la Seconde Guerre mondiale

Les États-Unis ont connu la plus forte baisse d’un an de l’espérance de vie depuis la Seconde Guerre mondiale pendant la pandémie de COVID-19, et les populations hispaniques et noires ont connu les baisses les plus importantes, selon les données gouvernementales publiées mercredi.

L’espérance de vie à la naissance a diminué de 1,5 an en 2020 pour atteindre 77,3 ans – le niveau le plus bas depuis 2003, selon le Centre national des statistiques de la santé du CDC. Entre 1942 et 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, l’espérance de vie aux États-Unis a diminué de 2,9 ans.

« Les chiffres sont dévastateurs », a déclaré Chantel Martin, professeure adjointe d’épidémiologie à la Gillings School of Global Public Health de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. « Les baisses que nous constatons, en particulier parmi la population noire hispanique et non hispanique, sont massives. »

Les experts de la santé ont déclaré que les données sur l’espérance de vie sont une preuve supplémentaire de l’effet disproportionné de la pandémie de COVID-19 sur les communautés de couleur.

Les décès dus au COVID-19 ont contribué à environ 74% de la baisse de l’espérance de vie dans la population générale des États-Unis, selon les données. Un autre 11% de la baisse peut être attribué à une augmentation des décès dus à des accidents ou des blessures non intentionnelles, y compris les décès par surdose de drogue. Lire la suite ici.

Les fonds d’assistance funéraire de la FEMA pas faciles à réclamer

Les Américains qui ont perdu des êtres chers à cause de COVID-19 peuvent demander jusqu’à 9 000 $ d’assistance funéraire, mais certains ont du mal à obtenir l’argent. Plus de 710 millions de dollars ont jusqu’à présent été distribués à 107 000 personnes.

Mais certains candidats ont déclaré qu’ils avaient du mal à prouver à la FEMA que leur parent était décédé de COVID si une autre cause de décès, telle qu’une maladie sous-jacente comme une maladie cardiaque ou le diabète, était répertoriée sur le certificat de décès – en particulier pendant les premiers jours de la pandémie lors des tests. était limité. La FEMA dit qu’elle rationalise les formalités administratives, mais Kalpana Kpoto dit qu’elle a soumis des documents trois fois sur le site Web de la FEMA après le décès de sa mère l’année dernière. Ses documents ont finalement été approuvés, mais elle n’a pas vu d’argent.

« J’attends toujours », a déclaré Kpoto, « C’est un processus. »

