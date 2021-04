Alors même que les États-Unis et d’autres pays poursuivent leurs programmes de vaccination contre le COVID-19, les infections augmentent plus rapidement que jamais dans le monde.

Un record de 5 363 616 nouveaux cas ont été signalés au cours de la semaine se terminant samedi, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. À ce rythme, près de neuf cas sont signalés chaque seconde. La croissance des cas est poussée par un pic impressionnant en Inde, qui rapporte désormais plus de 1,5 million d’infections chaque semaine. Il y a à peine un mois, ce chiffre était d’environ 200 000.

Les États-Unis, qui ont ouvert l’admissibilité à la vaccination pour tous les adultes lundi, le Brésil et la Turquie sont les autres pays déclarant plus de 400 000 cas par semaine. Avec l’Inde, les quatre pays comptent pour la plupart des nouveaux cas dans le monde, selon l’analyse USA TODAY.

Les décès dus au COVID-19 sont toujours en dessous du pic de plus de 100000 par semaine. Environ 83 000 décès hebdomadaires sont actuellement signalés, soit un rythme d’environ huit personnes qui meurent chaque minute.

– Mike Stucka

Également dans l’actualité:

►La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a déclaré que son état pourrait voir une baisse des infections après avoir dirigé le taux quotidien de cas de COVID-19 dans le pays pendant des semaines. Les responsables de la santé de l’État ont déclaré vendredi que le taux de positivité moyen sur sept jours avait chuté ces derniers jours à 17,1%, mais qu’il restait au-dessus du sommet de décembre de 14,4%.

►Les États-Unis ont signalé que 32% des adultes sont entièrement vaccinés et que plus de 50% de la population adulte américaine a reçu au moins une dose de vaccin, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

►Pfizer / BioNTech dit qu’ils fourniront 100 millions de doses supplémentaires de leur vaccin contre le coronavirus à l’Union européenne cette année. La commission exécutive de l’UE a exercé une option d’achat des doses supplémentaires, portant le nombre total de vaccins à livrer à l’UE en 2021 à 600 millions.

►Les écoles publiques de Chicago, le troisième plus grand district du pays, ont rouvert lundi pour la première fois depuis que l’enseignement était totalement éloigné au milieu de la pandémie il y a plus d’un an.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 31,7 millions de cas confirmés de coronavirus et 567 600 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 141,7 millions de cas et 3 millions de décès. Près de 264,5 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 211,5 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Elle a contracté le COVID-19. Les anticorps monoclonaux lui ont peut-être sauvé la vie. Lisez l’histoire complète.

La FDA arrête la production du vaccin J&J dans l’usine en difficulté de Baltimore

La Food and Drug Administration a ordonné l’arrêt de la production du vaccin Johnson & Johnson COVID-19 dans une usine de Baltimore, ce qui soulève des questions sur la capacité de l’entreprise à fournir les 100 millions de doses qu’elle a promises au gouvernement américain d’ici la fin juin.

La semaine dernière, la FDA a inspecté l’usine de Baltimore d’Emergent BioSolutions Inc., l’entrepreneur J&J dont les problèmes de contrôle de qualité ont ruiné 15 millions de doses du vaccin à injection unique. Vendredi, l’agence a demandé à Emergent de ne pas reprendre la fabrication et de mettre en quarantaine tout le matériel vaccinal déjà produit là-bas.

Johnson & Johnson a déclaré qu’il avait l’intention de respecter son engagement de 100 millions de doses – il en a livré environ 18 millions – et qu’il « est prématuré de spéculer sur tout impact potentiel que cela pourrait avoir sur le calendrier de nos livraisons de vaccins. »

L’utilisation du vaccin J&J a été interrompue dans tout le pays pour étudier ses liens possibles avec des caillots sanguins rares mais dangereux.

Tous les adultes américains désormais éligibles au vaccin

Chaque adulte américain est désormais éligible pour recevoir un vaccin COVID-19.

Le New Jersey, le Massachusetts et l’Oregon faisaient partie d’une poignée d’États qui ouvraient lundi la disponibilité du vaccin à tous les adultes, date limite fixée par le président Joe Biden. Maintenant, la Maison Blanche a tourné son attention pour persuader les Américains d’obtenir les coups.

« Mes amis, j’ai de bonnes nouvelles », a déclaré Biden dans une vidéo publiée sur Twitter. «Tout le monde est éligible dès aujourd’hui pour recevoir le vaccin. Nous en avons assez, vous devez être protégé, et vous devez à votre tour protéger vos voisins et votre famille.

« Alors s’il vous plaît, prenez le vaccin. »

Être anxieux à l’idée de se faire vacciner est normal, attendu et peut être résolu avec une éducation et des modèles, disent les experts.

«Les gens qui ont des questions méritent d’avoir des réponses à ces questions. C’est juste et c’est sur nous», a déclaré le Dr Gregory Poland, directeur du groupe de recherche sur les vaccins de la Mayo Clinic.

Le Royaume-Uni interdit les voyages en provenance de l’Inde, où la flambée des cas entraîne la fermeture des capitaux

Le Royaume-Uni interdira la plupart des voyages depuis l’Inde à partir de vendredi par crainte d’une nouvelle variante de coronavirus. Les résidents britanniques seront autorisés à entrer mais devront être mis en quarantaine pendant 10 jours. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que 103 cas de la variante identifiée pour la première fois en Inde, connue sous le nom de B.1.617, avaient été détectés au Royaume-Uni, la plupart liés à des voyages internationaux.

Une flambée explosive d’infections a incité les autorités à imposer une fermeture d’une semaine dans la capitale indienne de New Delhi pour empêcher son système de santé de s’effondrer. Les responsables indiens ont déclaré qu’ils élargiraient l’admissibilité aux vaccins à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à partir du 1er mai. L’Inde est un important producteur de vaccins, mais la crise l’a contraint à retarder les exportations de vaccins à l’étranger. Le pays a administré 120 millions de doses à sa population de près de 1,4 milliard.

Le virus se propage maintenant plus rapidement en Inde qu’à tout autre moment de la pandémie, a déclaré Bhramar Mukherjee, biostatisticien à l’Université du Michigan qui a suivi les infections dans le deuxième pays le plus peuplé du monde. Les 15 millions de cas en Inde se classent au deuxième rang mondial derrière les 31,6 millions des États-Unis.

Israël se rapproche de la normalité: le mandat des masques d’extérieur est levé, les écoles rouvrent

Israël a levé un mandat de masque d’extérieur et a complètement rouvert son système éducatif dans le dernier assouplissement des restrictions suite à sa campagne de vaccination de masse.

Environ 56% de la population israélienne a été entièrement vaccinée, le pourcentage le plus élevé au monde, selon une base de données du New York Times. Le nombre est considérablement plus élevé – 81% – pour les 16 ans et plus, la limite d’âge pour le vaccin Pfizer.

Les nouvelles infections quotidiennes en Israël sont passées d’un maximum d’environ 10 000 par jour en janvier à moins de 200, et les hospitalisations sont minimes. L’utilisation de masques dans les espaces publics intérieurs est toujours requise.

La pause vaccinale de Johnson & Johnson pourrait être levée cette semaine, selon Fauci

La pause sur l’utilisation du vaccin à dose unique Johnson & Johnson sera probablement levée d’ici vendredi, bien que certaines restrictions puissent être nécessaires, a déclaré dimanche le Dr Anthony Fauci.

Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré à CBS « Face the Nation » que « vous ne voulez pas prendre de l’avance sur vous-même et décider que vous connaissez le spectre total de cela, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles ils se sont arrêtés et pourquoi, espérons-le, vendredi, nous le saurons. «

Fauci, qui a également transmis son message à «Meet the Press» de NBC, a déclaré qu’il doute que la Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention «annuleront simplement» le vaccin J&J et continueront d’autoriser uniquement les vaccins à deux doses développés par Pfizer et Moderna.

« Tout est sur la table », a déclaré Fauci. « Mon estimation est que nous continuerons à l’utiliser sous une forme ou une autre. Je doute très sérieusement qu’ils l’annulent simplement. Je ne pense pas que cela se produira. Je pense qu’il y aura probablement une sorte d’avertissement ou de restriction ou l’évaluation des risques. »

Les États ont commencé à interrompre l’utilisation du vaccin de Johnson & Johnson la semaine dernière après que les responsables fédéraux de la santé ont recommandé une pause «par prudence» en raison de caillots sanguins rares mais dangereux.

La France commencera ses voyages internationaux le mois prochain

La France commencera à lever les restrictions de voyage sur les voyages internationaux avec les États-Unis et d’autres pays non membres de l’Union européenne à partir du mois prochain, a déclaré le président français Emmanuel Macron à CBS News.

Macron a déclaré à « Face the Nation » que les responsables à Paris travaillent pour développer un moyen pour « les citoyens français, européens mais aussi américains » qui sont vaccinés de voyager plus librement d’ici cet été. Macron a déclaré qu’il avait discuté avec la Maison Blanche de projets potentiels de levée de certaines restrictions de voyage entre la France et les États-Unis, bien que les discussions en soient encore à leurs débuts.

Macron a déclaré que, idéalement, les voyages seraient ouverts « aux citoyens américains vaccinés, avec un laissez-passer spécial », suggérant qu’un soi-disant certificat de vaccin ou passeport serait nécessaire pour voyager en France.

– Matthew Brown

Contribuer: The Associated Press