Les nouvelles infections au COVID augmentent de près de 50 % aux États-Unis ; les décès pourraient bientôt grimper

Les États-Unis ont enregistré en moyenne environ 19 455 nouveaux cas de COVID-19 par jour au cours des sept derniers jours, soit une augmentation de 47,5% par rapport à la semaine précédente, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Et 43 États ont vu une augmentation des cas la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, signe que la pandémie est loin d’être terminée aux États-Unis.

Les hospitalisations repartent à la hausse. Les décès, un indicateur retardé, semblent également prêts à commencer à grimper. Plus de 99% des décès concernent désormais des personnes non vaccinées, rapporte le Center for Disease Control and Prevention.

Le Dr Jennifer Nuzzo, du Johns Hopkins Center for Health Security, a déclaré que les deux tiers des comtés connaissant une augmentation soutenue des nouvelles infections se trouvent dans des États à faible couverture vaccinale.

« Mais le fait que nous voyions une augmentation des cas dans les comtés même dans les États les plus vaccinés est inquiétant », a-t-elle tweeté. « Partout où il y a des poches de faible couverture vax est en danger! »

Aussi dans l’actualité :

►Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a ordonné lundi l’état d’urgence COVID-19 pour Tokyo. Le plan vise à contenir une résurgence des infections à coronavirus et à freiner la circulation des personnes pendant les Jeux olympiques, qui se déroulent du 23 juillet au 8 août.

►Jim Nobles, l’auditeur législatif indépendant du Minnesota, déclare qu’il n’a pas les ressources pour satisfaire une demande des législateurs pour une étude complète de la réponse de l’État au COVID-19. Les démocrates ont critiqué la demande comme étant politique.

►Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte s’est excusé lundi pour ce qu’il a appelé « une erreur de jugement » en assouplissant le verrouillage du coronavirus aux Pays-Bas, une décision qui a conduit à une forte augmentation des infections. Rutte a réintroduit certaines mesures pour freiner la propagation du virus.

►Le président de la commission départementale de Miami-Dade a été testé positif au coronavirus, environ quatre mois après avoir été complètement vacciné. Jose Diaz a été fréquemment présent sur le site de l’effondrement du condo Surfside, soulevant des questions sur l’exposition sur le site, a rapporté le Miami Herald.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 33,8 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 607 100 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 186,9 millions de cas et plus de 4 millions de décès. Près de 159,2 millions d’Américains – 48% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Ce que nous lisons : Alors que de nombreux adolescents et jeunes adultes se préparent à retourner en classe au trimestre d’automne au milieu de la propagation de la variante delta, le taux de vaccination en retard parmi la génération Z suscite des inquiétudes parmi les experts.

Les batailles contre les hôpitaux urbains du Missouri déferlent sur les communautés rurales

L’hôpital Mercy de Springfield, Missouri, a ouvert son sixième service COVID-19 alors que la variante du virus delta fait rage dans la région sud-ouest de l’État. Le directeur administratif, Erik Frederick, a tweeté que l’hôpital avait besoin d’au plus cinq services COVID-19 l’année dernière, lorsque le coronavirus atteignait un pic à travers le pays. L’hôpital traitait 133 patients infectés par le virus dimanche.

« De nombreuses communautés rurales locales n’ont pas de taux de vaccination élevés », a écrit Frederick. « Ils n’ont pas non plus d’hôpital. Tombez malade, venez à Springfield. Je pense que cela est laissé de côté dans le récit.

Pfizer et les responsables de la santé discuteront des injections de rappel de vaccin

Des représentants de Pfizer et des responsables fédéraux de la santé, qui ont envoyé des signaux contradictoires sur la nécessité de vaccins de rappel, prévoient de se rencontrer dès aujourd’hui. La semaine dernière, le géant pharmaceutique américain et son partenaire BioNTech ont déclaré qu’ils demanderaient l’approbation réglementaire américaine et européenne pour une troisième dose de leur vaccin COVID-19, compte tenu de la propagation des variantes et des données qui, selon eux, montraient une diminution de l’activité du vaccin six mois après les injections initiales. . Les responsables américains, cependant, disent qu’ils veulent voir les données avant de recommander des injections de rappel.

Le problème est compliqué par l’hésitation à vacciner aux États-Unis – et le fait qu’une grande partie du monde n’a pas eu accès aux premières injections de vaccin.

« Pour le moment, compte tenu des données dont disposent le CDC et la FDA, ils ne pensent pas que nous devons dire aux gens que vous devez être renforcé », a déclaré dimanche le Dr Anthony Fauci, l’un des principaux conseillers de l’administration Biden, sur CNN. en réponse à la nouvelle.

La Californie exigera des masques faciaux dans les écoles cet automne, divergeant du CDC

La Californie exigera le port de masques dans les écoles lors de l’ouverture des salles de classe cet automne, malgré de nouvelles directives publiées vendredi par le CDC selon lesquelles les enseignants et les élèves vaccinés n’ont pas besoin de porter de couvre-visage à l’intérieur des bâtiments scolaires.

Avant les nouvelles directives scolaires attendues la semaine prochaine, les responsables de la santé en Californie ont déclaré vendredi qu’exiger des couvre-visages permettrait à toutes les écoles de rouvrir cet automne pour un enseignement complet en personne. Le secrétaire californien à la Santé et aux Services sociaux, le Dr Mark Ghaly, a déclaré que toutes les écoles ne peuvent pas accepter une distance physique d’au moins 3 pieds ou plus, donc la meilleure mesure préventive consiste à porter des masques à l’intérieur.

« Nous pensons qu’avec le masquage et les tests, nous pouvons ramener les enfants à 100% en personne dans nos écoles », a déclaré Ghaly.

Ghaly a noté que les directives du CDC publiées vendredi indiquent que lorsqu’il n’est pas possible de maintenir au moins 3 pieds de distance physique, « il est particulièrement important de superposer plusieurs autres stratégies de prévention, telles que le masquage à l’intérieur ».

La décision de la Californie concernant les écoles intervient alors que les districts de l’État se préparent à ouvrir le mois prochain pour un apprentissage à temps plein et l’État continue d’encourager les résidents, y compris les enfants aussi jeunes que 12 ans, à se faire vacciner.

– Record de Stockton

Les primes versées aux travailleurs essentiels varient considérablement d’un État à l’autre

Pour avoir mis leur santé en jeu pendant la pandémie de coronavirus, les gardiens de prison du Missouri ont reçu 250 $ supplémentaires par chèque de paie. Les enseignants de Géorgie ont reçu des primes de 1 000 $. Et au Vermont, les infirmières, les concierges, les commerçants et bien d’autres ont reçu jusqu’à 2 000 $.

Au cours de l’année écoulée, environ un tiers des États américains ont utilisé l’aide fédérale de secours COVID-19 pour récompenser les travailleurs considérés comme essentiels qui se sont dûment rendus au travail pendant la pandémie. Mais qui s’est qualifié pour ces bonus – et combien ils ont reçu – variait considérablement, selon une revue de l’Associated Press. Alors que certains ont été payés des milliers de dollars, d’autres avec des emplois similaires ailleurs n’ont rien reçu.

Alors que la société rouvre, l’élan pour fournir une prime de risque de pandémie semble s’estomper – même si le gouvernement fédéral a élargi la capacité des gouvernements des États et locaux à fournir une rémunération rétroactive dans le cadre d’un programme d’aide de 350 milliards de dollars promulgué par le président Joe Biden en mars.

Jusqu’à présent, seuls quelques États se sont engagés à payer un supplément aux travailleurs avec l’argent du plan de sauvetage américain.

Contributeur : Mike Stucka, USA TODAY ; The Associated Press.