Les nouvelles infections au COVID augmentent de près de 50 % aux États-Unis ; Avertissement J&J possible

Les États-Unis ont enregistré en moyenne 19 455 nouveaux cas de COVID-19 par jour au cours des sept derniers jours, soit une augmentation de 47,5% par rapport à la semaine précédente, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Et 43 États ont vu une augmentation des cas la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, signe que la pandémie perdure aux États-Unis.

Les hospitalisations repartent à la hausse. Les décès, un indicateur retardé, semblent également prêts à commencer à grimper. Plus de 99% des décès concernent désormais des personnes non vaccinées, rapporte le Center for Disease Control and Prevention.

Le Dr Jennifer Nuzzo, du Johns Hopkins Center for Health Security, a déclaré que les deux tiers des comtés connaissant une augmentation soutenue des nouvelles infections se trouvent dans des États à faible couverture vaccinale.

« Mais le fait que nous voyions une augmentation des cas dans les comtés même dans les états de vaccination les plus élevés est inquiétant », a-t-elle tweeté. « Partout où il y a des poches de faible couverture vax est en danger! »

Aussi dans l’actualité :

►Les gouvernements de France et de Grèce ont ordonné à tous les travailleurs de la santé de se faire vacciner contre le COVID, avec des suspensions menacées pour ceux en Grèce qui refusent. « Le pays ne fermera pas à nouveau en raison de l’attitude adoptée par certaines personnes », a déclaré le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

►Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a ordonné lundi l’état d’urgence COVID-19 pour Tokyo. Le plan vise à contenir une résurgence des infections à coronavirus et à freiner la circulation des personnes pendant les Jeux olympiques, qui se déroulent du 23 juillet au 8 août.

►Jim Nobles, l’auditeur législatif indépendant du Minnesota, déclare qu’il n’a pas les ressources pour satisfaire une demande des législateurs pour une étude complète de la réponse de l’État au COVID-19. Les démocrates ont critiqué la demande comme étant politique.

►Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte s’est excusé lundi pour ce qu’il a appelé « une erreur de jugement » en assouplissant le verrouillage du coronavirus aux Pays-Bas, une décision qui a conduit à une forte augmentation des infections. Rutte a réintroduit certaines mesures pour freiner la propagation du virus.

►Le président de la Commission du comté de Miami-Dade a été testé positif au coronavirus, environ quatre mois après avoir été complètement vacciné. Jose Diaz a été fréquemment présent sur le site de l’effondrement du condo Surfside, soulevant des questions sur l’exposition sur le site, a rapporté le Miami Herald.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 33,8 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 607 300 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 187 millions de cas et plus de 4 millions de décès. Près de 159,2 millions d’Américains – 48% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Alors que de nombreux adolescents et jeunes adultes se préparent à retourner en classe au trimestre d’automne au milieu de la propagation de la variante delta, les taux de vaccination en retard parmi la génération Z suscitent des inquiétudes parmi les experts.

Rapport: la FDA mettra en garde contre un lien possible entre le vaccin J&J et une maladie auto-immune

Le vaccin contre le coronavirus Johnson & Johnson suscite à nouveau des inquiétudes.

La Food and Drug Administration prévoit d’émettre un avertissement concernant un lien possible entre ce vaccin et la maladie auto-immune connue sous le nom de syndrome de Guillain-Barré, a rapporté le Washington Post.

Il y a eu environ 100 cas de lien possible entre le vaccin et le syndrome, principalement chez les hommes et dans de nombreux cas chez les personnes de 50 ans et plus, a indiqué le journal, ajoutant que 12,8 millions de doses du vaccin J&J ont été administrées.

Le CDC indique sur son site Web que les personnes qui ont eu le syndrome de Guillain-Barré peuvent être vaccinées contre COVID, et qu’aucun cas de trouble n’a été signalé dans les essais cliniques pour les vaccins Pfizer et Moderna. Un cas a été signalé dans les essais J&J.

L’utilisation du vaccin J&J, salué pour sa commodité en une seule injection, a été suspendue pendant 10 jours en avril tandis que les agences fédérales de santé enquêtaient sur les rapports de six femmes développant des caillots sanguins rares mais graves dans les deux semaines suivant la réception du vaccin. Les agences ont ensuite déterminé que les avantages du vaccin l’emportaient sur ses risques.

L’Angleterre s’en tient à la date de réouverture du 19 juillet

Tout en avertissant que la pandémie n’est pas terminée et ne le sera pas dans une semaine, le Premier ministre britannique Boris Johnson a confirmé lundi que l’Angleterre lèvera la plupart des restrictions de verrouillage restantes le 19 juillet comme prévu, malgré une forte augmentation des cas de coronavirus.

Johnson a déclaré que bien que les risques liés au COVID-19 subsistent, les mandats seront remplacés par une recommandation selon laquelle les gens portent des masques dans les endroits surpeuplés et dans les transports publics. Les boîtes de nuit et autres lieux fréquentés doivent utiliser des passeports vaccinaux pour entrer.

« Cette maladie, le coronavirus, continue de comporter des risques pour vous et votre famille », a déclaré Johnson. « Nous ne pouvons pas simplement revenir instantanément à partir du lundi 19 juillet à la vie telle qu’elle était avant COVID. »

Lundi, 87% de la population adulte du Royaume-Uni avait reçu une première dose de vaccin et 66% avaient reçu les deux doses. Mais les infections ont augmenté ces dernières semaines à cause de la variante delta. Ils ont enregistré plus de 30 000 nouveaux cas par jour et pourraient atteindre 100 000 plus tard dans l’été, a déclaré le secrétaire à la Santé Sajid Javid à la Chambre des communes.

Une éruption d’épidémies de camps d’été pourrait être un signe avant-coureur pour l’année scolaire

Les récentes épidémies de COVID-19 dans des camps d’été au Texas, en Illinois, en Floride, au Missouri et au Kansas, certaines se propageant dans les communautés, ont amené certains à se demander si cela pourrait être un aperçu de ce qui pourrait arriver au cours de la prochaine année scolaire alors que les États-Unis sont aux prises avec une autre vague dans les infections à coronavirus.

Dans la région de Houston, plus de 130 jeunes et adultes ont été testés positifs pour le virus dans le cadre d’un camp religieux. « Dans certains cas, des familles entières sont malades », a déclaré le pasteur Bruce Wesley de Clear Creek Community Church sur Facebook.

Dans l’Illinois, des responsables de la santé ont déclaré que 85 adolescents et adultes d’un camp de jeunes chrétiens à la mi-juin avaient été testés positifs. Au Kansas, environ 50 personnes ont été infectées lors d’une épidémie liée à un camp d’été religieux le mois dernier non loin de Wichita.

JoAnn Martin, administratrice de l’agence de santé publique du comté de Pettis, Missouri, près de l’endroit où une autre épidémie de camp d’été a eu lieu, a déploré la difficulté à amener les gens à prendre le virus au sérieux et à se faire vacciner.

«Cela a été un défi depuis le premier cas», a-t-elle déclaré. « Vous avez des gens qui disent encore que ce n’est pas réel. Vous avez des gens qui disent que c’est un rhume. Vous avez des gens qui disent quel est le problème. Vous avez des gens qui disent que tout cela est un complot du gouvernement.

Les batailles contre les hôpitaux urbains du Missouri déferlent sur les communautés rurales

L’hôpital Mercy de Springfield, Missouri, a ouvert son sixième service COVID-19 alors que la variante delta fait rage dans la région sud-ouest de l’État. Le directeur administratif, Erik Frederick, a tweeté que l’hôpital avait besoin d’au plus cinq services COVID-19 l’année dernière, lorsque le coronavirus atteignait un pic à travers le pays. L’hôpital traitait 133 patients infectés par le virus dimanche.

« De nombreuses communautés rurales locales n’ont pas de taux de vaccination élevés », a écrit Frederick. « Ils n’ont pas non plus d’hôpital. Tombez malade, venez à Springfield. Je pense que cela est laissé de côté dans le récit.

Pfizer et les responsables de la santé discuteront des rappels de vaccins

Des représentants de Pfizer et des responsables fédéraux de la santé, qui ont envoyé des signaux contradictoires sur la nécessité de vaccins de rappel, prévoient de se rencontrer dès aujourd’hui. La semaine dernière, le géant pharmaceutique américain et son partenaire BioNTech ont déclaré qu’ils chercheraient à obtenir l’approbation réglementaire américaine et européenne pour une troisième dose de leur vaccin COVID-19, étant donné la propagation des variantes et des données qui, selon eux, montraient une diminution de l’activité du vaccin six mois après les injections initiales. . Les responsables américains, cependant, disent qu’ils veulent voir les données avant de recommander des injections de rappel.

Le problème est compliqué par l’hésitation à vacciner aux États-Unis – et par le fait qu’une grande partie du monde n’a pas eu accès aux premières injections de vaccin.

« Pour le moment, compte tenu des données dont disposent le CDC et la FDA, ils ne pensent pas que nous devons dire aux gens que vous devez être renforcé », a déclaré dimanche le Dr Anthony Fauci, l’un des principaux conseillers de l’administration Biden, sur CNN. en réponse à la nouvelle.

Les primes versées aux travailleurs essentiels varient considérablement d’un État à l’autre

Pour avoir mis leur santé en jeu pendant la pandémie de coronavirus, les gardiens de prison du Missouri ont reçu 250 $ supplémentaires par chèque de paie. Les enseignants de Géorgie ont reçu des primes de 1 000 $. Et au Vermont, les infirmières, les concierges, les commerçants et bien d’autres ont reçu jusqu’à 2 000 $.

Au cours de l’année écoulée, environ un tiers des États américains ont utilisé l’aide fédérale de secours COVID-19 pour récompenser les travailleurs considérés comme essentiels qui se sont dûment rendus au travail pendant la pandémie. Mais qui s’est qualifié pour ces bonus – et combien ils ont reçu – variait considérablement, selon une revue de l’Associated Press. Alors que certains ont été payés des milliers de dollars, d’autres avec des emplois similaires ailleurs n’ont rien reçu.

Alors que la société rouvre, l’élan pour fournir une prime de risque de pandémie semble s’estomper – même si le gouvernement fédéral a élargi la capacité des gouvernements des États et locaux à fournir une rémunération rétroactive dans le cadre d’un programme d’aide de 350 milliards de dollars promulgué par le président Joe Biden en mars.

Jusqu’à présent, seuls quelques États se sont engagés à payer un supplément aux travailleurs avec l’argent du plan de sauvetage américain.

Contributeur : Mike Stucka, USA TODAY ; The Associated Press.