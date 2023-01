Les nouvelles images du Galaxy S23 Ultra commencent à raconter l’histoire

Le téléphone en haut de cet article n’est pas le Galaxy S23 Ultra. C’est un Galaxy S22 Ultra. Je le signale car une nouvelle série de rendus du Galaxy S23 Ultra est arrivée aujourd’hui et les différences entre les deux sont difficiles à souligner.

On dit que les images diffusées partout proviennent de documents de presse officiels et qu’elles ont certainement l’air légitimes. Encore une fois, ils ressemblent à des images du Galaxy S22 Ultra dans différentes couleurs, mais c’est aussi ce que nous attendons du Galaxy S23 Ultra. Samsung ne fait pas de gros rafraîchissement de conception pour l’Ultra cette année, uniquement pour les modèles S23 et S23+. Et ceux-ci, comme vous le savez bien, prennent en charge la conception de l’Ultra pour donner à toute la série l’impression qu’elle va ensemble.

Ces nouvelles images S23 Ultra arrivent de Nieuwe Mobile et peut être vu ci-dessous dans quelques couleurs. En fait, ils ont affiché toutes les couleurs attendues : Phantom Black, Cotton Flower, Botanic Green et Misty Lilac. J’ai inclus les couleurs noir et lilas ici.

Alors oui, que devrions-nous dire à propos de ceux-ci? Le téléphone me semble familier ! C’est une conception de caméra familière. Les boutons sont là où nous les connaissons. La rondeur du cadre est là. Le S Pen est toujours très intégré au bas de l’appareil. Il a l’air assez sympa, sinon un peu somnolent.

Je suis curieux de voir comment Samsung pousse cela et les modèles Galaxy S23 réguliers. La vente de téléphones haut de gamme devient de plus en plus difficile et ceux-ci ne ressemblent tout simplement pas à de nouveaux appareils. Je sais qu’Apple s’en tire avec le même design année après année, mais un fabricant de smartphones Android peut-il ? Quel est le pitch ? Ce ne peut pas être juste un appareil photo 200MP. Cela ne peut pas être juste 5 ans de mises à jour. Ce ne peut pas être ce design. Ou tout cela suffit-il ?