Les nouvelles images de la saison 2 de Loki nous rappellent qu’elles sortent réellement

Nouvelles images de saison deux de Loki commence avec le Dieu de la malice presque en larmes. Il pourrait tout aussi bien être un fan de Marvel, car ils attendent depuis très, très longtemps pour qu’il revienne et ramène un peu d’ordre au MCU.

La deuxième saison de Loki commence le 6 octobre et il semble que cela reprenneC’est là où nous nous sommes arrêtés dans la première saison (c’était il y a plus de deux ans, si vous pouvez le croire). Sylvie (Sophia Di Martino) a brisé le multivers en tuant Celui Qui Reste (Jonathan Majors) tandis que Loki (Tom Hiddleston) se rend compte que sa nouvelle chronologie n’est pas celle sur laquelle il se trouvait auparavant. Il va maintenant être obligé de reconvaincre Mobius (Owen Wilson) de qui il est et de la menace que représente Celui qui reste, alias Kang, pour le multivers. Nous avons constaté certaines ramifications de cette situation dans les deux cas. Doctor Strange et le multivers de la folie ainsi que Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie mais maintenant, enfin, les choses s’améliorent. Voici un nouveau regard sur Loki saison deux.

Loki Saison 2 des studios Marvel | Le 6 octobre sur Disney+

En plus des nouvelles images, le plus marquant est que cette bande-annonce contient davantage d’images de Victor Timely, une autre variante de Kang, jouée par les Majors. Outre toutes les questions que nous nous posons dans l’univers Loki saison deux, la gestion du personnage principal des Majors est un autre problème important, principalement à cause d’un procès en cours concernant des allégations d’agression. Après un bref aperçu dans la première bande-annonce, et maintenant un plus long ici, il semble que la stratégie de Marvel pourrait être de l’intégrer lentement et régulièrement dans la conversation. Il joue certainement un rôle important dans cette saison, donc l’éliminer aurait été pratiquement impossible.

Et même si les histoires des Majors à l’écran et hors écran sont peut-être l’histoire la plus importante cette année, il y a aussi beaucoup plus à penser. N’oublions pas que Ke Huy Quan rejoint le MCU, ce qui est incroyable. Et rappelez-vous à quel point nous étions investis dans la relation Loki/Sylvie ? Ça va être très amusant de s’y remettre. Aussi, des nouvelles récentes ont éclaté sur toutes les autres émissions Disney + Marvel étant repoussé donc Loki est, pour l’instant, notre seul grand débouché MCU depuis un certain temps. Cela et Les merveilles bien sûr.

Et ils seront bientôt là tous les deux. Loki la saison deux est la première, elle débutera le 6 octobre.

