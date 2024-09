Les nouvelles illustrations Fluent de Microsoft sont plus 3D et ludiques

Microsoft revoit les illustrations qu’elle utilise dans ses produits et services pour les rendre moins plates et plus ludiques et intéressantes. L’itération précédente des illustrations était fortement basée sur le vecteur, avec un style d’illustration plat que l’on retrouve dans des applications comme Microsoft Teams, Skype, Office et même dans certaines parties de Windows. Aujourd’hui, Microsoft s’oriente vers des conceptions 3D qui ramènent le skeuomorphisme, ainsi que des conceptions plus colorées et ludiques.

« Nos études ont montré que même si nos illustrations pouvaient être décrites comme colorées, inclusives et sympathiques à première vue, elles étaient perçues dans la culture de consommation comme inintéressantes et dénuées d’émotion », explique l’équipe de conception de Microsoft. dans un article de blog « Le style vectorisé plat, autrefois très populaire dans l’industrie, communiquait désormais de manière sous-optimale et évoquait potentiellement des idées et des thèmes qui n’étaient pas en phase avec les valeurs de notre entreprise. »

Les illustrations précédentes de Microsoft étaient beaucoup plus plates et désaturées. Image : Microsoft

Microsoft a désormais remanié ses illustrations avec un style « conçu pour simplifier et unifier nos produits avec une esthétique Microsoft distincte ». Le résultat est l’intégration de beaucoup plus de formes et de symboles du langage de conception Fluent de Microsoft, avec une palette de couleurs plus saturée.

Les illustrations 3D sont beaucoup plus expressives et ludiques que le style plat et désaturé que Microsoft utilise ces dernières années, en mettant l’accent sur les contours doux et davantage de courbes, de formes et d’éléments qui reflètent le monde naturel.

Nouvelles illustrations Fluent de Microsoft. Image : Microsoft

Les nouvelles illustrations de Microsoft devraient également mieux compléter le texte d’accompagnement. « Nos illustrations précédentes faisaient souvent double emploi avec le texte d’accompagnement, ce qui créait une tension mentale inutile et une confusion occasionnelle », explique l’équipe de conception de Microsoft. « En faisant plus attention à la manière dont nos illustrations s’harmonisent avec d’autres éléments de l’expérience utilisateur, nous pourrions atténuer ce problème. »

Microsoft utilise désormais des illustrations plus polyvalentes dans ses différentes applications. Il y a donc moins d’illustrations sur mesure qui servaient à donner à ses produits un aspect et une sensation différents. « Nous avons également exploité notre iconographie Fluent pour répéter, réutiliser et réutiliser une série d’objets connectés », explique Microsoft.

Le défi pour Microsoft sera désormais de mettre à jour ses illustrations sur l’ensemble de ses produits et services dans les mois à venir. Microsoft continue de faire évoluer régulièrement son iconographie, ses illustrations et son système de conception Fluent dans son ensemble. Attendez-vous donc à voir ces dernières illustrations peaufinées à l’avenir.

