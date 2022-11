Les nouvelles guirlandes lumineuses Philips Hue Festavia sont lancées à temps pour Noël

Il y a un nouvel ajout festif à la gamme Philips Hue, juste à temps pour Noël. Signify, propriétaire de la marque Philips Hue, a annoncé un ensemble de guirlandes appelées Festavia que vous pouvez enrouler autour de votre sapin de Noël, décorer vos couloirs ou accrocher le long de la rampe de vos escaliers.

Où que vous décidiez de les placer, le Festavia peut fournir une lueur multicolore grâce à ses 250 LED qui sont réparties le long d’un fil de 20 m.

Comme vous vous en doutez, elles diffèrent des guirlandes lumineuses ordinaires car vous pouvez les contrôler à partir de l’application Hue, régler la luminosité, la couleur et les allumer et les éteindre sans avoir à ramper sous le sapin de Noël.

Les LED ne sont pas personnalisables individuellement, car cela n’aurait tout simplement pas de sens. Au lieu de cela, il existe quelques options : vous pouvez les définir pour produire un dégradé d’une couleur à l’autre sur toute la longueur (le style linéaire) ou utiliser un tout nouveau Dispersé style qui définit jusqu’à cinq couleurs au hasard sur la longueur, plus proche des lumières festives colorées traditionnelles.

Les couleurs sont une chose, mais pour ne pas manquer le scintillement des lumières festives traditionnelles, il y a une nouvelle Scintillait effet que vous pouvez sélectionner dans l’application. Alternativement, vous pouvez utiliser les effets Bougie ou Cheminée existants pour un effet de scintillement.

Signifier / Philips Hue

Le Festavia peut rejoindre d’autres lumières Hue dans la pièce si vous voulez qu’il fasse partie d’un effet d’éclairage plus large, et il peut également danser sur votre musique lorsque vous utilisez Spotify ou Samsung SmartThings pour jouer de la musique, clignoter, atténuer et éclairer à temps avec Chansons.

Signifier / Philips Hue

Vous pouvez acheter les guirlandes lumineuses Festavia à partir du 15 novembre et, comme vous pouvez probablement le deviner, elles sont un peu plus chères que les guirlandes de Noël standard.

Ils coûtent 139,99 £ et ne sont disponibles qu’à partir du Site Web de Philips Hue. Vous pouvez vous renseigner sur d’autres nouvelles lumières Hueaussi.

Il est possible que la Festavia soit moins chère le Black Friday, car Philips Hue n’a pas encore commencé sa vente. Mais les nouveaux produits ont tendance à ne pas être réduits, nous devrons donc attendre et voir.

