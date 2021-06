Les nouvelles garanties de prêt de l’Inde pourraient avoir un impact limité sur l’économie touchée par Covid

L’Inde a mis en place une série de mesures s’élevant à 6 300 milliards de roupies (84,9 milliards de dollars) visant à stimuler l’économie frappée par Covid – mais les économistes sont sceptiques quant à son impact majeur sur la croissance à court terme.

L’impact de ces politiques – qui représentent environ 2,8% du PIB – sur l’objectif de déficit budgétaire du pays devrait être relativement faible.

Les économistes ont souligné que l’essentiel du soutien se présente sous la forme de garanties de prêt – au lieu de mesures de relance directes telles que des chèques versés directement aux ménages. Par ailleurs, certaines mesures ont été annoncées précédemment et ont déjà été prises en compte dans les calculs.

Pour l’exercice en cours qui se termine en mars 2022, l’objectif de déficit budgétaire de l’Inde est d’environ 6,8 % du PIB. UNE déficit budgétaire est l’écart entre les revenus et les dépenses d’un gouvernement, et implique que le pays dépense plus que ses revenus.

« Bien que l’impact global des annonces soit important, il s’agissait en grande partie de garanties de crédit, ce qui réduit l’impact net sur les calculs budgétaires », a déclaré mardi Radhika Rao, économiste au sein du groupe singapourien DBS, dans une note.

Elle a expliqué que certaines mesures – telles que les subventions, les céréales alimentaires gratuites et le soutien à la santé pédiatrique – pourraient avoir un impact probable sur le déficit budgétaire. Mais, il pourrait y avoir « une certaine marge de manœuvre » d’un PIB nominal plus élevé et d’une probable redéfinition des priorités des dépenses existantes afin de minimiser le risque de dépasser l’objectif de déficit budgétaire.