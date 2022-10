Les nouvelles frégates coûteront au Canada plus de 306 milliards de dollars au cours de leur vie, selon le chien de garde du budget

Le chien de garde du budget du Canada estime qu’il en coûtera aux contribuables plus de 306 milliards de dollars pour acheter, posséder, exploiter et éventuellement se débarrasser des nouvelles frégates de la marine.

Ce prix exorbitant pour les 15 combattants de surface, contenu dans un nouveau rapport publié jeudi, s’étale sur 65 ans – la durée de vie prévue des navires de guerre.

Le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, prévoit maintenant que les coûts de construction pourraient atteindre 84,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 9 % par rapport à la dernière estimation du chien de garde en 2021.

Si cette estimation est correcte, chacune de ces frégates pourrait coûter au Canada plus que ce que la Grande-Bretagne a payé récemment pour chacun de ses deux nouveaux porte-avions.

“Cette nouvelle évaluation tient compte des calendriers de production révisés et des projections d’inflation modifiées”, a déclaré Giroux.

Vue d’artiste de la frégate britannique Type 26, base de conception des nouvelles frégates canadiennes. (BAE Systems Inc./Lockheed Martin Canada)

Le ministère de la Défense nationale a déclaré jeudi qu’il maintenait sa projection actuelle des coûts de conception et de construction de l’ordre de 56 à 60 milliards de dollars.

“Cependant, au fur et à mesure que nous progresserons dans cette phase, l’estimation des coûts sera mise à jour”, a déclaré la porte-parole du département, Jessica Lamirande, dans un communiqué de presse.

La construction de la première des nouvelles frégates ne devrait pas commencer avant 2024. Les navires de guerre devraient être en service jusqu’à la fin des années 2070, lorsque le dernier navire arrivera en fin de service.

S’adressant aux journalistes après la publication du rapport, Giroux a déclaré que la phase de conception et d’acquisition est la partie du programme où le gouvernement fédéral – pour le moment – a le plus de contrôle fiscal. Le rapport du DPB estime qu’il en coûtera environ 219,8 milliards de dollars pour exploiter la flotte de nouveaux navires de guerre sur près de six décennies.

Lamirande a déclaré que l’estimation de fonctionnement du MDN se situe entre 183 milliards de dollars et 208 milliards de dollars, mais a noté qu’elle est également sujette à révision.

C’est l’augmentation du coût d’achat de chaque navire qui préoccupe les membres du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires (OGGO) de la Chambre des communes, qui a demandé l’examen du DPB.

Le directeur parlementaire du budget a commencé à suivre sérieusement le prix en 2017 après que le gouvernement libéral a choisi la conception de la frégate britannique Type 26 comme base de la nouvelle flotte de surface canadienne. À l’époque, le chien de garde du budget avait fixé le prix d’acquisition à 62 milliards de dollars.

Le report de la construction nous coûtera : DPB

Ce prix, a déclaré Giroux jeudi, a augmenté régulièrement à mesure que la conception était raffinée et adaptée aux besoins du Canada – et que le gouvernement fédéral a repoussé le lancement de la construction.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations sur les dommages que la hausse de l’inflation causera au budget du programme des frégates, Giroux a déclaré que la récente décision de reporter la construction du premier navire de guerre à 2024-25 avait le plus grand impact sur la dernière estimation.

“Il est difficile de déterminer lequel a le plus d’impact”, a déclaré Giroux. “Le retard est plus cher, un an pour le premier navire, jusqu’à quatre ans pour les navires suivants. C’est un facteur de coût important.”

Lorsque l’estimation du DPB de 84,5 milliards de dollars pour concevoir et construire les frégates est calculée en moyenne sur la taille de la flotte – 15 au total – chaque navire de guerre aurait un coût moyen estimé d’environ 5,6 milliards de dollars.

Cela, a déclaré Giroux, est une somme “significative”.

La britannique Camillia, la duchesse de Cornouailles, est accueillie par une garde d’honneur alors qu’elle arrive pour une visite au HMS Prince of Wales à la base navale de Sa Majesté, Portsmouth, Angleterre, le jeudi 12 mai 2022, avant le déploiement du porte-avions en Méditerranée en tant que vaisseau amiral du groupe de travail de la Force de réaction de l’OTAN. (Richard Pohle/Associated Press)

Bien que son rapport n’entre pas dans les comparaisons internationales, l’estimation canadienne moyenne du coût par navire est maintenant supérieure à ce que le Royaume-Uni dit avoir payé pour construire son dernier porte-avions de 65 000 tonnes, le HMS Prince of Wales. Le prix de ce navire de guerre complexe serait d’un peu plus de 3 milliards de livres sterling, soit 4,7 milliards de dollars canadiens.

À Washington, à la fin de l’année dernière, la marine américaine a fixé le coût de son nouveau porte-avions, l’USS Gerald Ford, à 13 milliards de dollars américains.

Le Royaume-Uni, qui construit également des frégates basées sur la conception du Type 26, paierait 1,23 milliard de livres sterling – ou 1,93 milliard de dollars canadiens – pour chacun des navires de guerre.

Dave Perry, l’un des principaux experts du pays en matière d’approvisionnement en matière de défense, a déclaré que la comparaison avec ce que les autres pays paient est “quelque peu injuste” car nous n’avons aucune idée de ce que les Britanniques comptent dans leur estimation.

“Donc, sans savoir ce qui est entré dans les autres chiffres, il est difficile d’avoir une bonne idée de la façon de les comparer de manière significative. Mais en même temps, vous savez, je pense qu’il ne fait aucun doute que nous construisons des navires coûteux”, a déclaré Perry. , vice-président de l’Institut canadien des affaires mondiales, un groupe de réflexion basé à Ottawa qui a occasionnellement organisé des événements parrainés par d’importants entrepreneurs de la défense.

Et avec le genre d’armes et de systèmes de surveillance que les Canadiens embarquent dans les navires de guerre, a-t-il dit, il n’est plus exact de les considérer comme des frégates. Ils ressembleront davantage à des destroyers haut de gamme, a déclaré Perry.

Giroux a déclaré que le Canada pourrait économiser de l’argent avec une approche entièrement différente.

“Eh bien, il est clair que le Canada paie beaucoup pour chacun de ces navires, et il y aurait des alternatives où les coûts seraient réduits”, a-t-il déclaré. “Par exemple, si nous devions acheter des navires étrangers qui devaient être construits à l’étranger.

“Mais c’est une décision que le gouvernement doit prendre et les parlementaires doivent débattre pour savoir s’il s’agit du meilleur rapport qualité-prix, en tenant compte de l’avantage d’avoir une capacité de construction nationale ou une capacité de chantier naval national pour construire des navires de guerre, ainsi que le avantages d’avoir l’expertise au niveau national, par opposition à l’achat de navires à l’étranger, sur la base de conceptions étrangères.”

“Chaque fois que nous regardons cela, les coûts augmentent”

Lorsqu’il a lancé le Programme national de construction navale il y a plus de dix ans, le gouvernement conservateur de l’ancien premier ministre Stephen Harper a déclaré que les contribuables seraient protégés des coûts exorbitants par une « surveillance rigoureuse » et des audits des chantiers navals.

Giroux ne donnerait pas une idée définitive de la maîtrise du budget du programme de frégates par le gouvernement fédéral.

“Je ne peux pas dire précisément s’ils ont le contrôle ou non”, avait-il déclaré. “Notre mandat est de fournir une estimation des coûts, et chaque fois que nous examinons cela, les coûts augmentent.”

Perry a déclaré que puisque les navires de guerre sont encore en phase de conception, le gros du travail en matière de contrôle budgétaire se produira une fois qu’un contrat formel sera signé avec un chantier naval et que la construction commencera.

La plus grande préoccupation, a-t-il dit, concerne le retard dans le démarrage de la construction du premier navire, car cela fait grimper le coût global.

“Tout retard prévu a un impact vraiment conséquent”, a déclaré Perry. “J’espère que c’est la dernière fois que le directeur parlementaire du budget doit ajouter plusieurs milliards de dollars supplémentaires en raison de retards programmés.”

Giroux a déclaré que la hausse des coûts de production navale pèserait sur le budget du ministère de la Défense nationale au cours des prochaines années et a suggéré que cela pourrait affecter d’autres achats d’immobilisations, comme le plan de l’armée de l’air visant à remplacer ses chasseurs à réaction CF-18 vieillissants par de nouveaux chasseurs furtifs F-35. .