Les nouvelles fonctionnalités sociales rivaliseront davantage avec Facebook

À partir de cet automne, la querelle d’une décennie entre Apple et Facebook ouvrira un nouveau chapitre. Et cette partie de l’histoire fait qu’Apple empiète sur le territoire de Facebook comme jamais auparavant.

Lundi, Apple a dévoilé plusieurs nouvelles fonctionnalités sociales qui viendront sur les iPhones et les iPads avec le lancement d’iOS 15 cet automne.

Bientôt, les utilisateurs d’iPhone pourront pour la première fois organiser des appels vidéo FaceTime avec des utilisateurs d’Android et de Windows. Ils pourront également utiliser une nouvelle fonctionnalité appelée SharePlay, qui vous permet de passer un appel FaceTime et de regarder un film en streaming, d’écouter de la musique ou de partager votre écran avec vos contacts. IMessage reçoit également un coup de pouce, avec de nouvelles fonctionnalités qui facilitent le partage de liens Web, de photos, de morceaux Apple Music et d’articles Apple News avec vos contacts.

En bref, Apple prépare le terrain pour une suite de fonctionnalités sociales conçues pour vous permettre de faire beaucoup de ce que vous feriez normalement sur Instagram et Facebook, en mettant davantage l’accent sur la confidentialité. Considérez-le comme un réseau social édulcoré sans toutes les choses ennuyeuses et ennuyeuses que vous trouvez dans d’autres applications.

C’est le genre de choses qui rendra complètement fou le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg.

Zuckerberg a déjà déclaré qu’il considérait Apple comme un concurrent majeur, en grande partie à cause d’applications comme FaceTime et iMessage qui sont préinstallées sur plus d’un milliard de gadgets Apple utilisés dans le monde.

En plus de cela, Facebook a lancé à la fin de l’année dernière un blitz publicitaire anti-Apple sur une nouvelle fonctionnalité de confidentialité iOS qui limite la façon dont des entreprises comme Facebook peuvent utiliser vos données personnelles pour vous envoyer des publicités ciblées. (Facebook tire l’essentiel de son argent des publicités et a besoin de ces données de ciblage pour que ses publicités soient efficaces.)

Ce n’est pas une coïncidence que Zuckerberg a pris un coup aux frais de 30% qu’Apple perçoit auprès de nombreux fabricants d’applications sur l’iPhone quelques heures avant le grand événement d’Apple lundi.

Les nouvelles fonctionnalités sociales d’Apple dans iOS 15 arrivent également bien avant que Zuckerberg ne puisse achever le pivot de Facebook vers la confidentialité, qu’il a annoncé il y a plus de deux ans. Selon Zuckerberg, il y aura à l’avenir deux types de partage social sur Internet : la communication privée, telle que la messagerie dans les applications Facebook comme WhatsApp et Messenger, et la communication publique, comme les publications sur Instagram ou le service principal Facebook.

Les annonces d’Apple lundi ont prouvé que vous n’avez pas besoin de Facebook pour beaucoup de choses que vous faites déjà sur Facebook. Pourquoi se connecter à Facebook ou Instagram et renoncer à des données personnelles alors que vous pouvez tout aussi facilement partager des photos, des messages et des vidéos directement dans iOS 15 ?

Si Zuckerberg avait raison et qu’il y aura une grande partie de la communication qui se déroulera sur une version d’Internet « axée sur la confidentialité », Apple a largement battu Facebook dans cet avenir.