Les nouvelles fonctionnalités majeures de Peacock améliorent l’expérience de la Premier League

Les nouvelles fonctionnalités majeures de Peacock vont améliorer la façon dont les fans de football regardent les matchs de Premier League sur le service de streaming populaire.

S’adressant par téléphone à World Soccer Talk, les dirigeants de NBCUniversal ont parlé des nouvelles fonctionnalités qui améliorent l’expérience Peacock.

Nous connaissons déjà Goal Rush, la chaîne de télévision Premier League et les plus de 175 matchs par saison disponibles exclusivement via Peacock. Mais quelles nouvelles cloches et sifflets sont désormais disponibles sur Peacock Premium ?

Les nouveautés majeures de Peacock pour les fans de sport :

Rattrapez-vous avec les jeux clés

À la fin de la saison de Premier League 2021/22, NBCUniversal a expérimenté une nouvelle fonctionnalité sur Peacock appelée Rattrapez-vous avec les jeux clés. Maintenant, il est en direct sur une série d’appareils.

“[Key Plays] est vraiment un moyen de s’assurer que les fans n’ont pas à s’inquiéter d’arriver en retard sur les flux en direct », explique John Jelley, SVP, Product and User Experience chez Peacock. «Donc, ce qu’il fait, c’est qu’il combine l’apprentissage automatique – donc en regardant ce qui se passe à l’écran – combiné aux données d’événements en direct du jeu, et organise automatiquement les principaux faits saillants.

“Alors tu rentres [to the live stream] après qu’il a commencé et attraper encore tous les moments clés. Et cela vous ramène au point en direct une fois que vous l’avez fait.

Chaque fois que vous affichez les commandes du joueur dans Peacock pendant un jeu en direct, vous verrez des jeux clés ajoutés au fur et à mesure qu’ils se produisent. Vous pouvez également revoir un moment en tant que jeu clé pendant le jeu lui-même. De plus, vous avez le contrôle pour accéder à des points spécifiques du jeu. En plus de cela, il y a un bouton “Retourner au jeu” qui ramène les téléspectateurs là où ils se trouvaient avant de cliquer sur le jeu clé.

La fonction Key Plays est disponible sur plusieurs appareils multimédias. Par exemple, ce sont AppleTV, Roku, X1, Samsung, FireTV, Android TV et XClass.

frénésie en direct

Dans le passé, lors d’une journée chargée de matchs consécutifs de Premier League sur Peacock, l’une de nos plaintes courantes était que nous n’aimions pas devoir sauter d’un flux pour trouver le match suivant. Cela a maintenant été résolu.

“Comment cela fonctionne, c’est qu’à la fin d’un match, nous vous donnons la possibilité de vous précipiter automatiquement dans le prochain événement que nous pensons être le plus intéressant – donc cela pourrait être un autre match de Premier League ou autre chose”, a déclaré Jelley. “Ou vous pouvez choisir d’aller ailleurs où nous avons prévu une série d’options. Essentiellement, organiser des choses qui, selon nous, pourraient vous intéresser à la fin de cet événement.

Navigation améliorée

Peacock est passé à une navigation à gauche. “En le déplaçant vers la gauche, nous avons en fait facilité l’accès où que vous soyez sur la page”, ajoute Jelley. “Donc, si vous êtes sur la section Premier League, par exemple – ou sur n’importe quel rail – vous pouvez simplement naviguer vers la gauche et cela ouvrira une clé pour cette navigation à gauche.

“Nous avons testé toutes ces choses pour voir comment elles fonctionnent, et cela a suscité plus d’engagement dans l’expérience globale avec les gens qui trouvent les choses plus facilement.”

Autres améliorations importantes

* Les commandes du lecteur ont été améliorées, réduisant la taille de l’interface utilisateur et supprimant les boutons inutiles. Il est également désormais plus facile d’accéder à la langue audio et aux sous-titres en moins de clics.

• Les diffusions sont désormais en résolution 1080p sur tous les appareils. “Nous nous efforçons de rendre l’image aussi nette que possible”, a ajouté Jelley. “Nous avons beaucoup d’équipes techniques qui travaillent là-dessus.”

* Tous les événements en direct (et tous les jeux à la demande) sont affichés en 60 images par seconde (FPS) sur tous les appareils sauf PS4 et PS5.

Nouvelles fonctionnalités à venir sur Peacock à l’avenir

En ce qui concerne l’avenir, les dirigeants de NBCUniversal sont enthousiasmés par les nouvelles fonctionnalités en cours de développement. Par exemple, les fonctionnalités de la feuille de route pour l’année prochaine incluent :

• Son Dolby Atmos,

* 4K,

• Son 5.1,

* et le nettoyage des vignettes.

En fin de compte, les dirigeants de Peacock se concentrent sur le soutien de la mission du service de streaming de toujours faire évoluer l’expérience utilisateur.

Les offres de Peacock en plus du football

Outre le football, Peacock présente des émissions de télévision, des films, des actualités et d’autres sports. En parlant de sports en direct, Peacock comprend désormais également la NFL, la MLB, la WWE, Notre Dame Football, l’USGA et les championnats de golf R&A, l’Open de France de tennis, le Tour de France, NASCAR, INDYCAR et plus encore.

En ce qui concerne les films, Peacock inclut des films disponibles peu de temps après leur sortie en salles. Par exemple, Le téléphone noir est maintenant disponible sur Peacock. Entre-temps, Les méchants est un exemple de sortie tout droit sortie des salles. Par ailleurs, Dominion de Jurassic Park arrive à Peacock le 2 septembre.

En fin de compte, Peacock Premium est disponible pour 4,99 $ par mois. Enfin, une version sans publicité est disponible pour 9,99 $ par mois.