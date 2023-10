Les nouvelles fonctionnalités de Zoom lui donneront-elles un avantage sur Microsoft Teams ?

Zoom Vidéo Communication Inc. est intégrant de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle dans sa suite d’outils pour concurrencer les équipes de Microsoft, rapporte Bloomberg.

Attentes de bénéfices pour Microsoft et d’autres géants de la technologie

La société présentera l’année prochaine un traitement de texte de type Google Docs avec des fonctionnalités d’édition collaborative. Un autre outil utilisera l’IA pour générer un scan indices non verbaux des participants à la réunion afin que les organisateurs de la réunion puissent identifier en temps réel les participants qui souhaitent prendre la parole.

Zoom mise sur l’IA pour retrouver sa popularité

Zoom prétend avoir ajouté plus de 1 500 caractéristiques à la plateforme l’année dernière, y compris le Agent virtuel Zoom, un robot de conversation basé sur l’intelligence artificielle qui permet d’offrir une expérience personnalisée aux utilisateurs et qui, espère l’entreprise, « transformera la façon dont les entreprises aident leurs clients et leurs employés ». Zoom introduit une suite d’IA générative outils aux abonnés Zoom premium sans frais supplémentaires le mois dernier. Les fonctionnalités sont intégrées aux réunions en direct, aux chats, au téléphone, au courrier électronique et au tableau blanc.

Les nouvelles fonctionnalités de Zoom l’aideront à rivaliser avec Teams, a déclaré Smita Hashim, chef de produit. Bloomberg que les outils sont dotés de la capacité de générer des résumés de réunions en temps réel.

Toujours, bon nombre de ces fonctionnalités d’IA ont déjà été adoptées par Teams, le plus grand rival de Zoom. Teams continue de détenir la part du lion du marché des logiciels de communication et de collaboration avec 42,6 % en mars de cette année, contre Zoom est à 6,8%. Mais Hashim, pense que leur plateforme a un supérieur expérience utilisateur. « La qualité de Zoom est tout simplement incroyable.c’est juste la tête et les épaules au-dessus de tout le monde », a-t-elle déclaré à Bloomberg..

Plus de travail pour Zoom

Les revenus de Zoom ont quintuplé au cours des trois années écoulées depuis le début de la pandémie de Covid-19, pour atteindre 4,1 milliards de dollars en 2022. Mais la courbe de croissance a commencé à s’aplatir au cours de la dernière décennie. Grand retour alors que les entreprises reprennent le travail de bureau. Zoom n’a enregistré qu’un Croissance des revenus de 1,8 % sur un an au premier trimestre 2023. Pendant ce temps, Microsoft a étendu sa domination sur le marché mondial des logiciels de communication et de collaboration, avec des revenus en hausse de 22 % d’une année sur l’autre pour atteindre 6,6 milliards de dollars au premier trimestre de cette année, selon IDC.

Zoom s’est récemment entretenu avec les régulateurs des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de l’Union européenne au sujet des préoccupations selon lesquelles Le système d’exploitation de Microsoftm donne la préférence au produit Teams grâce à la conception et au regroupement de prix. Selon Zoom, cela constitue une violation des règles antitrust.

En août, Zoom a fait face à sa propre controverse lorsqu’il a modifié silencieusement ses conditions d’utilisation pour s’attribuer des droits exclusifs. droits de former ses modèles d’IA utiliser les données des utilisateurs sans le consentement approprié, une décision qui a conduit les développeurs à quitter la plateforme. L’entreprise a également été critiquée pour ne pas avoir empêché Bombardement zoomun phénomène qui pose problème aux utilisateurs depuis la montée en popularité de la plateforme au début la pandémie.