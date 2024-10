Les nouvelles fonctionnalités de YouTube incluent une minuterie de mise en veille et un meilleur contrôle de la vitesse de lecture

YouTube a annoncé des mises à jour qui vous permettent de mieux contrôler la vitesse de lecture de vos vidéos, de collaborer sur des listes de lecture et bien plus encore.

La plate-forme appartenant à Google déploiera un lot de fonctionnalités sur le Web, les appareils mobiles, les téléviseurs et YouTube Music à partir de mardi, a-t-elle déclaré dans un communiqué. article de blog. Ils incluent la possibilité de choisir des vitesses de lecture par incréments de 0,05 au lieu de 0,25 et une minuterie de mise en veille qui vous permet de prédéfinir la mise en pause automatique des vidéos (précédemment testée avec les membres Premium).

YouTube introduit également une série de mises à jour des listes de lecture. Vous pouvez inviter d’autres personnes à ajouter des playlists avec un code QR sur un téléviseur ou un lien, personnaliser les miniatures des playlists à l’aide de photos ou d’une IA générative et, à partir de la fin de cette année, voter pour des vidéos dans les playlists.

La liste comprend également un mini-lecteur amélioré dans l’application mobile YouTube que vous pouvez déplacer vers différentes parties de l’écran et redimensionner. Les applications mobiles YouTube et YouTube Music reçoivent des badges qui commémorent des « jalons uniques à YouTube », comme le fait d’être le meilleur auditeur d’un artiste ou d’être parmi les premiers membres payants d’une chaîne. YouTube a mis l’accent sur les améliorations visuelles et, plus tard en 2024 pour les utilisateurs iOS, sur des ajustements tels que le texte redimensionné et les vignettes pour une meilleure navigation en mode paysage.

Pour en savoir plus sur YouTube, consultez ou examinez son service de streaming TV en direct et les révélations de l'événement Made on YouTube de la société en septembre.