Les nouvelles fonctionnalités de statut de WhatsApp prennent des notes à partir du Playbook d’Instagram

Whatsapp a fait ses débuts un quelques nouvelles fonctionnalités de statut mardi que les gens peuvent utiliser sur la propriété de Meta application de messagerie sécurisée.

État sur Whatsapp est similaire à Histoires Instagram, permettant aux utilisateurs de partager des photos, des vidéos et plus encore pendant 24 heures avant de disparaître. Les nouvelles fonctionnalités semblent emprunter à Instagram, qui appartient également à Meta.

Les mises à jour de statut incluent un sélecteur d’audience privé (similaire à Histoires d’amis proches Instagram) qui permet aux utilisateurs de WhatsApp de choisir qui peut voir leur statut au lieu de l’envoyer à tout le monde sur leur liste de contacts, car parfois une mise à jour n’est tout simplement pas destinée à tout le monde voir.

Il existe une fonction d’état vocal lorsque vous préférez parler de votre état au lieu de le taper – vous pouvez partager des messages vocaux d’une durée maximale de 30 secondes. WhatsApp a également déployé des réactions de statut que les gens peuvent utiliser en glissant vers le haut sur le statut d’une personne et en choisissant l’un des huit émojis à envoyer en réaction.

Désormais, lorsque vous utilisez l’application, vous verrez des sonneries de statut autour de votre profil et des profils de vos contacts, et ces sonneries seront visibles dans les listes de discussion, les listes de participants du groupe et les informations de contact d’un utilisateur, a déclaré Meta.

Enfin, WhatsApp a introduit des aperçus de liens sur les statuts, qui donnent aux utilisateurs un aperçu visuel du contenu du lien lorsque vous le publiez via votre statut.

Les mises à jour ont commencé à être déployées dans le monde entier et seront disponibles pour une utilisation généralisée dans les semaines à venir.

Pour plus, voici un guide des meilleures applications de messagerie sécurisée que vous devriez utiliser, comment télécharger l’application de bureau de WhatsApp et comment vous pouvez être sournois en utilisant WhatsApp.