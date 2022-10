Les nouvelles fonctionnalités de Paramount+ sont parfaites pour les fans de football

Les nouvelles fonctionnalités de Paramount+ permettent aux fans de mettre en pause et de rembobiner les jeux en direct.

Avec le service de streaming Paramount+, vous pouvez désormais utiliser la nouvelle fonctionnalité pour les matchs de l’UEFA Champions League. Si vous manquez un moment clé, vous pouvez rembobiner l’action en direct. Ou si vous avez besoin de vous éloigner de l’écran, vous pouvez interrompre l’action et la reprendre à votre retour. Vous pouvez également passer rapidement à l’action en direct.

Disponibilité des nouvelles fonctionnalités de Paramount+

Au moment de mettre sous presse, la fonctionnalité Paramount+ est disponible sur les appareils suivants :

Roku

Ordinateur de bureau/portable

Apple TV

iOS et Androïd

Android TV et

Amazon Fire TV

Ce nouveau développement est un soulagement bienvenu pour les fans de football. Avec Paramount + au prix de 4,99 $ par mois, c’est l’un des services de streaming les plus abordables pour les fans de football. Cependant, il manquait des fonctionnalités de base. Par conséquent, avec l’ajout de pause et de rembobinage, il est maintenant effectivement terminé. Cependant, il y a quelques autres fonctionnalités que nous aimerions voir sur Paramount +.

Des changements positifs pour l’avenir

Étant donné que CBS Sports a récemment renouvelé ses droits sur l’UEFA Champions League jusqu’en 2030, les nouvelles fonctionnalités vont satisfaire les fans de football pendant encore plusieurs années d’action.

Chaque année, Paramount+ propose plus de 2 000 matchs de football. En plus de la Ligue des champions, Paramount + a les droits sur la Serie A, la Ligue Europa, la Ligue de conférence Europa, la Confédération asiatique de football, les qualifications pour la Coupe du monde de la CONCACAF, la NWSL, la Premiership écossaise et de nombreuses autres compétitions. Ces autres incluent la ligue argentine, la ligue Brasileirao, la Coppa Italia et la Supercoppa Italiana, entre autres.

Avec Paramount+, vous pouvez également accéder à des dizaines de milliers d’épisodes de CBS, BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon et Smithsonian Channel, ainsi qu’à des centaines de films emblématiques de Paramount Pictures.

Il comprend également la NFL, le football universitaire, le championnat de basketball masculin de la Division I de la NCAA, les Masters, le championnat PGA, le circuit PGA et bien d’autres sports.

Crédit photo : IMAGO / Zoonar