iOS 17 d’Applemaintenant disponible en version bêta publiqueenvisage de remanier le Application Messagerie en ajoutant certaines des meilleures fonctionnalités que nous avons déjà vues sur WhatsApp, Signal, Google Messages et d’autres rivaux à iMessage. Et dans un mouvement qui fait avancer l’application Messages, Apple apporte également une nouvelle fonctionnalité d’enregistrement – ​​pour aider à alerter vos amis ou votre famille lorsque vous rentrez chez vous – qui pourrait très bien être la prochaine fonctionnalité que nous verrons copiée par d’autres applications de SMS.

Même si certaines de ces nouvelles fonctionnalités de Messages sont déjà familières pour quelqu’un qui jongle avec plusieurs applications de messagerie texte et discussions de groupe, une adoption plus large ne fera qu’améliorer la communication sur les téléphones, quelle que soit votre application de chat préférée. En plus de cela, certaines des nouvelles fonctionnalités d’iOS 17 vous aideront indirectement lors de l’envoi de SMS dans une application de chat non Apple, telles que les mises à jour des claviers de correction automatique qui reconnaîtront contextuellement si les jurons font partie intégrante de votre façon de parler.

Il convient de noter que si ces améliorations d’iOS 17 sont certainement les bienvenues, il y a certainement quelques domaines qu’Apple pourrait encore améliorer pour une meilleure expérience de chat universelle. Les principaux d’entre eux sont les tristement célèbres conflits bulle verte-bulle bleue. Jusqu’à présent, Apple n’a annoncé aucune amélioration de la conversation par SMS, mais certaines fonctionnalités d’autres services de messagerie et applications méritent d’être examinées de plus près.

iOS 17 est livré avec un nouvel outil de partage de position appelé Check In. Pomme

L’enregistrement est la nouvelle fonctionnalité Messages qui devrait être copiée

La prochaine fonctionnalité d’enregistrement d’Apple prend une demande très courante et la rend plus facile à honorer. Il y a eu de nombreuses fois après une réunion avec des amis ou de la famille où nous nous sommes demandés de nous envoyer des SMS après être rentrés à la maison. C’est tellement courant dans ma vie que cela fait pratiquement partie du rituel d’adieu, juste pour avoir l’assurance que tout le monde est bien arrivé en métro ou en voiture. Malgré cela, il est également très courant d’oublier d’envoyer ce texte.

L’enregistrement d’Apple pourrait résoudre ce problème. Bien que CNET n’ait pas encore testé la fonctionnalité, elle pourrait théoriquement être activée dès que des amis ou de la famille demandent ce message « made it home ». Ensuite, il pourrait envoyer automatiquement le ping lorsque j’ai franchi ma porte. De cette façon, si l’heure est tardive ou si je suis trop fatigué du voyage, la mise à jour du statut s’éteint toujours.

Check In s’appuie sur un outil de partage de position pour les amis et les membres de la famille qu’Apple utilise dans Messages depuis des années, et la nouvelle fonctionnalité rend cet outil beaucoup plus automatisé. L’enregistrement va encore plus loin en autorisant les notifications lorsqu’un retard pourrait retarder quelqu’un. Pour les amis et la famille qui souhaitent ce type de contrôle de sécurité, cela pourrait être un outil supplémentaire qui aide les proches à se protéger les uns les autres.

Il existe actuellement d’autres moyens de configurer un ping similaire, en utilisant des applications de navigation telles que Google Maps, mais la version qu’Apple a prévisualisée lors de la WWDC de cette année montre un moyen simple d’obtenir ces notifications directement dans l’application Messages. Espérons que d’autres applications de chat trouvent leurs propres façons d’imiter cette idée, que ce soit par l’intégration avec un service de cartes ou par des améliorations à une fonction de partage de position déjà existante.

La flèche de rattrapage dans iOS 17 indique où vous vous êtes arrêté dans une discussion de groupe. Pomme

Catch Up rendra les discussions de groupe beaucoup plus faciles à suivre

La fonction de rattrapage d’Apple pour les discussions de groupe a attiré mon attention lorsqu’elle a été révélée. Une flèche indique où vous vous êtes arrêté dans une discussion de groupe occupée qui s’est poursuivie alors que vous étiez loin de votre téléphone.

C’est une fonctionnalité assez courante dans d’autres applications de chat, et je n’avais pas réalisé qu’Apple en manquait jusqu’à ce que la société le signale. L’étiquette non lue dans WhatsApp, par exemple, m’aide lorsque je me connecte avec un chat de groupe voisin que j’ai pour mon immeuble dans cette application. Il s’agit d’un chat de groupe auquel je ne participe pas activement – et je le coupe souvent – mais les jours où je veux le vérifier, une étiquette pour les messages non lus m’aide à trouver la dernière partie de la conversation que j’ai regardée.

Il existe actuellement un filtre non lu dans l’application Messages de l’iPhone, mais la flèche de rattrapage devrait indiquer plus clairement les messages que vous avez manqués. L’adoption de Catch Up dans iOS 17 pourrait être un signe indirect qu’Apple comble le fossé entre les discussions de groupe iMessage et une discussion SMS/MMS qui inclut d’autres types de téléphones. Bien que nous devrons attendre la sortie d’iOS 17 cet automne pour confirmer, un simple indicateur qui aide à organiser toute conversation ne sert qu’à aider lors de discussions avec des amis ou en famille.

Vous verrez des transcriptions de messages audio dans iOS 17. Pomme; capture d’écran par CNET

La transcription des messages audio apporte une excellente fonctionnalité Pixel à l’iPhone

Les téléphones Pixel de Google incluent diverses fonctionnalités de transcription audio depuis des années, avec le Série Pixel 7 ajoutant la possibilité de transcrire tout message audio reçu dans l’application Google Messages. Apple prévoit maintenant d’apporter la fonctionnalité à sa gamme d’iPhone en utilisant iOS 17.

Les nouveaux messages audio reçus dans l’application Messages seront transcrits automatiquement, et c’est une aubaine pour l’accessibilité. Pour quelqu’un qui préfère faire des messages audio, l’essentiel sera immédiatement disponible pour le destinataire, et parfois cette transcription pourrait être plus que suffisante.

Jusqu’à ce que la fonction de transcription soit adoptée dans plus de services, toute personne qui envoie fréquemment des messages audio doit s’il vous plaît n’oubliez pas d’être patient en attendant que les autres aient la chance d’écouter.

Apple ajoute une fonctionnalité de réponse par balayage à son application Messages. Pomme

Glisser pour répondre s’adapte à droite (ou à gauche) dans

J’utilise beaucoup Signal ces derniers temps, et comme Telegram, il offre la possibilité de répondre rapidement aux messages d’un simple glissement. C’est plus rapide que d’appuyer sur un message et de le maintenir enfoncé, puis d’appuyer sur une option correspondante.

Glisser pour répondre pourrait rationaliser le menu des options qui s’affichent lorsque vous appuyez longuement sur un message. L’application Messages d’Apple inclut déjà des raccourcis pour les réactions emoji, répondre, copier, traduire et une option « Plus… » pour sélectionner plusieurs textes. En déplaçant cela dans une action de balayage, Apple pourrait éventuellement décider d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires à ce menu ou de simplifier le menu jusqu’à l’essentiel.

Dans un mouvement organisationnel sans rapport, Apple a déplacé les applications iMessage d’une ligne au-dessus du clavier dans l’application Messages vers une liste qui apparaît lorsque vous appuyez sur une icône de signe plus. Cela montre qu’Apple essaie de se désencombrer là où il le peut et de répondre plus rapidement.

Apple affirme que la saisie vocale s’améliore dans iOS 17. Pomme; capture d’écran par CNET

Améliorations d’iMessage (espérons-le) encore à venir

En attendant la version finale d’iOS 17, qui sortira cet automne, il est possible que d’autres fonctionnalités de Messages soient ajoutées à mesure qu’Apple poursuit son développement. Par exemple, le Développeurs XDA Le site Web indique que la version bêta du développeur iOS 17 conserve un certain nombre de fonctionnalités iMessage disponibles pour les discussions de groupe avec les téléphones Android. Si cela devait effectivement devenir une version publique, cela pourrait être un soulagement pour les utilisateurs d’iPhone qui souhaitent toujours utiliser les réponses et les modifications de messages. Le rapport de XDA note cependant que les participants non-iPhone pourraient ne voir aucun de ces changements de messages.

Nous devrons finalement attendre la sortie officielle d’iOS 17 pour voir si toutes ces fonctionnalités d’iMessage annoncées à la WWDC le font, ou si certaines sont poussées vers une version ultérieure. Par exemple, SharePlay d’iOS 15 a raté le lancement en septembre du système d’exploitation de cette année-là, mais est arrivé un mois plus tard. Mais le fait que ces améliorations de Messages soient en préparation montre que des améliorations substantielles de l’envoi de SMS sur iPhone sont en cours.