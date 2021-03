Les abonnés Premium auront également accès à une fonction de découverte sur l’écran d’accueil, y compris une nouvelle bannière mettant en évidence les nouvelles pistes des artistes préférés des utilisateurs. Ceci est personnalisé en fonction des goûts personnels de chaque utilisateur, de sorte qu’il saura toujours quand une nouvelle chanson sort. «Que vous cherchiez à rejouer certains de vos favoris, à reprendre là où vous vous étiez arrêté ou à découvrir quelque chose de nouveau, il y en a pour tous les goûts sur le hub Home… Nous pensons qu’ensemble, ces mises à jour amélioreront l’accessibilité du podcast et du contenu musical sur mobile pour vos utilisateurs », a déclaré Spotify dans un article de blog. Il a déclaré que les nouvelles fonctionnalités commenceraient à être déployées auprès des utilisateurs mobiles ce mois-ci. Certaines de ces fonctionnalités, comme d’habitude, ne sont réservées qu’aux abonnés Spotify payants. En Inde, Spotify Premium coûte 179 Rs par mois, 7 Rs par jour et 25 Rs par semaine. «Nous pensons qu’ensemble, ces mises à jour amélioreront l’accessibilité du contenu de podcast et de musique sur mobile pour vos utilisateurs. Nous continuerons d’adapter et de faire évoluer notre plate-forme pour répondre aux besoins de nos utilisateurs, offrant ainsi la meilleure expérience audio possible à nos auditeurs du monde entier », a déclaré Spotify.

