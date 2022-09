Les nouvelles fonctionnalités de l’Apple Watch, les améliorations que je veux voir en 2022

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Que ce passe-t-il L’Apple Watch est une excellente montre intelligente et un tracker de fitness, mais j’aimerais voir plus d’outils de bien-être, une durée de vie de la batterie plus longue et des utilisations supplémentaires pour sa puce U1. Pourquoi est-ce important Apple est un leader sur le marché des wearables, mais les concurrents Fitbit et Oura sont en avance dans certains domaines. Et après Apple devrait annoncer de nouveaux modèles d’Apple Watch à l’automne.

La Montre Apple est devenu un tracker de fitness complet et un appareil de communication au cours des sept années qui ont suivi le lancement du premier modèle. Cela dit, il y a beaucoup d’améliorations que j’aimerais voir.

Tandis que le Apple Watch une large sélection d’entraînements, un logiciel intuitif et des anneaux d’activité addictifs en ont fait mon tracker de fitness préféré, je me retrouve souvent à en vouloir plus. D’autres fabricants de gadgets, tels que Oura et Fitbit, dépassent Apple dans certains domaines, en particulier en ce qui concerne la récupération de l’entraînement. Il est temps pour Apple de rattraper son retard, et j’espère que Apple Watch Série 8 aide l’entreprise à y arriver.

Apple publie généralement de nouveaux Modèles Apple Watch à l’automne, et nous nous attendons à voir la série 8, une nouvelle Apple Watch SE et le selon la rumeur Apple Watch Pro à sa prochaine événement le 7 septembre. Apple annoncera également probablement une date de sortie pour WatchOS 9, le nouveau logiciel à venir sur l’Apple Watch Series 4 et versions ultérieures, lors du même événement. Voici ce que j’aimerais voir.

Lisa Eadicicco/Crumpe



Durée de vie de la batterie plus longue

La durée de vie de la batterie a longtemps été le talon d’Achille de l’Apple Watch. Alors que l’Apple Watch peut généralement me permettre de passer environ une journée et demie, Trackers et montres Fitbit peut durer plusieurs jours avec une seule charge. La Fitbit Sensepar exemple, peut généralement fonctionner pendant deux à quatre jours avant de nécessiter une charge, tandis que le Fitbit Versa 3 a duré jusqu’à six jours selon les critiques de CNET. (Mais rappelez-vous que la durée de vie de la batterie variera toujours en fonction de l’utilisation.)

J’aimerais voir la durée de vie de la batterie de plusieurs jours de l’Apple Watch, même si ce n’est que trois jours. Ce serait suffisant pour emmener mon Apple Watch en week-end sans avoir à se soucier de la brancher ou d’emballer un chargeur. Cela ferait également de l’Apple Watch un tracker de sommeil plus viable. Je n’utilise pas très souvent l’Apple Watch pour suivre le sommeil, car je trouve que son suivi de l’exercice et de l’activité est une utilisation plus précieuse de sa batterie. Mais l’allongement du délai entre les charges pourrait changer cela.

Pour être juste, Apple a contourné ce problème en améliorant la vitesse de chargement de l’Apple Watch avec les séries 6 et 7. Et cela est utile dans une certaine mesure. Si vous portez votre Apple Watch pendant la nuit, vous pouvez la compléter pendant votre routine matinale et avoir encore assez de jus pour tenir toute la journée.

Pour la plupart des gens, c’est une solution adéquate. Mais comme je suis tellement obsédé par la fermeture de mes anneaux d’activité, mon Apple Watch reste attaché à mon poignet aussi longtemps que je suis éveillé. Je compte aussi sur lui pour respecter mon horaire alors que je me prépare à quitter la maison le matin, donc je préfère l’avoir assis sur mon poignet plutôt que sur son chargeur.

Apple pourrait avoir une autre solution de contournement de la batterie dans son pipeline qui pourrait faire ses débuts avec l’Apple Watch Series 8. La nouvelle montre pourrait inclure un nouveau mode basse consommation qui permettrait à l’Apple Watch d’exécuter certaines applications et fonctionnalités tout en préservant sa batterie, selon Bloomberg. Il semble que la nouvelle fonctionnalité permettra plus de fonctionnalités que celles de la montre mode de réserve de marche actuel, qui affiche uniquement l’heure. La publication Signalé précédemment cette fonctionnalité arriverait dans WatchOS 9, mais il n’y en avait aucune mention à la WWDC. La rumeur Apple Watch Pro aurait également une durée de vie de la batterie plus longue que la série 8 régulière, selon Bloomberg.

Scott Stein/Crumpe



Fonctions de récupération d’entraînement

Mon Apple Watch peut me dire beaucoup de choses, comme le nombre de calories actives que j’ai brûlées et les progrès à long terme vers mes objectifs de fitness. Mais une chose qu’il ne peut pas me dire, c’est si j’ai besoin d’un jour de repos.

Étant donné que je suis généralement très obsédé par la fermeture de mes anneaux d’activité, je me force parfois à m’entraîner lorsque j’ai probablement besoin de faire une pause. Il y a aussi des moments où je sais que je peux me pousser plus fort, mais j’opte toujours pour un entraînement plus facile. Ce serait formidable si l’Apple Watch pouvait m’aider à prendre ces décisions en fonction de signaux corporels, de mon activité récente et de mon sommeil.

Capture d’écran par Lexy Savvides/CNET



Oura et Fitbit proposent déjà des métriques comme celle-ci : scores de préparation. Comme son nom l’indique, un score de préparation indique si votre corps est suffisamment reposé pour s’attaquer à un entraînement intensif ou si vous devez sauter la salle de sport et vous reposer. Oura et Fitbit offrent également des conseils et peuvent ajuster vos objectifs de fitness en fonction de votre score. Par exemple, ces applications peuvent vous dire de faire attention à ce que vous ressentez et de vous reposer si vous obtenez un score faible. Et si vous recevez un score bon ou moyen, ils pourraient suggérer un entraînement modéré.

L’Apple Watch peut vous inciter à bouger si vous n’avez pas beaucoup progressé dans la fermeture de vos anneaux. Il peut également vous féliciter lorsque vous avez eu une journée particulièrement active. Mais il n’a pas de métrique spécifique qui donne la priorité à la récupération comme les scores de préparation d’Oura et Fitbit. L’application Mindfulness et Apple Fitness Plus’ les programmes de médiation aident certainement, mais ce serait bien de voir la récupération intégrée dans les objectifs et les mesures de l’Apple Watch de manière significative.

Cela semble mineur, mais des conseils comme celui-ci vont très loin. Les jours où je me sens fatigué, un faible score de préparation accompagné d’un rappel pour me détendre me confirme que je n’ai pas besoin de m’engager dans un entraînement complet si je ne me sens pas à la hauteur. L’Apple Watch rappels de pleine conscience n’allez pas assez loin car ils sont faciles à ignorer. Le score de préparation est généralement plus étroitement lié à la façon dont je me sens en fonction de mon sommeil et de mon activité, il semble donc plus significatif qu’un rappel de prendre une profonde respiration.

L’application Workout d’Apple Watch obtient de nouvelles mesures dans WatchOS 9, telles que les zones de fréquence cardiaque et la possibilité de personnaliser les intervalles de récupération au cours d’une session, ce qui pourrait faciliter la gestion de votre intensité pendant un entraînement. Mais l’Apple Watch n’aura toujours pas d’alternative aux scores de préparation trouvés dans les applications d’autres fabricants d’appareils de fitness.

L’Apple Watch fait déjà du bon travail en me motivant à déménager. Maintenant, il doit juste me rappeler de me reposer.

Scott Stein/Crumpe



Un score de sommeil

L’Apple Watch bénéficiera d’une grande mise à niveau de ses capacités de suivi du sommeil quand WatchOS 9 arrive cet automne. Apple apporte enfin la possibilité de mesurer différentes étapes du sommeil à l’Apple Watch, une fonctionnalité demandée depuis longtemps que d’autres appareils de fitness d’Oura et Fitbit proposent depuis des années. Bien qu’il s’agisse d’une amélioration majeure, il semble que l’Apple Watch ne fournira toujours pas le niveau de coaching du sommeil que l’on trouve sur d’autres appareils.

Oura, Fitbit, Samsung, Amazone et Withing tous offrent un score de sommeil qui évalue la qualité de votre sommeil pour vous aider à mieux comprendre toutes les mesures que ces appareils collectent pendant la nuit. Semblables à la fonction de récupération mentionnée précédemment, ces scores m’aident à contextualiser mon sommeil et à me motiver à me reposer davantage lorsque j’en ai besoin. Samsung et Fitbit proposent également des programmes de coaching du sommeil qui effectuent des observations sur vos habitudes de sommeil sur une période de temps pour fournir des conseils plus ciblés.

L’Apple Watch peut déjà enregistrer des données sur la durée du sommeil, le temps passé au lit, les tendances des habitudes de sommeil et la fréquence respiratoire. L’ajout d’étapes de sommeil est un grand pas en avant pour que l’Apple Watch se sente comme un appareil de bien-être encore plus complet, mais j’aimerais quand même en voir plus.

Lisa Eadicicco/Crumpe



Différents objectifs d’activité pour des jours spécifiques de la semaine

Il est rare qu’un jour donné soit exactement le même en ce qui concerne exercer. Des facteurs tels que la quantité de sommeil que j’ai eue la veille, les projets sociaux, ce que j’ai mangé ce jour-là et si je me rends au bureau ont tous un impact sur mon niveau d’activité. C’est pourquoi j’aimerais pouvoir ajuster les objectifs de l’Apple Watch en fonction de chaque jour de la semaine.

Vous pouvez modifier vos objectifs de mouvement, de position et d’exercice sur la montre Apple en ouvrant l’application Activité et en appuyant sur le bouton Modifier les objectifs. Mais il n’y a pas d’options pour adapter ces objectifs à des jours de semaine spécifiques. J’aimerais augmenter mon objectif de déménagement les jours où je sais que je vais me rendre au bureau, car mon trajet implique beaucoup de marche.

Pomme



Plus d’utilisations pour la puce U1

Les Apple Watch Series 6 et 7 ainsi que les iPhone 11, 12 et 13 ont la puce ultra large bande U1 d’Apple. UWB est un protocole sans fil à courte portée qui permet un suivi précis de la localisation. Mais ne le considérez pas comme une alternative au GPS. Au lieu de cela, UWB est souvent utilisé pour aider les appareils à communiquer avec des gadgets à proximité dans la même pièce. Cela rend la fonction de partage AirDrop d’Apple plus rapide car elle peut localiser d’autres iPhones à proximité avec plus de précision.

UWB améliore également la façon dont les modèles iPhone et Apple Watch fonctionnent comme des clés de voiture numériques. Les voitures compatibles peuvent reconnaître votre appareil lorsqu’il est à proximité, ce qui signifie que la voiture se déverrouillera lorsque vous vous en approcherez plutôt que de vous obliger à tenir votre téléphone ou votre Apple Watch près d’un lecteur de clé.

C’est un début prometteur, mais j’aimerais voir des cas d’utilisation encore plus intelligents pour la puce U1. En théorie, UWB pourrait donner à nos appareils une autre couche d’intelligence qui permet essentiellement aux gadgets à proximité de réagir à votre présence. Mon collègue Stephen Shankland a proposé quelques idées pour comment UWB pourrait être pratiquement utile quand il a écrit sur la technologie l’année dernière.

Imaginez si votre téléviseur pouvait basculer automatiquement vers le bon profil Netflix une fois qu’il reconnaît que votre téléphone ou votre montre est à proximité. Ou si votre haut-parleur intelligent ne donnait que des alertes de calendrier pertinentes pour les personnes présentes dans la pièce ? Apple semble aller dans ce sens comme en témoigne le HomePod Mini, qui peut fournir certains effets haptiques lors du transfert audio vers un iPhone équipé d’UWB. J’espère voir encore plus de fonctionnalités comme celle-ci intégrées à l’Apple Watch.

Il faudra probablement attendre l’automne pour savoir ce que nous réserve la prochaine Apple Watch. Sur la base de l’historique d’Apple, il semble plausible de s’attendre à des mises à niveau de routine comme un nouveau processeur. Mais depuis le La série 7 ressemblait plus à un raffinement de la série 6 plutôt qu’une mise à niveau générationnelle, j’espère voir des mises à jour plus importantes dans un proche avenir.