Les nouvelles fonctionnalités de Google Chrome amélioreront les performances et économiseront la batterie

Thomas Trutschel | Photothèque via Getty Images

Voici ce qui arrive et comment vous assurer de télécharger les mises à jour.

Au cours des prochaines semaines, Google déploiera deux paramètres de performances Chrome pour économiser de la mémoire et de la batterie. La mise à jour sera disponible pour les utilisateurs de bureau Windows, macOS et ChromeOS avec la sortie de Chrome 108.

Si vous êtes sur un ordinateur portable et que votre niveau de batterie atteint 20 %, Chrome passera en mode économie d’énergie, ce qui prolongera la durée de vie de la batterie. Il le fera en limitant l’activité d’arrière-plan et les effets visuels pour les sites Web qui ont des visuels compliqués, comme les animations et les vidéos.

Lorsque la mise à jour est en ligne, vous verrez une icône de feuille dans le coin supérieur droit de votre navigateur qui vous permettra d’activer le mode économie d’énergie. Lorsque l’autonomie de votre batterie atteint ce seuil de 20 %, le mode économie d’énergie s’active automatiquement.