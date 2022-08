Les nouvelles fonctionnalités de confidentialité de WhatsApp vous permettront de quitter tranquillement les discussions de groupe

Que ce passe-t-il WhatsApp ajoute des fonctionnalités de confidentialité qui vous permettent de quitter discrètement les discussions de groupe, de masquer votre statut en ligne et d’empêcher les autres de prendre des captures d’écran de photos destinées à être visionnées une seule fois. Pourquoi est-ce important Les fonctionnalités de confidentialité ajouteront de meilleurs moyens de contrôler votre visibilité dans les conversations et de garder les regards indiscrets à l’écart de la fréquence à laquelle vous vous connectez à l’application. Et après Les nouvelles fonctionnalités de WhatsApp sont annoncées environ un mois avant qu’iMessage d’Apple ne soit censé proposer iOS 16 au grand public, ce dernier ajoutant l’édition et l’annulation des messages.

WhatsApp a annoncé mardi trois nouvelles fonctionnalités de confidentialité, dont l’une vous permettra de quitter une discussion de groupe sans alerter l’ensemble du groupe.

La société appartenant à Facebook dit qu’elle ajoutera la possibilité de quitter les groupes en silence, ce qui signifie que les administrateurs recevront toujours une alerte, mais pas tous les autres participants à une discussion de groupe. Cela pourrait être particulièrement utile pour les discussions de groupe plus importantes – par exemple, celles qui sont thématiques autour d’un événement ou d’une discussion hyperactive que vous ne trouvez plus aussi engageante.

WhatsApp vous permettra également bientôt de masquer votre statut en ligne actif à des personnes spécifiques, et lorsqu’il est activé, l’application n’affichera pas ceux sélectionnés les moments exacts où vous êtes disponible dans l’application. Actuellement, l’application indique quand vous êtes en ligne à toute personne qui peut voir votre profil dans l’application. WhatsApp peut également montrer aux gens quand vous étiez actif pour la dernière fois, et cela peut déjà être caché aux autres personnes dans les paramètres de confidentialité de l’application.

La possibilité de quitter les groupes en silence et de masquer votre statut en ligne sera déployée sur WhatsApp plus tard ce mois-ci, et sa troisième fonctionnalité, actuellement en test, empêchera les autres de prendre des captures d’écran de messages destinés à être consultés une seule fois. Cela a été un problème majeur pour les applications qui encouragent la messagerie éphémère comme Snapchat, qui dans le passé ont combattu le problème en envoyant une notification lorsqu’un message est copié via une capture d’écran.

Bien que cela devrait aider, il convient de noter que même un message éphémère peut toujours être capturé à l’aide d’un appareil distinct, comme un autre téléphone ou un autre appareil photo. Toute personne envoyant du matériel sensible doit toujours faire attention même après que WhatsApp a lancé la fonction de blocage des captures d’écran.

La nouvelle vague de fonctionnalités de WhatsApp arrive un mois avant la sortie publique prévue d’iOS 16, qui va mettre à jour iMessage pour inclure des fonctionnalités telles que modifier un message et annuler l’envoi d’un message. Ces deux fonctionnalités iOS 16 ne fonctionneront qu’entre les appareils Apple prenant en charge iMessage. L’annulation de l’envoi d’un message fonctionnera un peu comme la façon dont WhatsApp et d’autres applications de chat vous permettent déjà de supprimer un message existant, en remplaçant le texte précédent par une notification indiquant qu’un message n’a pas été envoyé.