Les nouvelles figurines Spider-Man No Way Home de Hasbro : Green Goblin, Peter

Le côté cinématographique de Marvel Legends de Hasbro est sur le point de passer à la vitesse supérieure avec une toute nouvelle vague basée sur Spider-Man : Pas de chemin à la maison– et si vous attendiez patiemment les versions précédentes du film de la société en attendant certains héros et méchants, votre attente est sur le point de payer… et votre portefeuille aussi.

Aujourd’hui, Hasbro a dévoilé une toute nouvelle vague de chiffres basés sur Pas de chemin à la maisonavec de toutes nouvelles figurines pour les personnages clés et de nouvelles rééditions de certains visages familiers, avec ces visages susmentionnés en fait inclus cette fois unrond.

Oui, le point culminant est constitué par les sorties individuelles autonomes de Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland’s Spider-Men, après qu’Hasbro ait précédemment publié le trio sous la forme d’un coffret de luxe en trois packs. plus tôt cette année. Cette fois, cependant, chaque figurine est accompagnée d’une tête non masquée de leurs Petes respectifs – et le Holland Spidey est en fait basé sur sa nouvelle finale costume depuis le film plutôt que la combinaison intégrée qu’il portait à son apogée.

Les Peters Parker rejoignent un mélange de héros et de méchants. La MJ de Zendaya recevra une toute nouvelle figurine basée sur le film, et elle sera rejointe par nul autre que Matt Murdock, avocat, qui vient même avec une brique à attraper comme il le fait dans le film. Ils seront rejoints dans la vague principale par Sandman et deux versions de luxe : première, Green Goblin, qui comprend une tête de Norman Osborn non masquée ainsi que le casque emblématique du film Raimi, et bien sûr son planeur. Le second, qui arrivera plus tard, est le Docteur Octavius, qui présentera sa mise à jour Pas de chemin à la maison conception et membres tentaculés articulés.

Cliquez ci-dessous pour voir de nouvelles photos des Spideys, MJ, Matt Murdock, Sandman et Green Goblin. Le principal Pas de chemin à la maison vague va en précommande plus tard dans la journée pour 25 $ chacun, à Hasbro Impulsion, Amazone, Arrêt de jeu et d’autres grands détaillants, et devraient sortir plus tard cette année. Green Goblin et Doc Ock coûteront 50 $ chacun et seront disponibles en précommande à une date ultérieure.