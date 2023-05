Les nouvelles étiquettes irlandaises sur l’alcool contiennent des avertissements trop épais: les critiques

La République d’Irlande prévoit d’introduire des étiquettes d’avertissement sur tous les produits alcoolisés, qui doivent entrer en vigueur en 2026, et des dizaines de pays se sont plaints que l’effet est « disproportionné ».

« Je me réjouis que nous soyons le premier pays au monde à franchir cette étape et à introduire un étiquetage sanitaire complet des produits alcoolisés », a déclaré cette semaine le ministre irlandais de la Santé, Stephen Donnelly, aux journalistes. « J’attends avec impatience que d’autres pays suivent notre exemple. »

D’autres pays incluent des étiquettes d’avertissement sur les produits alcoolisés, mais les étiquettes de l’Irlande contiendront beaucoup plus d’informations.

Les nouvelles étiquettes incluront la teneur en calories du produit et le nombre de grammes d’alcool en plus d’un avertissement général sur les risques de la consommation d’alcool – les dangers de la consommation d’alcool pendant la grossesse ainsi que les risques de maladie du foie et de cancers mortels, a rapporté la BBC. .

« Cette loi est conçue pour nous donner à tous, en tant que consommateurs, une meilleure compréhension de la teneur en alcool et des risques pour la santé associés à la consommation d’alcool », a déclaré Donnelly.

Un enquête de santé annuelle en Irlande a révélé qu’environ 22 % de la population du pays âgée de 15 à 34 ans pouvaient être considérés comme des « buveurs excessifs », 13 % des buveurs déclarant consommer plus d’alcool maintenant qu’ils ne le faisaient au début de COVID-19. L’enquête a également révélé que 79 % des répondants ne connaissaient pas le risque de cancer du sein lié à une consommation excessive d’alcool, 60 % ne connaissaient pas le risque de cancer de l’intestin et 7 % pensaient qu’il était sûr de boire de petites quantités pendant la grossesse. .

Le démarrage différé est censé donner aux entreprises une chance de se préparer au changement, mais il a, comme on pouvait s’y attendre, provoqué un certain désaccord de la part des principaux exportateurs et vendeurs d’alcool.

Treize membres de l’Union européenne, dont l’Irlande est membre, ont fait part de leurs préoccupations concernant l’étiquetage. La France, l’Italie et l’Espagne ont mené la dissidence, l’ambassadeur d’Italie en Irlande Ruggero Corrias ayant déclaré que le plan était « totalement disproportionné ».

« Il n’y a rien de mal avec les avertissements, le fait est que les avertissements doivent être proportionnés et, dans ce cas, puisque vous parlez de vin, dire que boire de l’alcool sur une bouteille de vin provoque une maladie du foie est totalement disproportionné », s’est plaint Corrias. .

Plusieurs groupes, dont le Comité européen des sociétés viticoles, ont déposé des plaintes officielles auprès de la Commission européenne contre les nouveaux labels, arguant qu’ils soutiennent les efforts de l’Irlande pour lutter contre l’abus d’alcool mais que le coup porté aux entreprises pourrait s’avérer trop coûteux, a rapporté NPR.

Mais le ministère irlandais de la Santé a déclaré qu’il avait informé Bruxelles de ses modifications réglementaires en juin de l’année dernière et n’avait reçu aucune plainte pendant la période de statu quo de six mois requise. Donnelly a déclaré au Financial Times que le report du changement était un « non catégorique ».

Dix autres pays en dehors de l’Irlande, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Mexique, ont également déposé des plaintes auprès de l’Organisation mondiale du commerce, qui discutera des préoccupations lors d’une réunion du comité des obstacles techniques au commerce le 21 juin.

Reuters a contribué à ce rapport.